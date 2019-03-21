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Заявления генерального прокурора Юрия Луценко, компрометирующие посла США в Украине Мари Йованович, не повлияют на выборы в Украине, однако могут осложнить отношения Украины и США в будущем.

Юрий Луценко в интервью американскому изданию HillTv, в частности, заявил, что посол просила его не проводить расследование в отношении определенных лиц и даже передала ему список имен этих людей.

Государственный департамент США назвал заявления Юрия Луценко "откровенной выдумкой".

"Посол Йованович представляет президента Соединенных Штатов здесь в Украине, и Америка поддерживает посла и его заявления. Утверждения генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью запятнать репутацию посла Йованович. Такие обвинения на руку только коррумпированным деятелям", - сказано в ответе представителя Госдепартамента США на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

ВВС News Украина побеседовала с экспертами, чтобы выяснить, что могут означать подобные заявления и каковы возможные последствия дипломатического скандала с участием ключевого внешнего партнера Украины.

Юрий Щербак, бывший посол Украины в США

Я почему-то верю Юрию Луценко. Да, он спонтанная личность, но я не могу представить ситуацию, чтобы он пошел на сознательную провокацию и говорил неправду. Он прекрасно понимает важность украинско-американских отношений.

В неофициальных беседах на таком уровне можно многое говорить, если это не фиксируется документально. Дипломатия и политика не всегда публичны. Также не всегда можно проверить, на чьей стороне истина. Что побудило Юрия Луценко озвучить это во всеуслышание - можно лишь выдвигать различные версии. Но еще раз повторю - я не верю, что он это придумал.

Другое дело, нужно ли было это говорить журналистам, особенно накануне выборов. Но это уже другая плоскость - политической, дипломатической тактики. Следует быть осторожнее и не делать заявлений, которые могут нанести вред отношениям Украины и США, а также могут быть использованы врагами Украины. Я глубоко убежден, что Америка является и должна оставаться главным внешнеполитическим партнером Украины.

Владимир Фесенко, директор Центра политического анализа "Пента"

Это еще одна попытка снять Мари Йованович с должности посла США в Украине.

Несмотря на то, что ее каденция заканчивается, насколько я знаю, в окружении президента Порошенко уже больше года крайне недовольны деятельностью Йованович. В частности, ее давлением на Петра Порошенко и БПП из-за ситуации вокруг Антикоррупционного суда, НАБУ, а также по другим вопросам. Из разных источников я слышал, что они передавали информацию в Вашингтон, чтобы поменяли посла.

Мари Йованович была назначена послом в августе 2016 года, американские послы обычно уходят на "рокировку" через три года работы. - Ред.)

Копірайт зображення UNIAN Image caption Политолог Владимир Фесенко утверждает, что администрация президента Украины предпочла бы видеть на посту посла США другого человека

А сейчас это еще и пиар перед выборами, чтобы продемонстрировать, что американцы давят, что Порошенко не игрушка в руках американцев, что он самостоятельный политик, что американцы не хотят расследований в отношении некоторых украинцев ...

С одной стороны, они хотят дискредитировать Мари Йованович перед американцами, а с другой - отзеркалить информацию в Украину и использовать ее в интересах Порошенко, мол, американцы давят и мешают расследованию некоторых дел.

Но тогда нужно было уже и фамилии называть ...

Считаю, что вся эта игра также направлена на то, чтобы восстановить репутацию Петра Порошенко в глазах Дональда Трампа. Эти попытки наблюдаются еще со времени избрания президента США. Многие писали о том, что у Трампа сложилось очень негативное впечатление о Порошенко и его окружении из-за того, что те якобы поддерживали его соперницу Хиллари Клинтон

Прямых последствий эта ситуация иметь не будет Владимир Фесенко, политолог

Это до сих пор мешает Порошенко строить партнерские и дружеские отношения с Трампом. Еще два года назад были попытки начать уголовное дело против тех украинских политиков и руководства НАБУ, которые якобы пытались раскручивать дело Манафорта и тем самым работать против Трампа. Это был первый подобный жест, но он не очень сработал.

Прямых последствий эта ситуация иметь не будет. Юрий Луценко уйдет со своего поста, но уже после выборов. Он и сам заявлял о том, что хочет вернуться в публичную политику. Но так он еще больше дискредитирует себя как политика. Он идет на прямой конфликт с американцами. Для человека, позиционирующего себя как проевропейского политика, это серьезная ошибка.

Мари Йованович также выходила за рамки классической дипломатии, когда делала некоторые публичные заявления. Но здесь речь идет о разных статусах.

Когда генпрокурор Украины позволяет себе публичные высказывания в отношении посла, которые она потом отрицает, - это конфликтная ситуация.

