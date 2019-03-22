Коломойский о Порошенко: хочу сделать "приятное" уважаемому Петру Алексеевичу

Копірайт зображення UNIAN/BBC

Один из самых влиятельных украинских олигархов Игорь Коломойский уже несколько лет не появлялся в Украине из-за проблем с властями, однако на этих президентских выборах он как никогда близок к реваншу.

Бизнесмен с интересами в нефтяном, горно-металлургическом, финансовом секторах, а также владелец крупнейших в стране банка и авиакомпании стал губернатором Днепропетровской области весной 2014 года и сотрудничал с Петром Порошенко в противостоянии пророссийским боевикам на Востоке.

Однако впоследствии у него возникли глубокие конфликты с правительством и президентом Порошенко.

Олигарх покинул Украину после мучительного силового противостояния с властями за контроль над государственными компаниями "Укрнафта" и "Укртранснафта", освобождения с должности губернатора Днепропетровской области и национализации крупнейшего банка Украины - "ПриватБанка".

В истории с "ПриватБанком" его экс-владельца Коломойского обвиняют в выводе с его счетов миллиардов долларов украинских вкладчиков в пользу своих фирм.

Сейчас бизнесмен судится с Национальным банком и "ПриватБанком" в международных судах из-за национализации.

Недавно о поддержке национализации "ПриватБанка" напрямую заявили США.

Жить за границей ему просто, ведь у Игоря Коломойского, помимо украинского, есть еще паспорта Израиля и Кипра.

После всего этого Коломойский открыто говорит о главной цели этих выборов для себя - поражении Петра Порошенко. И у него для этого есть весомые инструменты.

Один из самых влиятельных и рейтинговых телеканалов Украины "1 + 1" принадлежит Коломойскому.

Именно на этом канале выходят шоу и программы студии "Квартал 95", директор и фронтмен которой - шоумен Владимир Зеленский - пока имеет наибольшие шансы одержать победу на президентских выборах.

Второе и третье место в президентской гонке пока делят Петр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко, которая, судя по информационной политике "1+1" и позиции Игоря Коломойского, также наладила неплохие отношения с опальным бизнесменом.

Несколько недель назад корреспондент ВВС Джона Фишер побеседовал с Игорем Коломойским о его возможной поддержке Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко.

За это время известный шоумен еще больше усилил электоральные позиции, поэтому отношение к нему Коломойского и формат их отношений будет полезным для понимания развития страны после выборов.

Во время беседы Коломойский был очень приветлив и вежлив. В отличие от ситуации, возникшей в 2015 году во время споров с властями за контроль над "Укртранснафта", когда он нецензурно обругал журналистов "Радио Свободы".

Телевидение и выборы

Игорь Коломойский откровенно признает, что один из самых популярных телеканалов Украины - важный инструмент политического влияния.

По моему глубокому убеждению, телевидение или журналистика - первая власть по своему влиянию и возможностями. Но я не могу решить, кто будет президентом

Он говорит, что не чувствует себя "могущественным", но "определенное влияние" в Украине имеет.

На вопрос ВВС, имеет ли он влияние на политику и решает ли, кто будет следующим президентом Украины, Коломойский ответил так:

"Если телевидение можно назвать политикой, то да. Я считаю, что телевидение - это четвертая власть, такая же равноценная, как и законодательная, исполнительная или судебная. По моему глубокому убеждению, телевидение или журналистика - первая власть по своему влиянию и возможностям. Но я не могу решить, кто будет президентом".

Игорь Коломойский откровенно говорит, что поражение на этих выборах президента Петра Порошенко очень для него важно.

"Я не хочу, чтобы он получил еще один срок. Я считаю, что первый срок - это пять лет разочарований из-за его правления", - настаивает Игорь Коломойский.

При этом в разговоре олигарх пытается списать на президента все проблемы страны - "войну, разруху, падение ВВП, эмиграцию из Украины и снижение численности населения".

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Март 2015 года - день отставки Игоря Коломойского

Мониторинг информационной политики украинских телеканалов показывает, что новости на "1 + 1" откровенно симпатизируют Зеленскому и критикуют президента.

Сам олигарх о медийной поддержке кандидата сказал просто - все имеют равный доступ к политической рекламе.

