Российский бизнес в Украине: уменьшился, "перекрасился" и остался

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На пятом году после аннексии Крыма Россией и начала конфликта на Донбассе присутствие российского бизнеса в Украине стало заметно меньше, но в некоторых отраслях его доля и влияние остаются ощутимыми.

Время от времени эту тему поднимают представители украинских властей и политики. Но посчитать и доказать деловые связи с Россией сложно. Эта информация часто базируется не на документальных данных, а на утверждениях типа "об этом знают все".

Российское присутствие в некоторых отраслях хоть и стало менее заметным, но остается таким же безальтернативным, как и пять лет назад.

Украинцы вполне могут обойтись без услуг российских банков, которых стало значительно меньше, а вот в области связи или энергетики отказаться от "российского" значительно сложнее, а то и вообще невозможно.

Перечень "тысячи наименований" от ГПУ анализируется

В декабре 2018 года Верховная Рада приняла президентский законопроект о прекращении Договора о дружбе между Украиной и Россией.

Этот договор перестает действовать 1 апреля 2019 года.

Его подписали в 1997 году, но вступил в силу он в апреле 1999, и работал 20 лет.

Наряду с неприкосновенностью границ договор предусматривал, что стороны воздерживаются от действий, которые вредят экономикам стран, обеспечивают благоприятные условия для торговых и других экономических отношений, а также обеспечивают благоприятные финансовые и правовые условия для предприятий другой страны-подписанта соглашения.

Копірайт зображення AFP Image caption Договор о дружбе между Украиной и Россией действовал 20 лет

В декабре 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что будет инициировать в СНБО рассмотрение вопроса о замораживании активов "юридических и физических лиц РФ, имеющих бизнес на территории Украины".

Он заявил, что "перечень этих бизнесов насчитывает тысячи наименований", а некоторые компании работают в стратегически важных отраслях.

На запрос ВВС News Украина в Генеральной прокуратуре сообщили, что 7 декабря генпрокурор обратился в СНБО "относительно применения к отдельным физическим и юридическим лицам Российской Федерации персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в том числе в виде блокирования их активов на территории Украины, с предоставлением соответствующего перечня".

По информации Генпрокуратуры, в СНБО поддержали генпрокурора, однако передали предоставленные им материалы в правительство, НБУ и СБУ "для проведения анализа и вынесения на рассмотрение СНБО соответствующих предложений".

Что в банках?

Открытых данных о том, в каких сферах и в каких объемах представлен российский капитал, практически нет. Исключением является разве что банковская сфера, где обязательство открывать конечных владельцев финансовых учреждений закреплено нормативно.

Как сообщили ВВС News Украина в Национальном банке, по состоянию на март 2014 года в Украине работало 5 банков с российским государственным капиталом: "Сбербанк", "Проминвестбанк", ВТБ Банк, ВиЭс Банк и БМ Банк.

На март 2019 года в Украине остались два банка с российским государственным капиталом: "Проминвестбанк" и "Сбербанк".

На 1 февраля 2019 года объем чистых активов этих банков составлял 44,1 млрд грн. Это 3,2% от общего объема активов банковского сектора Украины.

UNIAN Российские банки в Украине 2014-2019 5 банков с российским госкапиталом работали в 2014

2банка с российским госкапиталом остались в 2019 Источник: данные НБУ

Утрех других банков была разная судьба.

ВиЭс Банк присоединился к ТАСкомбанку. БМ Банк превратился в финансовую компанию. ВТБ Банк признан неплатежеспособным. У всех трех отозвали лицензии в конце 2018 года.

По информации НБУ

10 июля 2018 года Национальный банк предоставил разрешение на реорганизацию ВиЭс Банка путем присоединения к ТАСкомбанку. После завершения реорганизации банка, Национальный банк отозвал банковскую лицензию у ВиЭс Банка 30 октября 2018 года.

3 апреля 2018 года БМ Банк получил согласие НБУ на возвращение банковской лицензии и превращение в финансовую компанию. 6 ноября 2018 года соответствующая банковская лицензия была отозвана у БМ Банка.

