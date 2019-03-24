Сон или горицвет? Угадайте цветок. Тест
- 24 марта 2019
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Весна набирает обороты, и вместе с ней просыпается все больше цветов.
Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в них и пройдите наш цветочный квиз.
Разобраться в цветах BBC News Украина помогал кандидат биологических наук Александр Жигаленко.