Программы студии "95 квартал" составляют львиную долю юмористического контента на "1 + 1". Это - еженедельные или ежедневные программы "ЧистоNews", "Вечерний квартал" и "Лига смеха", где Зеленский является фронтменом, "Рассмеши комика", где он один из членов жюри, и сериал "Слуга народа", в котором Зеленский играет роль президента Украины. Однако все они политической рекламой не считаются.

С другой стороны, избирательную кампанию в классическом ее понимании Владимир Зеленский практически не ведет, зато ездит по Украине с бесплатными и платными концертами "95 квартала".

А в перерывах успевает встречаться с западными дипломатами, журналистами и бизнесменами.

Тимошенко и Зеленский

Во время разговора бизнесмен пытался однозначно не акцентировать поддержку одного кандидата.

Но, конечно, наиболее тепло Коломойский отзывается о Владимире Зеленском и Юлии Тимошенко.

"Я считаю, хоть она (Тимошенко. - Ред.) и не относится к молодому поколению политиков, но это человек, который, как говорят, прошла и Крым, и рым, взлеты и падения ... Она однозначно будет лучше, но нужно давать дорогу молодым", - отвечает Коломойский на вопрос, будет ли Тимошенко хорошим президентом.

Но главные надежды он все-таки возлагает на Владимира Зеленского.

"Для меня Зеленский - не персоналия, а некий символ. Символ смены поколений, как заканчивается зима и приходит весна. Хочется жить в стране, которой руководят молодые и симпатичные люди", - считает Игорь Коломойский.

ВВС спросила, правда ли, что Владимир Зеленский является креатурой Игоря Коломойского и контролирует ли он его.

"У нас с Зеленским контрактные отношения: между телеканалом, где я являюсь акционером, и его продакшн-студией. Я считаю, что телевизионная группа "1+1" очень заинтересована в контракте с "Кварталом" Зеленского, где он является фронтменом. Это - все наши отношения. У нас нет общего бизнеса", - настаивает Коломойский.

Бизнесмен намекает, что скорость реакции, юмор и эрудиция Зеленского даже лучше его собственной, а потому говорить о некой креатуре просто неуместно.

"Не может человек с более низким интеллектом и более низкой эрудицией влиять на более умного и талантливого. Поэтому я могу сказать, что он достаточно самостоятельный, даже полностью самостоятельный", - настаивает Игорь Коломойский.

Отсутствие политического опыта у Зеленского, о чем напомнил в вопросе корреспондент ВВС, не является проблемой, по мнению Игоря Коломойского.

Копірайт зображення Фейсбук Владимира Зеленского Image caption Владимир Зеленский - одно из лиц главных шоу на канале "1 + 1"

"Смена поколений - это всегда болезненный процесс. Всегда кажется, как же мы дадим "рулить" молодым, - они же без опыта и ничего не смогут сделать, поэтому нужно оставить опытных политиков. Но результата нет", - настаивает Коломойский.

А на вопрос журналиста ВВС, может ли он представить, как комик Зеленский будет противостоять Путину, бизнесмен снова "переводит стрелки" на Порошенко - мол, и он в этом противостоянии не очень успешен.

Прямую финансовую поддержку Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко на этих выборах Коломойский отрицает.

"Финансовую поддержку можете сразу исключить. Даже если бы я хотел финансово поддержать, то не смог бы, потому что ограничен из-за заморозки активов Высоким судом Лондона", - настаивает бизнесмен в ответ на вопрос о финансовой помощи этим политикам.

О Порошенко

Бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский сейчас очень резко критикует действующего президента Петра Порошенко, однако в то же время настаивает, что между ними "личной войны нет".

Бизнесмен соглашается, что нужно учитывать фактор войны, агрессии России, Донбасса и потери Крыма, но за время президентства в Украине "лучше не стало", а потому Порошенко стоит уступить дорогу кому-то более способному.

Также Коломойский считает, что сейчас на СМИ оказывается большое давление.

"Таких позорных попыток узурпировать телепространство, которые происходят при Порошенко, даже при Януковиче и Кучме не было. Чтобы звонили журналистам, давали "темники" из администрации: о чем говорить, о чем не говорить, как показывать", - настаивает Игорь Коломойский.

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Правда, организации по защите прав журналистов о подобной практике в Украине официально не сообщали.

