Сколько яиц можно есть?

Копірайт зображення Getty Images

Уже много лет эксперты дискутируют - вредны или полезны для здоровья яйца.

Оказалось, что это зависит от того, сколько этого продукта мы потребляем еженедельно. К такому выводу пришли ученые после нового медицинского исследования, опубликованного в медицинском журнале JAMA.

По мнению ученых, употребление даже двух яиц в день может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти.

Это связано с большим количеством холестерина, содержащегося в желтках. По данным аграрного министерства США, крупное яйцо содержит около 185 мг холестерина - это более половины суточного максимума, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (300 мг в день).

Риски

Ученые проанализировали результаты шести экспериментов с участием более 30 тысяч человек старше 17 лет.

Они пришли к выводу, что употребление 300 мг холестерина в сутки увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а преждевременной смерти - на 18%.

Таким образом, употребление двух яиц в день приводит к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 27% и преждевременной смерти на 34%.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Если вы любите яйца - просто ешьте больше белков и меньше желтков

Эта зависимость, по данным исследования, не связана с возрастом, физической подготовкой, курением или уже существующими проблемами, такими как высокое кровяное давление.

"Наше исследование показало, что если два человека соблюдают одинаковую диету, где отличие лишь в количестве потребленных яиц, то есть большая вероятность, что один из них будет страдать от сердечных заболеваний", - говорит одна из авторов исследования и доцент кафедры профилактической медицины в Северо-Западном медицинском университете Норрина Аллен.

Противоречивые предыдущие исследования

Новое исследование противоречит предыдущему, которым установлено отсутствие связи между потреблением яиц и риском сердечных заболеваний.

Норрина Аллен говорит, что оно не было таким тщательным, а наблюдения не были длительными. И при этом ученые признают, что в новом анализе тоже могут быть ошибки.

Данные о потреблении яиц были собраны с помощью анкет, в которых респонденты должны были указать сведения о своем питании в предыдущие месяцы и годы.

Другие эксперты отмечают, что результаты исследования не доказывают причинно-следственную связь между потреблением яиц и заболеваниями.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Умеренное потребление яиц поможет избежать болезней

"Плюс этого исследования заключается в том, что оно было более репрезентативным с точки зрения этнического разнообразия населения США и рационов, которых придерживаются обычные американцы", - говорит Том Сандерс, профессор питания и диетологии в Лондонском королевском колледже.

"Его минус - это зависимость от единого показателя еды", - добавляет он.

Рекомендуемое количество

Итак, сколько же яиц можно есть, чтобы не навредить здоровью?

Результаты исследования показывают - не более трех в неделю.

Ученые также дают несколько советов для любителей яиц. Например, они рекомендуют есть преимущественно белки.

"Я не призываю полностью исключить яйца из рациона, - сказала доцент Аллен. - Я предлагаю, чтобы люди ели их в меру".

Том Сандерс также отмечает, что исследования проводились в США, а это тоже имеет свою специфику.

Страны, которые потребляют яйца больше всех (Источник: Международная яичная комиссия, 2015 год) Страна Количество яиц на человека Мексика 352 Малайзия 342 Япония 329 Россия 285 Аргентина 256 Китай 254,8 США 252 Дания 245

"Средний уровень потребления холестерина в США может составлять около 600 мг, что гораздо выше, чем средний показатель в Великобритании, который составляет около 225 мг в день", - говорит Том Сандерс.

На самом деле, по последним статистическим данным Международной яичной комиссии, американцы не являются лидерами по потреблению яиц - в год они в среднем съедают около 252 штук на человека. Но в США регистрируют 20% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

А вот Япония, которая ежегодно потребляет 329 яиц на душу населения, имеет такой показатель лишь в 11%.

"Потребление яиц в умеренном количестве - от 3 до 4 в неделю - полезно", - добавляет британский эксперт.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram