Сон или горицвет? Угадайте цветок. Тест

  • 24 марта 2019

Весна набирает обороты, и вместе с ней просыпается все больше цветов.

Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в них и пройдите наш цветочный квиз.

Разобраться в цветах BBC News Украина помогал кандидат биологических наук Александр Жигаленко.

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