Пропавшая грамота: как в Германии нашли старинный документ из Украины и при чем здесь РПЦ

  • 23 марта 2019

Украинский историк Наталья Синкевич рассказывает удивительную историю грамоты, адресованной русским царем Петром I Киевскому митрополиту. Документ несколько раз исчезал, но в итоге нашелся.

грамота Петра І Копірайт зображення Thorsten Busch

На стене библиотеки в немецком городе Тюбингене висел старинный документ, на который мало кто из посетителей обращал внимание.

В рамке под стеклом, украшенный орнаментами и золотыми прописями, этот документ в течение десятилетий считали скорее украшением.

"Я увидела кириллические символы и попросила у библиотекаря разрешения рассмотреть документ поближе", - рассказывает украинский историк Наталья Синкевич, работавшая тогда над совсем другой темой в Институте восточноевропейской истории при университете Тюбингена.

Ее интерес был вознагражден - в руках историка оказался оригинал грамоты русского царя Петра I митрополиту Киевскому Иоасафу Кроковскому.

Эта история произошла три года назад, в 2016-м. Вскоре после находки украинские и немецкие ученые инициировали совместный проект, изучив долгий путь старинной грамоты русского царя Киевскому митрополиту - и дальше, в далекий немецкий Тюбинген.

грамота Петра І Копірайт зображення Thorsten Busch
Image caption Наталья Синкевич (вторая справа) изучает грамоту Петра Киевскому митрополиту

При чем тут РПЦ?

Более трех веков назад, в 1708 году, Петр I адресовал грамоту киевскому митрополиту Иоасафу Кроковскому, последнему избранному, а не назначенному главе Киевской митрополии.

Перед этим, в 1686 году, Киевская митрополия с разрешения Константинополя временно стала частью Московского патриархата. А выданная Иоасафу Кроковскому царская грамота продолжала ограничивать и без того урезанные права Киевского митрополита.

грамота Петра І Копірайт зображення Thorsten Busch

В частности, в грамоте в очередной раз подчеркивался тот факт, что Киевский митрополит подчиняется Московскому патриарху.

Также документ запрещал украинским иерархам напрямую обращаться к Вселенским патриархам. Этот запрет свидетельствует о том, что у Москвы были значительные опасения по поводу возвращения Киевской митрополии под власть Константинополя.

В 1825 году текст грамоты опубликовал историк Евгений Болховитинов. Правда, он почему-то ошибочно или сознательно пропустил ту часть, где сказано, что Киевскому митрополиту запрещено обращаться в Константинополь.

Откуда она там взялась?

Помимо самой грамоты, интерес представляет и история ее путешествий. После того, как Петр I прислал грамоту в Киев, она длительное время хранилась с другими документами Киевских митрополитов в ризнице Софийского собора.

После революции 1922 года документы из Софии передали в библиотеку вновь созданной Всеукраинской академии наук, теперь это - Национальная библиотека им. В. Вернадского.

Позже документ исчез.

Немецкая армия, убегая из Киева, вывозила отсюда ценные документы Копірайт зображення Укринформ
Image caption Немецкая армия, убегая из Киева, вывозила отсюда ценные документы

В 1943 году за несколько месяцев до окончания оккупации Киева немецкий комиссариат издал распоряжение вывозить из Киева ценные документы и экспонаты музеев.

Вывезенные материалы распределили между разными немецкими культурными институтами. Грамоты Софийского собора перевезли в Санкт-Ламбрехт, Австрия. Там они попали в руки британских союзников, после чего след грамоты Петра снова был утрачен.

Появление документа в городе Тюбинген связано с именем основателя Института восточноевропейской истории, профессором Вернером Маркертом, который исследовал и интересовался Восточной Европой.

Во время войны Маркерт служил при Верховном командовании Вермахта. Очевидно, в 1958 году его бывшие сотрудники и предложили ему приобрести старинный документ.

грамота Петра І Копірайт зображення Thorsten Busch

Историк хотел создать в Институте соответствующую учебную атмосферу. По его приказу, на стенах института развесили географические карты и фотографии из Восточной Европы. Тогда же, очевидно, на стене библиотеки появилась и грамота Петра I, которая провисела там до 2016 года.

14 марта 2019 года министерство иностранных дел Германии вернуло старинный документ Украине. Из Германии грамота переехала в национальную библиотеку имени Вернадского.

Через триста лет после появления грамоты Петра I с требованием не смотреть в сторону Константинополя в Украине появилась своя Поместная православная церковь, митрополит которой больше не подчиняется Москве.

...

Новости по теме