Игорь Валерьевич не упомянул, что о "темниках" как способе давления властей на редакционную политику было известно еще в 2001 году. А во время президентских выборов 2004 года журналисты жаловались на это явление, заявляли о политическом давлении и даже отказывались выполнять "темники".

Среди них в 2004 году были и журналисты канала "1 + 1".

В разговоре с Коломойским корреспондент ВВС предположил, что эти выборы выглядят как борьба между олигархом Порошенко и группой кандидатов, которую поддерживает олигарх Коломойский.

Реакция была отрицательной.

"Я не считаю себя олигархом", - ответил Коломойский, поскольку, по его мнению, он не влияет на исполнительную власть, а лишь связан с телебизнесом.

О миллиардах "ПриватБанка"

Одна из крупнейших претензий Игоря Коломойского к власти - это национализация "Приватбанка", который частично принадлежал бизнесмену.

В декабре 2016 года власти национализировали "ПриватБанк" с львиной долей вкладов украинцев, объясняя это необходимостью его спасения от банкротства и финансовой катастрофы.

Я не считаю себя олигархом

Глава НБУ Валерия Гонтарева тогда заявила, что проблемы Приватбанка возникли из-за непродуманной политики его руководства. Якобы более 97% корпоративного кредитного портфеля банка было связано с его акционерами, а дефицит капитала банка на момент национализации якобы составил 148 млрд гривен.

Тогдашний министр финансов Александр Данилюк, который сейчас является членом команды Владимира Зеленского, называл приватизацию "ПриватБанка" одним из требований Международного валютного фонда из-за огромного кризиса в системообразующем банке.

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Данилюк считает, что владельцы банка относились к деньгам вкладчиков как к своим собственным и "свинке-копилке".

21 марта 2019 года посольство США даже сделало специальное заявление, напомнив о поддержке национализации.

"Мы пристально следим за развитием событий вокруг "ПриватБанка". Его национализация была важным этапом экономической реформы и борьбы с коррупцией", - заявили в посольстве США.

Национальный банк нанял независимую компанию Kroll, специализирующуюся на финансовых расследованиях, чтобы разобраться в возможных махинациях в "ПриватБанке".

В января 2018 года НБУ сообщил, что расследование американской компании Kroll подтвердило предварительные выводы о том, что "ПриватБанк" являлся объектом мошеннических действий перед его национализацией. По их данным, со счетов банка исчезли 5,5 миллиарда долларов.

Однако в Нацбанке не обнародовали самого отчета независимого расследования, но заявили, что передадут эти выводы правоохранителям.

Коломойский сомневается, что Kroll имел законные основания проводить в Украине следственные действия, и настаивает, что в расследовании Kroll не смогли показать, куда ушли средства, на какие счета, но должны были это сделать.

В информации, предоставленной Национальным банком на запрос ВВС, регулятор пояснил, что проведение независимого расследования компанией Kroll было обязательством перед Международным валютным фондом для выявления нарушений в банке перед национализацией.

ВВС напомнила Коломойскому об обвинениях в выводе из банка 5,5 миллиарда долларов бывшими владельцами, а также спросила, где эти деньги и намерен ли олигарх их возвращать?

"Если они покажут, куда и сколько мы забрали, мы готовы это вернуть. Но они этого не сделали. Это все - один большой фейк", - настаивает Игорь Коломойский.

Он говорит, что 5,5 миллиарда никуда не исчезали.

Копірайт зображення Reuters Image caption "ПриватБанк" на момент национализации был лидером по количеству депозитов украинцев

"Они не могли исчезнуть, потому что это глупость - самому у себя воровать деньги из своего же банка. Кроме того, мы наоборот всегда свои деньги держали в "ПриватБанке" и давали ему возможность работать с ними", - настаивает Коломойский.

Расследование Kroll он вообще назвал "дымовой завесой".

ВВС еще раз рассказала Коломойскому о словах экс-министра финансов Александра Данилюка о том, что олигарх использовал "ПриватБанк" как личный - забирал деньги вкладчиков и выводил их из Украины в виде кредитов.

Коломойский настаивает, что это неправда, переходя на личность Данилюка.

"Не хотел бы трогать лично этого министра финансов, но, исходя из этих его слов, такой вот он министр и был", - считает бизнесмен.

