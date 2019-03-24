Почему женщины показывают свое тело после родов

Копірайт зображення iStock

Позитивное отношение к своему телу научило нас делать из сросшихся бровей бьюти-тренд, не стесняться лишних складок на талии и показывать "скрытую красоту" растяжек, подчеркивая их с помощью блеска.

Американская певица и дважды мама Кэрри Андервуд запустила еще один популярный тренд "бодипозитива", который всколыхнул мировые СМИ, - о трудностях восстановления после родов.

#bodyafterbaby (#телопослемалыша) - тег, который только в Instagram имеет почти полмиллиона сообщений. Женщины используют его, чтобы рассказать, как вернуть себе стройную фигуру, и поддержать друг друга.

36-летняя Керри родила второго сына в январе этого года и уже готовится к мировому турне. Впечатляет, не так ли? Но возвращение тела в дородовую форму не было легким - и она охотно делится свои опытом в Instagram.

"Буду откровенной, восстановиться после рождения Джейкоба было гораздо труднее, чем после Исайи. И я в последнее время не потакала себе, - написала она на своей странице. - Я иду в тренажерный зал и не выдерживаю привычной нагрузки. Не могу бегать так быстро и далеко, как раньше, не могу поднять вес или сделать столько повторений, как год назад".

И хотя сначала Керри сосредоточилась на ограничениях для своего тела после родов, главная идея ее сообщений - предложить людям посмотреть на свое тело по-другому, более позитивно.

"Готовясь к жизни на гастролях и появлению на красных дорожках, я обещаю себе начать ценить то, что может делать мое тело, и прекратить зацикливаться на том, чего оно делать не может", - написала она.

Обычным женщинам эти слова пришлись по душе. Особенно на фоне того, что в основном звезды (например, Кайли Дженнер) демонстрируют, как они легко восстанавливаются после родов.

Одна пользовательница написала: "Целый день сегодня (серьезно ЦЕЛЫЙ день) я жаловалась на каждый сантиметр своего тела. И это угнетает, поэтому иногда просто приятно знать, что я не одна, особенно когда в группе поддержки есть Кэрри Андервуд!"

Другие пользовательницы написали, что это "вдохновляющее сообщение", и поблагодарили ее "за то, что поделилась своим видением, я знаю, что мне это нужно!"

Кэрри - не единственная мама, которая говорит о "послеродовой борьбе".

На странице @takebackpostpartum рассказывают о том, что может произойти с телом после рождения ребенка. Одна из женщин поделилась своим трудным опытом разрыва между мышцами брюшной полости после родов (диастаз прямых мышц живота).

Копірайт зображення NSTAGRAM.COM/TAKEBACKPOSTPARTUM

"Многие женщины после беременности наблюдают на своем теле несколько растяжек. Это нормально. Однако, если их столько, что вы сбились со счета, будьте готовы к трудному послеродовому периоду, - пояснила она. - Это может быть признаком диастаза. Я знаю, что вы вне себя от радости, что стали мамой, но не забывайте о себе".

Другая женщина рассказала, как раньше вес влиял на ее психическое состояние, однако изменения, произошедшие с телом после родов, научили ее полюбить себя.

Копірайт зображення INSTAGRAM.COM/TAKEBACKPOSTPARTUM/

"Раньше каждое утро я начинала со взвешивания, - рассказала она. - И не дай бог, чтобы стрелка на весах качнулась... Это меня разрушало". Однако после рождения дочери все изменилось.

"Впервые я почувствовала благодарность за свое тело", - пояснила она.

В прошлом году Мария Норд Йорстад, мать четверых детей из Дании, выложила фото своего тела после кесарева сечения при рождении тройни.

Копірайт зображення INSTAGRAM.COM/TRIPLETS_OF_COPENHAGEN

Она также призналась, что привыкнуть к своему телу после родов было трудно: "У меня до сих пор висит живот, который выглядит довольно странно. Должна признать, что немного разочарована, и делюсь этой фотографией без особой радости".

Некоторым женщинам трудно вернуть тело в дородовую форму. Британская национальная служба здравоохранения на своей официальной странице написала: "Рождение ребенка меняет ваше тело. Некоторые вещи, возможно, никогда не будут такими, как прежде, но другие изменения не должны остаться навсегда". Они объясняют, что при физической нагрузке и здоровом питании вес, вероятно, снизится естественным путем, хотя это требует определенного времени.

Это сообщение вышло за пределы социальных сетей.

Фотограф Софи Майанн изобразила мам, которые открыто демонстрируют свои деформированные родами тела. Ее работы разместили в лондонском метро в рамках рекламной кампании для будущих родителей и розничной торговли детскими товарами.

Проект с участием 10 женщин, которые показали свои шишки, шрамы и растяжки, высоко оценили, в частности, за такую ​​историю, как у Луизы. У нее возникли осложнения во время родов, которые привели к печеночной недостаточности, неожиданной пересадке печени и, наконец, к появлению рубца.

Позитивное отношение к своему телу поддерживают многие женщины.

"Жаль, что, когда я рожала, таких фото не делали. Замечательный проект. На фото - Нарди, которая родила пять месяцев назад. Она прекрасно смотрится со своим малышом", - написала пользовательница Ян Гудинг.

Копірайт зображення TWITTER.COM/JAN_GOODING

Некоторые гордые отцы также выразили благодарность.

"Как отец двух взрослых детей и, что гораздо важнее, как муж прекрасной женщины, говорю спасибо за этот проект", - написал пользователь Марк Сэвен.

Копірайт зображення TWITTER.COM/SHELLTOESOUL

Такие женщины, как Луиза и Кэрри, которые продолжают открыто говорить о проблемах восстановления после родов, демонстрируют, что такое настоящая любовь к себе, к которой мы все стремимся.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram