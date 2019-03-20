Назарбаев и президенты Украины в фото: от Кравчука до Порошенко

Во вторник первый и пока единственный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что решил сложить свои полномочия. Он стал последним ушедшим в отставку "советским" лидером.
Назарбаев возглавил страну по площади - с Европу в 1989 году еще в качестве президента Казахской ССР и был ее бессменным лидером почти 30 лет.
В 2010-м ему присвоили титул Елбасы [национального лидера].
Пока Нурсултан Назарбаев стоял у руля в Казахстане, в президентском кресле Украины сменили друг друга 5 человек: от Леонида Кравчука до Петра Порошенко.
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