На прошлой неделе 28-летняя Риан поделилась с BBC Three своей историей миллениального выгорания.

Выгорание - это состояние хронического стресса, который приводит к физическому и эмоциональному истощению.

Миллениальное выгорание не входит в перечень заболеваний, признанных официальной медициной, однако как концепция оно вызвало резонанс в начале 2019 года, когда это понятие популяризировала репортер BuzzFeed Анна Хелена Петерсен.

"Я успешный человек, с прекрасной карьерой. Но вне работы в моей жизни царит сплошной хаос. Мои неизменные спутники - стресс, вина, вечная усталость. Мой мозг все время работает. Я постоянно в состоянии повышенной готовности браться за дела, но уже просто не могу себя заставить за них взяться. Меня истощают тревожность и депрессия, и из-за этого стресса у меня нарушился сон, началась легкая бессонница".

Рассказ Риан вызвал бурную реакцию. Двадцати- и тридцатилетние женщины и мужчины со всего мира начали обращаться к нам со своими историями об этом типе выгорания. Все они очень разные, но их объединяет одна общая черта - под давлением неотложных дел люди так истощены, что еле справляются с простейшими рутинными задачами. Это явление Анна Хелена Петерсен назвала "параличом обыденности".

В этой статье корреспондент BBC Three Радгика Сангани рассказывает пять историй выгорания миллениалов.

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"Я много пила, чтобы бороться с тревожностью"

Лора, 29 лет

Когда после двух лет жизни за границей я в 23 года вернулась в Великобританию, то поняла - пока я прекрасно проводила время, все мои друзья неутомимо преодолевали ступени карьерной лестницы. Я не жалею о своем выборе, но эта игра в "догонялки" начала на меня давить. Первая паническая атака произошла в воскресенье, когда я задумалась над тем, как мне жить дальше.

В течение нескольких лет мне удалось найти прекрасную работу в одном стартапе. Но стресс и тревога никуда не делись. Я работала по многу часов, часто выходила в свет и нервничала из-за всего на свете: обычной рабочей жизни, планов на вечер после работы, занятий спортом, неправильного количества принимаемой пищи, путешествий, аренды, экономии денег, свиданий и тому подобного.

Иногда я так много ела и пила, что у меня возникали мысли, нет ли у меня проблем с алкоголем или пищевого расстройства. Но в прошлом году я начала посещать психотерапевта. По ее мнению, еда и алкоголь были для меня просто инструментами, которые помогают справиться с выгоранием и тревогой, которую я постоянно чувствовала.

Теперь я стараюсь лучше относиться к себе, не чувствовать себя виноватой из-за того, что не в состоянии сделать все. Но это непросто, потому что когда ты достигаешь определенного возраста, на тебя начинают давить проблемы с карьерой и отношениями, которые тебе кровь из носа необходимо решить.

Для нашего поколения есть еще и другие факторы, которые общество считает необходимыми для того, чтобы быть всесторонне развитой личностью. Например, прочитать определенный блог, статью, книгу, прослушать подкаст. Это утомительно, поэтому я не удивляюсь, что многие из нас постоянно уставшие.

"Ощущение такое, будто врезался в кирпичную стену"

Адам, 26 лет

Выгорание у меня началось еще в подростковом возрасте. На мою психику сильно давило то, что мне казалось ожиданиями других людей: учителей, общества, мира, работодателей. Все зависело от того, найдешь ли ты крутую работу, будут ли у тебя лучшие оценки. Это было слишком - особенно потому, что я аутист, и меня травили в школе.

В конце концов я не поступил в университет, а стал социальным предпринимателем. Все было прекрасно, хотя уже и не помню, когда последний раз работал менее 100 часов в неделю.

Моя секретарша помогает мне держать руку на пульсе событий, но я постоянно чувствую это давление на психику, потому что всегда себя нагружаю и стараюсь придумывать новые идеи. Я не останавливаюсь, поэтому у меня часто болит голова, беспокоит ощущение собственной никчемности и истощения.

Это похоже на уловку-22. Я боюсь слишком расслабиться - а вдруг "забуду", как работать? Но все кончается полным истощением от переутомления на работе.

Большинство моих друзей переживают то же самое. Миллениальное выгорание подкрадывается к тебе незаметно.

Это ощущение можно сравнить с тем, как твоя машина на полной скорости врезается в кирпичную стену, и у тебя нет шансов ее остановить. Причем понимаешь опасность ты только тогда, когда уже поздно.

