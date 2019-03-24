Сколько яиц можно есть?
Уже много лет эксперты дискутируют - вредны или полезны для здоровья яйца.
Оказалось, что это зависит от того, сколько этого продукта мы потребляем еженедельно. К такому выводу пришли ученые после нового медицинского исследования, опубликованного в медицинском журнале JAMA.
По мнению ученых, употребление даже двух яиц в день может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти.
Это связано с большим количеством холестерина, содержащегося в желтках. По данным аграрного министерства США, крупное яйцо содержит около 185 мг холестерина - это более половины суточного максимума, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (300 мг в день).
Риски
Ученые проанализировали результаты шести экспериментов с участием более 30 тысяч человек старше 17 лет.
Они пришли к выводу, что употребление 300 мг холестерина в сутки увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а преждевременной смерти - на 18%.
Таким образом, употребление двух яиц в день приводит к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 27% и преждевременной смерти на 34%.
Эта зависимость, по данным исследования, не связана с возрастом, физической подготовкой, курением или уже существующими проблемами, такими как высокое кровяное давление.
"Наше исследование показало, что если два человека соблюдают одинаковую диету, где отличие лишь в количестве потребленных яиц, то есть большая вероятность, что один из них будет страдать от сердечных заболеваний", - говорит одна из авторов исследования и доцент кафедры профилактической медицины в Северо-Западном медицинском университете Норрина Аллен.
Противоречивые предыдущие исследования
Новое исследование противоречит предыдущему, которым установлено отсутствие связи между потреблением яиц и риском сердечных заболеваний.
Норрина Аллен говорит, что оно не было таким тщательным, а наблюдения не были длительными. И при этом ученые признают, что в новом анализе тоже могут быть ошибки.
Данные о потреблении яиц были собраны с помощью анкет, в которых респонденты должны были указать сведения о своем питании в предыдущие месяцы и годы.
Другие эксперты отмечают, что результаты исследования не доказывают причинно-следственную связь между потреблением яиц и заболеваниями.
"Плюс этого исследования заключается в том, что оно было более репрезентативным с точки зрения этнического разнообразия населения США и рационов, которых придерживаются обычные американцы", - говорит Том Сандерс, профессор питания и диетологии в Лондонском королевском колледже.
"Его минус - это зависимость от единого показателя еды", - добавляет он.
Рекомендуемое количество
Итак, сколько же яиц можно есть, чтобы не навредить здоровью?
Результаты исследования показывают - не более трех в неделю.
Ученые также дают несколько советов для любителей яиц. Например, они рекомендуют есть преимущественно белки.
"Я не призываю полностью исключить яйца из рациона, - сказала доцент Аллен. - Я предлагаю, чтобы люди ели их в меру".
Том Сандерс также отмечает, что исследования проводились в США, а это тоже имеет свою специфику.
|Страны, которые потребляют яйца больше всех (Источник: Международная яичная комиссия, 2015 год)
|Страна
|Количество яиц на человека
|Мексика
|352
|Малайзия
|342
|Япония
|329
|Россия
|285
|Аргентина
|256
|Китай
|254,8
|США
|252
|Дания
|245
"Средний уровень потребления холестерина в США может составлять около 600 мг, что гораздо выше, чем средний показатель в Великобритании, который составляет около 225 мг в день", - говорит Том Сандерс.
На самом деле, по последним статистическим данным Международной яичной комиссии, американцы не являются лидерами по потреблению яиц - в год они в среднем съедают около 252 штук на человека. Но в США регистрируют 20% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.
А вот Япония, которая ежегодно потребляет 329 яиц на душу населения, имеет такой показатель лишь в 11%.
"Потребление яиц в умеренном количестве - от 3 до 4 в неделю - полезно", - добавляет британский эксперт.