Думаю, тут Луценко недооценил, в какую игру он играет ... Поэтому, он весьма ухудшил свою репутацию в глазах американского истеблишмента и усложнил контакты с американцами в будущем.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Руководитель НАБУ Артем Сытник мог стать той причиной, по которой Юрий Луценко сделал подобное заявление в отношении Мари Йованович, считает Тарас Чорновил

Йованович также уйдёт, но после завершения своей каденции. Скорее всего, осенью будет назначен новый посол США в Украине. Возможно, это произойдет после парламентских выборов - срок каденции некоторых послов продлили до завершения выборов нового состава Верховной Рады.

Но это будет плановая замена, а не потому, что так хотят Петр Порошенко или Юрий Луценко.

Тарас Чорновил, экс-депутат Верховной Рады

По содержанию сказанного, думаю, там все правильно. Другое дело, это нужно было говорить американскому изданию. Но, зная импульсивность и эмоциональность Юрия Луценко, а также то, как он постоянно защищает корпоративные интересы и какой пиетет испытывает к ГПУ, могу понять, почему он это сказал.

Я предполагаю, что последней каплей, заставившей Юрия Луценко сделать заявление в отношении Мари Йованович, стала ситуация вокруг "Укроборонпрома" Тарас Чорновил, экс-депутат Верховной Рады Украины

Всем известно, что Мари Йованович - человек, назначенный на должность в последний год президентства Барака Обамы. Она публично высказывалась против Дональда Трампа. Я предполагаю, что представители украинских властей неоднократно обращались в Госдеп с просьбой заменить посла.

Также известно, что именно Мари Йованович стояла за появлением материалов о работе политтехнолога Дональда Трампа Пола Манафорта в Украине во времена президентства Виктора Януковича.

(Пола Манафорта в прошлом году обвинили в налоговом мошенничестве, связанном с деньгами, заработанными за услуги, оказанные им украинским политикам. - Ред.)

Я был первый, кто проговорился о том, что Манафорт был оплачиваемым политтехнологом штаба Януковича. Я это говорил в интервью New York Times, когда дела о "черной кассе" Партии регионов еще не было. Насколько мне известно, Мари Йованович способствовала контактам руководителя НАБУ Артема Сытника с американцами для того, чтобы они получили материалы о деятельности Манафорта.

(В том же интервью журналисту Hill.TV генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что начал расследование попыток некоторых украинских граждан вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. По его словам, ГПУ расследует заявление депутата Верховной Рады о том, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник якобы пытался способствовать победе Хиллари Клинтон на выборах 2016 года. - Ред.)

Я предполагаю, что последней каплей, заставившей Юрия Луценко сделать заявление в отношении Мари Йованович, стала ситуация вокруг "Укроборонпрома", а также то, что в этом скандале замешано имя одного из заместителей главы НАБУ.

Мари Йованович хорошо ориентировалась в этой теме и делала соответствующие заявления. Фактически, она включилась в скандал. Возможно, в этой ситуации у Луценко сдали нервы.

Я уверен, что на выборы Президента в Украине это никак не повлияет. НАБУ уже не имеет той незапятнанной лучезарности, что была в начале.

На рейтингах кандидатов в президенты заявления Луценко вряд ли скажутся. Но я не исключаю, что заявления генерального прокурора могут быть частью выяснения отношений, учитывая президентские выборы в США. Мы не знаем, что может "всплыть" в деле о деятельности Пола Манафорта в Украине.

Алена Гетьманчук, директор центра "Новая Европа"

Думаю, подобные публичные обвинения бессмысленны и контрпродуктивны.

Все, к чему они могут привести, - это лишь осложнить украинско-американский диалог накануне президентских выборов и особенно после них, если вдруг Петр Порошенко будет переизбран.

На первый взгляд, все это выглядит как своего рода месть за выступление Мари Йованович 5 марта.

(Речь идет о выступлении в украинском кризисном медиа-центре, где она сделала ряд жестких заявлений относительно неэффективности борьбы с коррупцией в Украине. - Ред.)

Но, как свидетельствует заявление заместителя госсекретаря США Дэвида Хейла в поддержку выступления Мари Йованович, Госдеп в любом случае поддержит своего посла.

Думаю, подобные публичные обвинения бессмысленны и контрпродуктивны Алена Гетьманчук, центр "Новая Европа"

Тем более, не забывайте, что помощником заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии является Джордж Кент, который до недавнего времени работал заместителем посла США в Украине (т.е. заместителем Мари Йованович) и прекрасно владеет ситуацией.

Вообще, стратегия Киева разграничить позицию американского посольства в Киеве (киевскую американскую) и позицию Вашингтона (вашингтонскую американскую) не является эффективной.

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