Взлет и падение "Исламского государства": рассказываем в 100 и 500 словах

Image caption Главная цель "Исламского государства" - создание халифата, который должен охватить весь мусульманский мир

Поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" заявили, что им удалось полностью вытеснить с территории страны боевиков "Исламского государства". Рассказываем, как возникло "ИГ" и можно ли говорить о полной победе над ним?

Максимально коротко

Экстремистская группировка "Исламское государство" стала известна во всем мире в 2014 году, когда захватила значительные части территорий в Сирии и Ираке.

"ИГ" ответственно за огромное количество жертв и уничтожение культурного наследия регионов, которые оно контролировало.

Группировка получила миллиарды долларов доходов от контрабанды нефти, ограблений и похищения людей.

После пяти лет ожесточенных и кровопролитных боев местным силам удалось при поддержке других стран - в частности, западных - вытеснить "Исламское государство" с территорий, которыми оно когда-то управляло.

Однако следует понимать: "ИГ" ни в коем случае не побеждено. Эксперты говорят, что со временем оно может восстановить силы и снова превратиться в настоящую угрозу для глобальной безопасности.

Немного подробнее

Image caption Не так давно "Исламское государство" контролировало территории площадью 88 тысяч кв. км

Чего хотело "ИГ"?

"Исламское государство" - это джихадистская группировка.

Джихадисты считают, что насильственная борьба необходима, в частности, для защиты мусульман от тех, кого они считают неверными или отступниками, и для установления всемирного "царства Аллаха".

Главная цель "Исламского государства" - создание халифата, то есть государства, все сферы жизни которого базируются на исламском праве. Такое государство должно охватывать весь мусульманский мир.

"ИГ" оправдывает свои действия, используя при этом чересчур радикальную трактовку отдельных исламских текстов.

Откуда взялось "Исламское государство"?

"Исламское государство" вышло из "Аль-Каиды". Его создали боевики-сунниты вскоре после вторжения США в Ирак в 2003 году.

В 2011 году группировка, известная на тот момент под названием "Исламское государство Ирака", присоединилась к борьбе против президента Сирии Башара Асада.

Копірайт зображення AFP Image caption Лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади в последний раз видели в 2014 году

В 2013 году "ИГ" начало постепенный захват сирийских территорий и переименовалось в "Исламское государство Ирака и Леванта".

Уже в следующем году "ИГ" захватило большую часть Ирака, провозгласило своего лидера Абу Бакра аль-Багдади халифом (правителем) и стало широко известным во всем мире.

Какие территории контролировало "ИГ"?

В периоды своего наибольшего могущества "Исламское государство" контролировало территории площадью 88 тысяч кв. км. Для сравнения - это чуть меньше площади всей Португалии и немного больше площади Австрии.

На территории "ИГ" проживали почти 8 млн человек, которым приходилось соблюдать строгие законы шариата.

Женщины должны были носить одежду, покрывающую все тело, детей в школе учили "правильным" взглядам, а публичные казни с обезглавливанием стали для "ИГ" обычным делом.

Копірайт зображення EPA Image caption На территории "Исламского государства" женщины должны носить одежду, полностью покрывающую тело

Многочисленные лидеры мусульманского мира критиковали деятельность "ИГ", но в то же время немало иностранцев приезжали на Ближний Восток, чтобы воевать на стороне группировки.

"ИГ" могло финансировать свою деятельность благодаря десяткам миллионов долларов, которые оно генерировало ежемесячно от контрабанды нефти, ограблений и похищения людей.

Отдельное возмущение вызвало то, что боевики "Исламского государства" уничтожали культурные достопримечательности региона, расценивая их как места идолопоклонства.

Как "ИГ" потеряло свои территории?

Борьба с "Исламским государством" и его поражение стоили многих тысяч жизней.

В Ираке с "ИГ" боролись местные силы безопасности, курдские военизированные формирования, добровольцы. Международная коалиция во главе с США, в которую входили 74 страны, обеспечила авиаподдержку и предоставила военных советников.

Копірайт зображення AFP Image caption Оппозиционные Башару Асаду "Сирийские демократические силы" пользуются поддержкой США с 2012 года

В западных и центральных регионах Сирии с "ИГ" воевали войска, лояльные к президенту Башару Асаду. Поддержку им оказывала, в частности, Россия.

В то же время международная коалиция стала на сторону противников Асада - сирийских демократических сил. Им удалось вытеснить "ИГ" с большей части северных и восточных территорий Сирии.

С "ИГ" покончено?

Нет. "Исламское государство" - это все еще большое количество опытных и хорошо дисциплинированных боевиков, прошедших не один бой. И говорить об окончательном поражении "ИГ" нельзя.

В Ираке группировка уже ушла в подполье. В ООН говорят, что тайная деятельность "ИГ" имеет целью пошатнуть государственную власть, создать в стране атмосферу страха и беззакония.

Несмотря на то, что "ИГ" понесло серьезные потери, по данным ООН, в распоряжении группировки все еще есть от 14 до 18 тысяч боевиков только в Ираке и Сирии.

В то же время немалое количество боевиков, так или иначе связанных с "ИГ", находятся в Афганистане, Египте, Ливии, Юго-Восточной Азии и Западной Африке. Немного меньше их - в Сомали и Йемене.

Кроме того, люди, разделяющие идеологию "Исламского государства", продолжают совершать террористические атаки и в других регионах.

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