27 ноября 2018 года Национальный банк признал неплатежеспособным ВТБ Банк. 18 декабря 2018 года Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ВТБ Банка.

В Украине также есть банки с частным российским капиталом.

Среди них - "Альфа-Банк Украина". По объемам активов он входит в первую десятку работающих в Украине банков.

Свою принадлежность сам банк формулирует так: "Банк относится к частной инвестиционной холдинговой компании ABH Holdings SA (ABHH) с главным офисом в Люксембурге, имеющей инвестиции в финансовые учреждения в Украине, Беларуси, Казахстане, Нидерландах и России, а также представительства на Кипре и в Великобритании".

Копірайт зображення Alfabank.ua Image caption Такую схему своих акционеров подает сам "Альфа-банк"

"Почта, телеграф, телефон"?

Что касается других отраслей, то, несмотря на обилие информации в СМИ, точных данных о российских активах в Украине нет.

"Хотя на слуху постоянно истории и о сжиженном газе, и о дизеле, где речь идет об украинских бизнесменах, связанных с российскими политиками, к сожалению, точно ничего сказать нельзя", - говорит Дмитрий Яблоновский из Центра экономической стратегии.

"Российского бизнеса в Украине стало заметно меньше в большинстве отраслей, однако кое-где влияние все еще велико", - говорит Андрей Беспятов, директор аналитического департамента Dragon Capital.

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"Наибольшая доля влияния, видимо, в телекоме, поскольку два крупнейших оператора связи имеют российских акционеров ("Киевстар" и МТС)", - говорит эксперт.

Эту информацию подтверждает и руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий: "Крупнейшие украинские мобильные операторы так или иначе имеют российские корни - это "Киевстар" и МТС".

Сам же "Киевстар" о себе пишет, что "входит в состав VEON, одной из крупнейших в мире интегрированных телекоммуникационных компаний, с главным офисом в Нидерландах".

Vodafone Украина, который следует бизнес МТС, на своем сайте пропускает этот период своей истории, подавая только историю британского Vodafone.

"Бренд изменился, а корни - российские - остались", - настаивает Александр Паращий.

Андрей Беспятов же советует посмотреть в годовые отчеты российских компаний. У российского МТС среди активов перечислен Vodafone Украина, а у VEON (бывший Vimpelcom) "Киевстар" фигурирует через акционера компании Altimo, который одновременно является телекоммуникационным подразделением российской "Альфа-групп".

Неочевидная энергетика

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В еще одной отрасли, где присутствие российского капитала выглядит очевидным, все также довольно запутанно.

"Если говорить о российских бизнесменах или бизнесменах, которые имеют российский паспорт, то немалое присутствие есть в энергетической отрасли, в частности в электроэнергетике, где так называемая "лужниковская группа", или VS Energy, основным акционером которой является российский политик Александр Бабаков, имеет интересы в ряде облэнерго, в недвижимости", - говорит Александр Паращий.

Ту же фамилию и ту же компанию называет и Андрей Беспятов.

Недавно Антимонопольный комитет заинтересовался покупкой холдингом ДТЭК двух облэнерго, входящих в группу VS Energy.

ДТЭК входит в финансово-промышленную группу СКМ, которую контролирует Ринат Ахметов. Контроль над VS Energy, когда группа приватизировала украинские облэнерго, приписывали россиянам.

Бенефициарами VS Energy СМИ называли несколько российских бизнесменов, в том числе Александра Бабакова. Он сейчас находится в санкционном списке ЕС и США из-за действий РФ в Крыму.

Теперь на сайте компании говорится, что корпоративное управление Группы VSE осуществляется украинским ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" и нидерландской VS ENERGY INTERNATIONAL N.V.

Конечными бенефициарами Группы VSE являются Валтс Вигантс (Латвия), Виллис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия).

Сам Александр Бабаков в одном из интервью год назад отрицал, что у него есть собственность в Украине.

