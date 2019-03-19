Самые дорогие и самые дешевые города мира - рейтинг The Economist

Копірайт зображення Getty Images Image caption Первое место делят Париж, Сингапур и Гонконг

Первое место в рейтинге самых дорогих городов мира в этом году разделили сразу три города - Париж, Гонконг и Сингапур.

Это первый подобный случай в 30-летней истории рейтинга, который составляет подразделение экономических исследований журнала The Economist.

Во время работы на рейтингом его авторы учитывают стоимость базовых товаров и услуг - например, сколько стоит хлеб и в какую цену обойдется стрижка.

Одна из авторов отчета Роксана Члачева говорит, что Париж регулярно входит в первую десятку рейтинга еще с начала 2000-х годов - он был и остается "невероятно дорогим местом для жизни".

"Только цены на алкоголь, табак и транспорт здесь сопоставимы с европейскими городами", - добавляет она.

К примеру, средняя стоимость женской стрижки в Париже - $119,04. Для сравнения, в Цюрихе она обойдется уже в $73,97, а в Осаке - в $53,46.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Каракас занял в рейтинге последнее место с конца

Вот, как выглядит первая десятка рейтинга самых дорогих городов мира:

Сингапур

Париж

Гонконг

Цюрих

Женева

Осака

Сеул

Копенгаген

Нью-Йорк

Тель-Авив

Инфляция и колебания курса привели к тому, что по сравнению с прошлогодним рейтингом в этом году можно говорить о серьезных изменениях в отдельных странах.

К примеру, Аргентина, Бразилия, Турция и Венесуэла сильно ослабили свои позиции в том, что касается стоимости жизни.

В столице Венесуэлы инфляция составила около 1 000 000 % и привела к тому, что местным властям вообще пришлось выпускать новую валюту.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На дні рейтингу також опинився Буенос-Айрес

Именно Каракас занимает последнюю строчку в рейтинге The Economist. К примеру, в конце декабря стоимость чашки кофе здесь составляла $0,62, а большую часть года была вдвое меньше.

Второй с конца - сирийский Дамаск.

Вот 10 самых дешевых городов мира - по крайней мере среди 133 городов, данные о которых собирает The Economist.

Каракас (Венесуэла)

Дамаск (Сирия)

Ташкент (Узбекистан)

Алматы (Казахстан)

Бангалор (Индия)

Карачи (Пакистан)

Лагос (Нигерия)

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Ченнаи (Индия)

Нью-Дели (Индия)

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