Сейчас я понемногу стараюсь притормозить. Я очень чутко прислушиваюсь к собственным потребностям, вокруг меня всегда есть люди, с которыми можно поговорить. Пока этот процесс на стадии развития, и всех ответов у меня нет.

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"Я была поведена на социальных сетях"

Люси Арнольд, 28 лет

Я - персональный тренер, а дополнительно развиваю бренд спортивной одежды. Я очень много работаю и поэтому на себе узнала, что такое миллениальное выгорание.

Один из основных его симптомов, на мой взгляд - бесконечное чувство вины, которая меня охватывает, когда я пытаюсь отдохнуть. Мне кажется, что я должна работать непрерывно и что моя жизнь летит кувырком, когда я устраиваю себе передышку.

Я дошла до того, что просыпалась среди ночи, чтобы ответить на имейлы и сообщения в соцсетях.

Так вести себя я начала несколько лет назад, и со временем ситуация только ухудшалась.

Сначала я еще была способна отложить телефон, не чувствуя за это вины. Но теперь уже приходится по-настоящему бороться с собой, чтобы не проверять социальные сети.

Эти проблемы накапливались постепенно. И, кажется, плохо повлияли на мою психику. Мой стресс нарастает, я больше не могу делать обычные вещи - например, принимать решения или держать информацию в секрете.

Родственники помогают мне с бизнесом, поэтому все они заметили мое выгорание. Я уже не так часто наведываюсь в офис, очень быстро устаю. Мама даже сказала, что мой мозг "подгорел", так как я много сидела в интернете.

Именно поэтому я начала проводить ежедневно по несколько часов без телефона и компьютера, чтобы сделать перерыв от экрана (и напомнить себе, что мир не рухнет, ​​если я 20 минут не буду проверять оповещения). Следующий шаг - это постепенно увеличивать количество времени, которое я провожу оффлайн.

"Простые вещи уже не давали ощущения радости"

Эгер, 20 лет

Первые симптомы миллениального выгорания я заметил у себя еще в средней школе, в старших классах. В 17 лет я был отличником и любил учиться. Мне нравилось работать над проектами, и я всегда стремился ощутить триумф достижений. Не счесть тех ночей, которые я провел из-за этого без сна.

Уже в университете эти ощущения усугубились. Вместо того, чтобы отдыхать, я постоянно проверял электронную почту и обдумывал, что бы еще такого сделать, потому что отдыхать скучно.

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Но только на втором курсе я осознал, что эта неистовая зацикленность на стремлении к идеалу начала разрушать мою жизнь.

Я чувствовал полное бессилие перед банальными делами или домашними хлопотами, которые казались простыми: например, отправить имейлы или сходить в магазин за покупками. Я прекрасно понимал, что эти дела важны и не требуют больших усилий, но не мог найти в себе достаточно сил и мотивации, чтобы их сделать.

Думаю, дело в том, что простые вещи уже не приносили мне достаточного удовлетворения. Теперь я силой воли пытаюсь противодействовать последствиям выгорания.

Я буквально заставляю себя отдыхать, устраиваю себе выходные. Вот только не всегда успешно. Эта борьба с собой продолжается постоянно.

"Все было так плохо, что я заболела фибромиалгией"

Кирстен Рис, 37 лет

Я - ранний миллениал. Худший этап выгорания у меня пришелся примерно на 30 лет. Я писательница и редактор книг, в свое время вела три аккаунта - в Twitter, Facebook и Instagram. Днем я работала, а до поздней ночи пыталась писать.

Из-за этого мое здоровье постоянно ухудшалось. Меня преследовало чувство тревоги, я плохо спала, а когда наконец пошла к врачу, то услышала диагноз - фибромиалгия.

Это хроническое заболевание, вызывающее боль во всем теле, которое может быть вызвано стрессом.

В 2017 году эту болезнь обнаружила у себя певица Леди Гага. По ее словам, ухудшение состояния у нее происходит из-за физического и психологического напряжения на работе.

Много лет я ходила по врачам со своими жалобами - истощением, бессонницей. Врачи советовали мне бросить работу и жить на социальную помощь. К счастью, этого сценария удалось избежать.

За несколько лет я разработала программу заботы о себе, которой успешно придерживаюсь. Я не спешу, часто отдыхаю между работой, не работаю в спальне и ограничила свое время в соцсетях.

Я оставила попытки все для всех сделать и всех выручить, а взамен отдаю свою энергию делам и людям, которые для меня важны. Теперь я гораздо счастливее и больше не бываю обессиленной.

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