"Я не владею никакими активами. Это очевидно и факт, причем лет десять уже, пятнадцать", - сказал он.

Аналитики также называют среди других возможных активов российского политика и бизнесмена ферросплавный бизнес и недвижимость.

Из российского в ​​европейское

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Все еще более запутанно с нефтью и нефтепродуктами.

Большинство российских нефтяных компаний провели ребрендинг своего бизнеса в Украине.

Теперь даже аналитикам трудно понять: это заправки только поменяли название, или же сети сменили владельца.

"Формально произошел ребрендинг. Например, AMIC и Glusco вместо "Лукойла" и "Роснефти". Однако не совсем очевидно, что они полностью продали свои сети", - говорит Андрей Беспятов.

"Лукойл" скрывается под брендом AMIC. А вот с ТНК - не совсем понятная история. Они провели ребрендинг, но продали они этот бизнес или нет - непонятно", - рассказывает Александр Паращий.

"После введения дополнительных санкций я заметил, что железнодорожные вагоны, на которых ранее был логотип российской компании, закрашены, и сверху написаны какие-то прибалтийские названия", - говорит Дмитрий Яблуновский.

Эксперту хотелось бы, чтобы такая же информация, которая есть по конечным бенефициарам банков, была бы и по другим отраслям, хотя бы стратегическим.

"Чтобы точно знать, кто стоит за той или иной компанией, которая поставляет, например, дизель, который использует железная дорога или армия", - говорит Яблуновский.

Косвенные свидетельства

Пока открытой информации о конечных владельцах предприятий в различных отраслях украинской экономики нет, присутствие в них российского капитала можно оценивать только опосредованно.

Россия все еще остается крупнейшим торговым партнером Украины среди остальных стран.

UNIAN Россия во внешней торговле Украины по итогам 2018 года $8 млрд импорт товаров из России

$3,7 млрдэкспорт товаров в Россию экспорт товаров в ЕС $20,1 млрд

импорт товаров из ЕС$23,2 млрд Источник: данные Государственной службы статистики

При этом объемы торговли с этой страной в последние годы кардинально уменьшились.

Если принимать во внимание не отдельные страны, а объединения, то Россия уже несколько лет назад уступила место беспрекословного крупнейшего торгового партнера Украины Европейскому Союзу.

Сейчас на ЕС приходится около 43% украинского экспорта и почти 41% украинского импорта.

Но несмотря на это, Украина до сих пор импортирует из России на более чем 8 млдр долларов - это более чем в два раза больше, чем экспортирует в эту страну.

Львиная доля импорта - энергоносители (нефть и нефтепродукты, уголь), а также продукция химической промышленности.

Некоторое представление о том, в каких отраслях украинской экономики работает российский бизнес, можно получить и из данных об инвестициях.

По данным Государственной службы статистики, на конец 2018 года 68,5% инвестиций из России были направлены в финансовую и страховую деятельность.

Второе крупнейшее направление - оптовая и розничная торговля. Туда пошли 12% российских инвестиций.

Еще 8% получила промышленность.

В целом на конец 2018 года российские инвестиции в Украину превысили 1 млрд долларов, и по сравнению с началом прошлого года выросли более чем 200 млн долларов.

Getty Куда пошел $1 млрд российских инвестиций по состоянию на конец 2018 года 68,5%финансовая и страховая деятельность 12% оптовая и розничная торговля

8%промышленность Источник: данные Государственной службы статистики

Конечно, есть еще и такая страна-лидер по прямым иностранным инвестициям в Украину, как Кипр.

Точно сказать, сколько именно из инвестиций, зашедших в Украину с кипрских офшорных счетов, принадлежат российским или украинским бизнесменам - невозможно.

Не стоит также сбрасывать со счетов фирмы, зарегистрированные в Нидерландах, Швейцарии или на Британских Виргинских островах.

Как говорит Дмитрий Яблуновский, недавний скандал вокруг операций с российскими активами в европейских банках показал, что российский бизнес успешно может скрываться в Европе и уже оттуда попадать в любую страну - и в Украину тоже.

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