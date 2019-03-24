Сон или горицвет? Угадайте цветок. Тест

Весна набирает обороты, и вместе с ней просыпается все больше цветов.

Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в них и пройдите наш цветочный квиз.

Разобраться в цветах BBC News Украина помогал кандидат биологических наук Александр Жигаленко.