Копірайт зображення BBC/УНИАН/пресс-служба Минобороны Image caption Как кандидаты видят себя в должности верховного главнокомандующего ВСУ?

Президент Украины является верховным главнокомандующим, поэтому кандидаты на этот пост в стране, где продолжается военный конфликт, не могут обойти вниманием тему армии и обороны.

BBC News Украина попросили военного эксперта и публициста Михаила Жирохова проанализировать "военные программы" пятерых лидеров президентской гонки согласно последним социологическим данным: Юрия Бойко, Анатолия Гриценко, Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Копірайт зображення Фейсбук Михайла Жирохова Image caption Михаил Жирохов - военный историк и автор нескольких книг о войне на Донбассе

Донбасс

Думаю, главный вопрос, который придется решать любому президенту, - пути возвращения временно оккупированных территорий Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Здесь программные пункты кандидатов очень разнятся - в зависимости от политической принадлежности и степени популизма программы в целом.

Чуть ли не наиболее радикально выглядит позиция Анатолия Гриценко, который обещает вернуть неподконтрольные территории Донбасса за пять лет.

Причем - вместе с международными партнерами, причем не только дипломатическими и экономическими методами, но и военными.

Программа Гриценко: "Капитулянтского возвращения Донбасса не будет - оккупированные территории вернем без "особых статусов" дипломатическими, военными, экономическими, санкционными средствами совместно с зарубежными партнерами. Это можно осуществить в течение 5-летнего президентского срока".

Другие кандидаты так резко по этому поводу не высказываются.

Копірайт зображення УНІАН

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко предлагают активизировать Будапештский меморандум. Однако забывают, что никаких международных механизмов для его принудительного выполнения странами-подписантами на самом деле нет.

Программа Зеленского: "Мы должны завоевать мир для Украины. Перед гарантами по Будапештскому меморандуму и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб".

Программа Тимошенко: "Мы добьемся организации настоящего переговорного процесса и восстановления мира в соответствии с Будапештским меморандумом".

В то же время пророссийский кандидат Юрий Бойко (единственный кандидат, который публично посетил Россию в ходе предвыборной кампании и встретился с руководством РФ. - Ред.) прямо, а Юлия Тимошенко - завуалировано (по-другому сложно расценивать ее концепцию "преодоления стены ненависти") говорят о возможности диалога с властями самопровозглашенных "Л/ДНР", которые Киев считает марионеточными ...

Программа Бойко:"Новая власть пойдет на прямые переговоры со всеми сторонами конфликта - ради мира и возвращения территорий и населения под юрисдикцию Украины".

Программа Тимошенко:"Нашей командой разработана программа реинтеграции Крыма и Донбасса, которая является альтернативой сегодняшней "минской формуле". Главная ее задача - разрушить стену страха, непонимания и ненависти, которая искусственно сводится между Украиной и оккупированными территориями".

Такие переговоры могут дать Кремлю возможность назвать войну в Украине "гражданской" и поставить на всех уровнях вопрос об отмене части международных санкций (кроме "крымских").

В известной степени в таком развитии событий на Донбассе заинтересована и Европа - бизнес несет огромные потери от санкций, тогда как европейского обывателя обычно интересует только одно - чтобы в центре Европы не лилась кровь и не было открытого насилия.

Копірайт зображення УНІАН

Порошенко же предлагает сценарий продолжения экономического санкционного давления на Россию с целью реализации механизма международной миссии ООН на Донбассе - причем даже в ее вооруженном варианте.

Непростой и достаточно долгий путь.

Программа Порошенко: "Мы продолжим линию на восстановление территориальной целостности Украины, возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма политико-дипломатическим путем, обеспечивая единство проукраинской коалиции в мире, в ЕС, используя инструмент санкций и механизм международной миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса".

НАТО

Копірайт зображення УНІАН

Еще один принципиальный вопрос для украинского общества - отношение к вступлению в НАТО.

Этого пункта не найдем в программе Юрия Бойко, который прямо говорит о внеблоковом статусе и примирении с Россией.