Коломойский настаивает, что за банком наблюдали все регуляторы и, учитывая размеры "ПриватБанка", он находился под микроскопом и обвинения о финансировании собственного бизнеса с помощью этого банка "звучат смешно".

Сейчас Данилюк является одним из главных финансовых советников в команде кандидата Зеленского, по крайней мере на публичных встречах.

Несмотря на объяснения Коломойского, ВВС предположила, что как опытный бизнесмен он хорошо знает, что можно было создать фиктивные компании, чтобы вывести деньги из банка на Кипр или еще куда-то, чтобы деньги исчезли.

Копірайт зображення УНІАН Image caption О национализации "ПриватБанка" сообщили тогдашний министр финансов Александр Данилюк и глава НБУ Валерия Гонтарева

На это Коломойский ответил, что деньги так до сих пор и не нашли.

"Вы же понимаете, что при таком уровне расследования, невозможно где-то что-то скрыть. Сложно искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет", - парировал бизнесмен.

Несмотря на то, что и Международный валютный фонт, и Нацбанк, и даже США четко указывают на экономическую необходимость национализации "ПриватБанка", Игорь Коломойский настаивает, что в числе главных мотивов властей было получить контроль над телеканалом "1 + 1".

Месть за ПриватБанк?

ВВС напрямую спросила у Коломойского, могут ли эти президентские выборы и борьба с Порошенко быть шансом отомстить за "ПриватБанк"?

"Нет, эти вещи никак не связаны между собой", - подчеркивает олигарх, настаивая, что месть здесь ни при чем.

На вопрос, надеется ли бизнесмен в случае проигрыша Порошенко вернуть "ПриватБанк", Коломойский ответил, что ожидает правовой оценки и компенсации.

"Для нас очень важны несколько аспектов этой истории. Первый - это очистить свое имя, второй - наказать виновных, а третий - получить компенсацию в том или ином виде", - говорит он.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Главная цель Игоря Коломойского - проигрыш Петра Порошенко

В НБУ в ответ на запрос ВВС заявили, что решение о национализации "ПриватБанка" не принималось единолично, это было решение на уровне Кабмина и СНБО, а также " было поддержано международными партнерами Украины для обеспечения финансовой стабильности и сохранения средств граждан".

Нацбанк настаивает, что накануне национализации в 2016 году "ПриватБанк" был неплатежеспособным и своевременное обслуживание клиентов банка было под угрозой. Там напомнили, что акционеры банка обращались к государству за помощью, отправив письмо в Кабмин с просьбой о вхождении государства в капитал "ПриватБанка".

Сейчас же государственный "ПриватБанк", по утверждению НБУ, является "самым прибыльным украинским банком и частью стабильной и прозрачной банковской системы".

Я думаю о том, чтобы приехать в Украину перед первым туром или между первым и вторым, чтобы сделать "приятное" нашему уважаемому Петру Алексеевичу

На прямой вопрос ВВС, будет ли Коломойский в случае победы Владимира Зеленского на выборах звонить президенту с просьбой компенсировать убытки по "ПриватБанку", бизнесмен также ответил отрицательно.

"Зеленский, как и Порошенко, формально никакого отношения к национализации "ПриватБанка" не имел, не имеет и не будет иметь, потому что это не вопрос президента, это вопрос правительства и НБУ", - считает бизнесмен.

Возвращение в Украину

Игорь Коломойский принимает гостей и журналистов в Израиле. Ранее он признался журналистам программы "Схемы", что имеет паспорта трех стран - Украины, Израиля и Кипра. При этом он отшутился, что "Конституция запрещает двойное гражданство, а тройное - нет".

На вопрос о том, боится ли, что в случае возвращения в Украину его арестуют, он отвечает "нет".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Игорь Коломойский может вернуться в Украину перед вторым туром выборов

"Я могу хоть завтра приехать в Украину. Против меня нет никаких обвинений. Но я беспокоюсь, что, учитывая количество судебных процессов между мной лично и НБУ или "ПриватБанком", мне через суд запретят выезд из страны", - пояснил Коломойский.

Он переживает, что может здесь "застрять". Однако не исключает, что накануне выборов может вернуться в Украину.

"Я думаю о том, чтобы приехать в Украину перед первым туром или между первым и вторым, чтобы сделать "приятное" нашему уважаемому Петру Алексеевичу", - предположил Коломойский.

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