Самые дорогие и самые дешевые города мира - рейтинг The Economist
Первое место в рейтинге самых дорогих городов мира в этом году разделили сразу три города - Париж, Гонконг и Сингапур.
Это первый подобный случай в 30-летней истории рейтинга, который составляет подразделение экономических исследований журнала The Economist.
Во время работы на рейтингом его авторы учитывают стоимость базовых товаров и услуг - например, сколько стоит хлеб и в какую цену обойдется стрижка.
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Одна из авторов отчета Роксана Члачева говорит, что Париж регулярно входит в первую десятку рейтинга еще с начала 2000-х годов - он был и остается "невероятно дорогим местом для жизни".
"Только цены на алкоголь, табак и транспорт здесь сопоставимы с европейскими городами", - добавляет она.
К примеру, средняя стоимость женской стрижки в Париже - $119,04. Для сравнения, в Цюрихе она обойдется уже в $73,97, а в Осаке - в $53,46.
Вот, как выглядит первая десятка рейтинга самых дорогих городов мира:
- Сингапур
- Париж
- Гонконг
- Цюрих
- Женева
- Осака
- Сеул
- Копенгаген
- Нью-Йорк
- Тель-Авив
Инфляция и колебания курса привели к тому, что по сравнению с прошлогодним рейтингом в этом году можно говорить о серьезных изменениях в отдельных странах.
К примеру, Аргентина, Бразилия, Турция и Венесуэла сильно ослабили свои позиции в том, что касается стоимости жизни.
В столице Венесуэлы инфляция составила около 1 000 000 % и привела к тому, что местным властям вообще пришлось выпускать новую валюту.
Именно Каракас занимает последнюю строчку в рейтинге The Economist. К примеру, в конце декабря стоимость чашки кофе здесь составляла $0,62, а большую часть года была вдвое меньше.
Второй с конца - сирийский Дамаск.
Вот 10 самых дешевых городов мира - по крайней мере среди 133 городов, данные о которых собирает The Economist.
- Каракас (Венесуэла)
- Дамаск (Сирия)
- Ташкент (Узбекистан)
- Алматы (Казахстан)
- Бангалор (Индия)
- Карачи (Пакистан)
- Лагос (Нигерия)
- Буэнос-Айрес (Аргентина)
- Ченнаи (Индия)
- Нью-Дели (Индия)