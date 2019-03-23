Пропавшая грамота: как в Германии нашли старинный документ из Украины и при чем здесь РПЦ

Украинский историк Наталья Синкевич рассказывает удивительную историю грамоты, адресованной русским царем Петром I Киевскому митрополиту. Документ несколько раз исчезал, но в итоге нашелся.

Копірайт зображення Thorsten Busch

На стене библиотеки в немецком городе Тюбингене висел старинный документ, на который мало кто из посетителей обращал внимание.

В рамке под стеклом, украшенный орнаментами и золотыми прописями, этот документ в течение десятилетий считали скорее украшением.

"Я увидела кириллические символы и попросила у библиотекаря разрешения рассмотреть документ поближе", - рассказывает украинский историк Наталья Синкевич, работавшая тогда над совсем другой темой в Институте восточноевропейской истории при университете Тюбингена.

Ее интерес был вознагражден - в руках историка оказался оригинал грамоты русского царя Петра I митрополиту Киевскому Иоасафу Кроковскому.

Эта история произошла три года назад, в 2016-м. Вскоре после находки украинские и немецкие ученые инициировали совместный проект, изучив долгий путь старинной грамоты русского царя Киевскому митрополиту - и дальше, в далекий немецкий Тюбинген.

Копірайт зображення Thorsten Busch Image caption Наталья Синкевич (вторая справа) изучает грамоту Петра Киевскому митрополиту

При чем тут РПЦ?

Более трех веков назад, в 1708 году, Петр I адресовал грамоту киевскому митрополиту Иоасафу Кроковскому, последнему избранному, а не назначенному главе Киевской митрополии.

Перед этим, в 1686 году, Киевская митрополия с разрешения Константинополя временно стала частью Московского патриархата. А выданная Иоасафу Кроковскому царская грамота продолжала ограничивать и без того урезанные права Киевского митрополита.

Копірайт зображення Thorsten Busch

В частности, в грамоте в очередной раз подчеркивался тот факт, что Киевский митрополит подчиняется Московскому патриарху.

Также документ запрещал украинским иерархам напрямую обращаться к Вселенским патриархам. Этот запрет свидетельствует о том, что у Москвы были значительные опасения по поводу возвращения Киевской митрополии под власть Константинополя.

В 1825 году текст грамоты опубликовал историк Евгений Болховитинов. Правда, он почему-то ошибочно или сознательно пропустил ту часть, где сказано, что Киевскому митрополиту запрещено обращаться в Константинополь.

Откуда она там взялась?

Помимо самой грамоты, интерес представляет и история ее путешествий. После того, как Петр I прислал грамоту в Киев, она длительное время хранилась с другими документами Киевских митрополитов в ризнице Софийского собора.

После революции 1922 года документы из Софии передали в библиотеку вновь созданной Всеукраинской академии наук, теперь это - Национальная библиотека им. В. Вернадского.

Позже документ исчез.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Немецкая армия, убегая из Киева, вывозила отсюда ценные документы

В 1943 году за несколько месяцев до окончания оккупации Киева немецкий комиссариат издал распоряжение вывозить из Киева ценные документы и экспонаты музеев.

Вывезенные материалы распределили между разными немецкими культурными институтами. Грамоты Софийского собора перевезли в Санкт-Ламбрехт, Австрия. Там они попали в руки британских союзников, после чего след грамоты Петра снова был утрачен.

Появление документа в городе Тюбинген связано с именем основателя Института восточноевропейской истории, профессором Вернером Маркертом, который исследовал и интересовался Восточной Европой.

Во время войны Маркерт служил при Верховном командовании Вермахта. Очевидно, в 1958 году его бывшие сотрудники и предложили ему приобрести старинный документ.

Копірайт зображення Thorsten Busch

Историк хотел создать в Институте соответствующую учебную атмосферу. По его приказу, на стенах института развесили географические карты и фотографии из Восточной Европы. Тогда же, очевидно, на стене библиотеки появилась и грамота Петра I, которая провисела там до 2016 года.

14 марта 2019 года министерство иностранных дел Германии вернуло старинный документ Украине. Из Германии грамота переехала в национальную библиотеку имени Вернадского.

Через триста лет после появления грамоты Петра I с требованием не смотреть в сторону Константинополя в Украине появилась своя Поместная православная церковь, митрополит которой больше не подчиняется Москве.

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