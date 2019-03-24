"Червячное" суперлуние в фото: последнее в этом году
В ночь на 21 марта по всему миру можно было наблюдать "червячное" суперлуние. Это было последнее суперлуние в 2019 году.
Феномен назвали "червячным", поскольку дата события совпала с весенним равноденствием, когда продолжительность дня и ночи почти одинакова.
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Считается, что именно в этот день черви вылезают из-под земли.
Совпадение полнолуния с весенним равноденствием бывает редко.
В этом году червячное суперлуние - самое близкое к весеннему равноденствию с 2000 года.
На изображении выше Луна восходит над памятником Ангелу независимости в Мехико.
А вот как выглядит суперлуние в Будапеште, Венгрия.
Предыдущее суперлуние можно было наблюдать в феврале. Тогда его назвали "снежным".
Суперлуние происходит, когда Луна расположена ближе к Земле, из-за чего она выглядит больше и ярче обычной.
На изображении виден горизонт Нью-Йорка, освещенный суперлуной.
Вид на червячное суперлуние над собором Сантьяго-де-Компостела в Испании.
А вот так Луна "зависла" над горой Пико Сакро в Испании. Поистине фантастическое зрелище!
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