Программа Бойко: "Обеспечим реальный нейтралитет и внеблоковость Украины. Преодолеем противоречия со всеми странами-соседями, в том числе с Россией".

Странным выглядит отсутствие прямого упоминания о вступлении в НАТО в программе Анатолия Гриценко (уже в ходе кампании представитель Гриценко Светлана Залищук объяснила, что его команда в любом случае поддерживает движение Украины в Североатлантический альянс. - Ред.)

Копірайт зображення УНІАН

Нет прямого упоминания о вступлении в НАТО и в программе Юлии Тимошенко - в ней прописана только "модернизация по стандартам НАТО" (в ходе кампании Юлия Тимошенко пояснила, что ее команда все-таки будет поднимать вопрос Плана действий по членству в НАТО, "но сначала необходима готовность Украины". - Ред.)

Программа Тимошенко: "Мы проведем полную модернизацию Вооруженных Сил Украины по стандартам НАТО и нарастим нашу военную мощь до уровня, гарантирующего безопасность стране и каждой семье".

В то же время Владимир Зеленский и его команда предлагают провести референдум о возможности вступления в НАТО.

Это, конечно, льстит рядовому избирателю, который таким образом должен ощутить свою причастность к геополитике.

Программа Зеленского: "Движение Украины в НАТО и другие безопасностные объединения - залог нашей безопасности, в которую я верю и которая должна получить подтверждение путем всеукраинского референдума".

С другой стороны, в стране, где есть неоднозначное отношение к языковому вопросу и ощущается постоянное информационное давление со стороны РФ, результат такого референдума может быть провальным.

Владимир Зеленский еще раз упоминает о НАТО - в разрезе обещания военнослужащим "зарплат на уровне НАТОвских стандартов".

Программа Зеленского: "Моя задача - сделать так, чтобы зарплата военнослужащих была на уровне НАТОвских стандартов".

В отношении заработной платы говорить можно долго, но вспомним, что нет никакого "стандарта НАТО" в вопросе финансового обеспечения военнослужащих - слишком уж разный экономический уровень развития в разных странах.

Странно было бы, например, если бы на фоне откровенно слабой экономики Португалии зарплата их военнослужащих была такой же, как, скажем, в богатой Германии.

Копірайт зображення УНІАН

В целом же стремление к "стандартам НАТО" без прописывания возможности вступления в эту организацию - само по себе нонсенс.

Дело в том, что стандарты НАТО (прежде всего в вопросе оборудования и вооружения) просто недоступны для стран с внеблоковым статусом. Только выполнение Плана действий по вступлению в НАТО (ПДЧ) гарантирует постепенное предоставление такой информации, а значит - и постепенный процесс модернизации всего оборонного блока.

О Плане действий по членству в своей программе упоминает действующий президент Порошенко. Он говорит о процедурных моментах: сначала заявка, затем выполнение ПДЧ, а уже потом - возможное вступление в этот оборонительный союз.

Программа Порошенко: "В 2023 году мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнем выполнять План действий по членству в НАТО".

Модернизация армии

Копірайт зображення Міноборони України

Разное отношение у кандидатов и к модернизации Вооруженных сил.

В программах Тимошенко и Зеленского она прописана довольно нечетко и фактически отсутствует у Гриценко.

Программа Тимошенко: "Мы проведем полную модернизацию Вооруженных сил Украины по стандартам НАТО и нарастим нашу военную мощь до уровня, который гарантирует безопасность стране и каждой семье".

Программа Зеленского: "Профессиональная армия должна стать школой лидерства и свободы. Армия должна быть престижной службой, где полученные навыки и знания будут успешно применены и в реальном секторе экономики".

Порошенко пытался расставить приоритеты: противовоздушная оборона, флот, воздушные силы. В этих сферах отставание Вооруженных сил Украины - катастрофическое.

И это связано не только с войной и потерей большей части кораблей и баз украинского флота в Крыму, но и предыдущим сокращением армии, и отсутствием финансирования для модернизации. Поэтому украинские летчики сейчас летают на самолетах и вертолетах, выпущенных 40 лет назад.

