Назарбаев и президенты Украины в фото: от Кравчука до Порошенко

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Во вторник первый и пока единственный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что решил сложить свои полномочия. Он стал последним ушедшим в отставку "советским" лидером.

Назарбаев возглавил страну по площади - с Европу в 1989 году еще в качестве президента Казахской ССР и был ее бессменным лидером почти 30 лет.

В 2010-м ему присвоили титул Елбасы [национального лидера].

Пока Нурсултан Назарбаев стоял у руля в Казахстане, в президентском кресле Украины сменили друг друга 5 человек: от Леонида Кравчука до Петра Порошенко.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Борис Ельцин, Нурсултан Назарбаев и Леонид Кравчук возглавили Россию, Казахстан и Украину в момент распада СССР и провозглашения независимости этих стран. Назарбаев правил почти 30 лет, дольше всех на постсоветском пространстве

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption В 1992 году СССР прекратил свое существование, и Нурсултан Назарбаев прибыл в Киев на переговоры лидеров стран-членов Содружества независимых государств

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Нурсултан Назарбаев встретился с Леонидом Кучмой еще до его первой инаугурации

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption В 2004 году в Крыму главы Украины, России, Казахстана и Беларуси встретились и обсудили в неформальной обстановке важные экономические вопросы

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Третий президент Украины Виктор Ющенко Виктор и Нурсултан Назарбаев. Для Назарбаева новый президентский срок стал уже третьим подряд в 2005 году. По данным ЦИК страны, он набрал почти 91% голосов. Такого результата не достигал ни один президент Украины

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Во время своего визита в Украину в 2007 году Нурсултан Назарбаев побывал в загородном доме Виктора Ющенко, где президент и первая леди Украины показали Назарбаеву свою коллекцию древностей

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption ​2006 год, встреча "без галстуков". Назарбаев, Путин, Лукашенко и Янукович, который на то время был премьер-министром

Копірайт зображення Getty Images Image caption 2010 год, США. Саммит по вопросам ядерной безопасности. Виктор Янукович - почти два месяца как президент Украины, Нурсултан Назарбаев - почти 20 лет президент Казахстана

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виктор Янукович самый высокий из украинских визави Назарбаева - 1,93 м против 1,7 м

Копірайт зображення UNIAN Image caption В декабре 2014 года Назарбаев посетил Киев и заверил в неизменности позиции Казахстана относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption В 2015 году Петр Порошенко с женой посетили Астану - экскурсию по городу гостям провел лично Назарбаев

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Порошенко - последний украинский лидер, с которым Елбасы встречался в качестве президента страны. Однако Назарбаев не утратит контроль над политической системой страны с уходом с поста президента - у него остаются очень серьезные полномочия

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