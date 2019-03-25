"Бешеный обстрел фейками": Порошенко ответил на компромат на ТВ

Копірайт зображення UNIAN, колаж ВВС

Президент Петр Порошенко назвал "бешеным обстрелом фейками" показ на телеканале "1+1", владельцем которого является бизнесмен Игорь Коломойский, часовой программы "Украинские сенсации" под названием "50 оттенков Порошенко".

Эта программа была построена исключительно на обвинениях действующего президента в коррупции.

Главным обличителем в программе стал депутат парламента Александр Онищенко, которого подозревают в особо тяжких экономических преступлениях, и который сейчас скрывается от украинских правоохранителей за пределами Украины.

Еще в 2016 году Александр Онищенко обещал компромат на представителей власти, включая президента Порошенко.

В апреле прошлого года он обнародовал в СМИ фрагменты аудиозаписи с голосом, похожим на голос Петра Порошенко. Депутат утверждал, что записал разговор в президентском кабинете, и заявил, что "дальше будет интереснее".

В телепрограмме, которая появилась за неделю до выборов, Александр Онищенко рассказал, что имел в виду. Он утверждает, что располагает доказательствами коррупционных действий Петра Порошенко, а именно: скупки голосов депутатов во время важных голосований в парламенте, финансовых сделок в пользу собственного бизнеса, попыток перекупить телеканал "112.Украина".

Онищенко признается, что он сам был участником схемы продажи депутатских голосов за определенные голосования и демонстрирует якобы телефонную переписку с представителями фракции БПП.

Но в телепрограмму включены также обвинения, касающиеся последних скандалов, в частности в "Укроборонпроме". Об этом говорит уже не Александр Онищенко, а авторы фильма.

В программе также прозвучало обвинение в адрес президента о якобы возможной причастности к гибели его родного брата много лет назад. Подобные версии появлялись ранее на российских телеканалах.

Кроме того, в "Украинских сенсациях" Александр Онищенко рассказывает о якобы значительных доходах Петра Порошенко от ведения бизнеса в России.

"Все это взяли с российских каналов"

Сам Петр Порошенко на следующий день после показа телепрограммы сказал, что "бешеный обстрел фейками с олигархических каналов" на самом деле является неуважением к государству, народу и попыткой подорвать имидж Украины в мире.

Президент заявил, что эти фейки - такие же, как те, которые распространяют российские телеканалы.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Президент Украины считает, что за появлением фильма о нем стоит владелец телеканала, Игорь Коломойский

"Мы вместе отразим информационные атаки, несмотря на бешеный обстрел фейками с олигархических каналов. Один из крупнейших каналов, принадлежащий олигарху, который скрывается от украинского правосудия в Израиле, в пятницу или субботу за один час: "Порошенко убил своего брата", "Порошенко отравил своих родственников", "Порошенко создал сотню головорезов, которые убивают украинцев", "Против Порошенко возбудили в ЕС и США уголовные дела". Все это взяли с российского канала "НТВ", - сказал президент.

Еще сразу после первых заявлений Александра Онищенко о компромате на Петра Порошенко в 2016-м и последующие годы Генеральная прокуратура и администрация президента Украины называли обнародованные материалы "фейком" и "самопиаром" человека, который скрывается от следствия за совершение тяжких преступлений.

В чем НАБУ обвиняет Онищенко?

5 июля 2016 года парламент дал согласие на задержание и привлечение Александра Онищенко к уголовной ответственности. На тот момент он входил во фракцию "Воля народа".

Его обвиняют в "присвоении государственного имущества в особо крупных размерах, совершенном в составе преступной организации с привлечением ряда фиктивных предприятий".

Председатель НАБУ Артем Сытник называл преступную схему, в создании которой обвиняют Александра Онищенко, "достаточно простой".

По его словам, подконтрольные ему предприятия добывали газ по договорам совместной деятельности с государственной компанией "Укргаздобыча".

Добытый газ на фиктивных биржах продавали фирмам-посредникам по значительно заниженной цене. Эти фирмы сбывали его на рынке уже по значительно более высокой цене. Разницу в стоимости, говорят в НАБУ, переводили в наличные и присваивали инициаторы схемы.

Генпрокурор Юрий Луценко утверждал, что в результате "преступных действий господина Онищенко и подконтрольной ему преступной организации" государству был нанесен ущерб на сумму более 1,6 млрд гривен.

Правоохранители говорят, что общая сумма убытков даже больше: вместе с неоплаченными рентным платежам она составляет почти три миллиарда гривен.

Следователи НАБУ утверждают, что установили причастность к незаконным газовым сделкам около 30 человек.

Александр Онищенко все обвинения отрицает. Он говорит, что причиной преследования является попытка отобрать у него бизнес.

В феврале 2019 года руководитель НАБУ Артем Сытник сообщил, что расследование дела Александра Онищенко завершено и передано в суд.

Первое судебное заседание по этому делу, по сообщению пресс-службы НАБУ, запланировано на июнь 2019 года. Дело будет рассматривать Печерский районный суд Киева.

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