Копірайт зображення УНІАН

А Юрий Бойко предлагает вообще отменить "военный сбор", что напрямую скажется на финансировании армии.

Программа Бойко: "Бизнес на крови и страданиях будет прекращен, налог на вооруженный конфликт - отменен. Люди смогут вернуться в свои дома".

Соцзащита и популизм

Копірайт зображення УНІАН

В программах всех кандидатов, кроме Юрия Бойко, прописано усиление социальной защищенности военнослужащих, а Петр Порошенко даже включил сюда участников боевых действий (УБД) и членов их семей.

Однако конкретики нет ни у кого.

А упоминание о членах семей участников боевых в программе Порошенко следует рассматривать почти как популизм - в Украине предусмотрено достаточное количество льгот для семей и самих УБД.

Большего давления в этом направлении наша экономика просто не выдержит, учитывая шесть волн мобилизации, количество людей, которые воевали (или имеют статус УБД).

Программа Порошенко:"Мы поднимем уровень социального обеспечения наших военнослужащих, расширим поддержку семей участников боевых действий".

В программе Гриценко ощущается "нелюбовь" к старшему офицерскому составу - фигурируют термин "паркетные" генералы, а также обещание их сократить.

Программа Гриценко: "Не будут руководить армией "паркетные" генералы - на руководящие должности будут назначены боевые офицеры, которые заботятся о жизни солдата и способны одерживать победы. Не будет чрезмерного количества генералов - будет их сокращение до стандартов передовых государств".

Это выглядит странно на фоне того, что сам экс-министр обороны не воевал.

(В интервью BBC News Украина Анатолий Гриценко объяснял, что весной 2014 года консультировал тогдашнего и.о. министра обороны, но позже власти настаивали на прекращении консультаций: "Что я умею - организовать оборону, обеспечить армию всем необходимым, проводить эффективную кадровую политику, чтобы продвигались те, кто проявил себя на фронте, принимать военно-политические решения. Мне этого никто не предлагал". - Ред.)

Копірайт зображення Міноборони України

Еще один пункт в военной программе Гриценко - полное прекращение призыва в армию.

Программа Гриценко: "Не будет принудительного призыва - будет профессиональная контрактная армия, усиленная резервом постоянной готовности и системой территориальной обороны".

На фоне того, что большинство европейских стран возвращают призыв, это вызывает вопросы с точки зрения обеспечения безопасности государства.

Кем Гриценко собирается компенсировать нехватку личного состава в армии - из программы непонятно.

Что в итоге?

Копірайт зображення Минобороны Украины Image caption Кто будет принимать следующий парад на Майдане Независимости?

Более-менее сбалансированная с военной точки зрения программа у Петра Порошенко. Очевидно, что это в основном заслуга военных профессионалов, входящих в его команду.

В то же время много вопросов к "военной программе" профессионального военного Анатолия Гриценко.

Ведь те же "паркетные" генералы - это некий "мем" времен Иловайска. Сейчас с большими проблемами, но постепенно выкристаллизовалась военная элита из людей, которые в основном имеют реальный боевой опыт и уважение в армии. Понятно, что это далеко не все офицеры высшего звена, но их много.

Достаточно популистские с военной точки зрения программы у Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского.

Здесь можно говорить как о создании механизмов, конкретно нацеленных на определенные группы населения, так и об отсутствии в их командах профессиональных военных с опытом службы и участия в боевых действиях (и Юлия Тимошенко, и Владимир Зеленский в ходе публичных выступлений подчеркивают, что общаются с военными и осведомлены о реальных потребностях армии. Несколько участников АТО, в частности, публично поддержали Тимошенко на грядущих выборах". - Ред.)

В анализе же военной программы Юрия Бойко вообще смысла мало, поскольку его тезисы о примирении с Россией для людей, воевавших и видевших участие Кремля в войне на Донбассе, в принципе неприемлемы, считает военный эксперт Михаил Жирохов.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram