Как выглядит Париж после протестов "желтых жилетов" - фото
На выходных Париж снова охватили протесты "желтых жилетов": результат - более двухсот задержанных, сожженные автомобили и разграбленные магазины.
Утром в субботу протестующие собрались у Триумфальной арки, чтобы устроить очередную акцию движения "желтых жилетов".
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По оценкам правоохранителей, их было около десяти тысяч. Это существенно больше, чем в предыдущие недели, когда многие обозреватели говорил о "затухании" протестных настроений.
Участники протестов бросали в полицейских камни и мусор. Те в ответ применили слезоточивый газ.
Уже вскоре появились сообщения о том, что часть митингующих бьет окна в местных магазинах, пабах и других заведениях, а в некоторых случаях даже громит и грабит их.
Позже стало известно, что "желтые жилеты" подожгли отделение одного из банков в центральной части города.
Сначала митингующие прошли по центральным улицам города, но уже вскоре начались столкновения с полицией.
По последним оценкам, от действий митингующих пострадали около 80 заведений. Полиция сообщает о более чем 200 задержанных.
Французские власти уже признали, что меры безопасности были недостаточными для того, чтобы обеспечить правопорядок на улицах города.
"Анализ событий показывает, что принятых мер для сдерживания насилия было недостаточно", - заявил премьер-министр Эдуар Филипп.
В понедельник утром он должен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить дальнейшие шаги французских властей.
Акции "желтых жилетов" продолжаются с середины ноября прошлого года.
Они начались с требованиями отменить повышение налогов на автомобильное топливо. Однако вскоре протестующие стали требовать и отставки президента страны. Одна из основных претензий протестующих - дистанцирование политической элиты от проблем простых людей.
В декабре 2018 года Эммануэль Макрон пошел на ряд экономических уступок, однако уже в новогоднем обращении его тон изменился.
Макрон заявил, что правительство продолжит программу экономических реформ и "не будет делать никаких уступок при обеспечении общественного порядка".
С начала акций "желтых жилетов" пострадали уже около тысячи полицейских. Митинги в Париже не раз выходили за рамки мирных акций, оканчиваясь вандализмом и погромами.
За все время акций были ранены десятки людей. Некоторые получили крайне серьезные увечья. С беспорядками также связаны по меньшей мере 10 случаев гибели людей.