Копірайт зображення Getty Images Image caption Некоторых девушек также заставляют носить очень плотную повязку на груди

В Британии существует практика "утюжки" груди девушкам, и Национальный образовательный союз страны призывает к тому, чтобы информирование о ней было частью обязательной школьной программы с целью защиты молодых девушек от издевательств.

Девушкам "утюжат" грудь горячими предметами для задержки ее роста, чтобы они не привлекали внимание мужчин.

Член парламента от консерваторов Никки Морган считает, что о таких практиках стоит информировать учителей, поскольку они могут сыграть очень важную роль в их обнаружении и пресечении.

В министерстве внутренних дел говорят, что учителя обязаны сообщать о своих подозрениях относительно подобных случаев.

"Нельзя кричать"

Кинайя (имя изменено) живет в Великобритании.

Ее семья - выходцы из Западной Африки, где берет начало обычай "утюжки" груди. Девушка стала его жертвой в 10 лет.

"Если грудь не утюжить, к тебе начнут приходить мужчины, чтобы заниматься с тобой сексом", - вспоминает Кинайя слова своей матери.

Чаще всего "утюжат" грудь свои дочерям именно матери - для этого они нагревают на огне камень или ложку, а затем прижимают их к девичьей груди, пытаясь ее таким образом "выровнять".

Такие практики могут длиться месяцами.

"Эту боль не способно стереть даже время", - говорит Кинайя.

"Тебе даже не разрешают кричать. Если ты закричишь, то опозоришь свою семью, значит ты - не "сильная девочка", - добавляет она.

Image caption Кинайя с дочкой

Кинайя уже взрослая женщина, у которой есть собственные дочери.

Когда ее старшей исполнилось 10 лет, мать Кинайи предложила, чтобы та "утюжила" ей грудь.

Кинайя ответила, что никогда не даст своим детям пройти через то, через что пришлось пройти ей - ведь она до сих пор живет с этой травмой.

После этого случая она переехала от своей семьи, опасаясь, что родственники могли бы "утюжить" грудь ее дочерей без ее согласия.

Считается, что в Британии жертвами "утюжки" груди стали около тысячи девушек.

Однако в то время, когда осведомленность о женском обрезании растет, существуют опасения, что об "утюжке" груди мало кто знает вообще.

Одна женщина в программе Виктории Дербишир рассказала, что осознала, что "утюжка" груди не является нормальной только тогда, когда на уроке физкультуры в британской школе увидела, что ее тело выглядит иначе, чем у одноклассниц.

Ее сестре "утюжили" грудь с восьми лет, но никто из учителей не заметил этого, даже когда она перестала ходить на уроки физкультуры.

"Если бы мой учитель физкультуры знал, если бы он прошел соответствующие тренинги, я могла бы получить помощь, которая была мне нужна, когда я взрослела", - рассказала она.

Кири Тункс, вице-президент Национального образовательного союза, призывает, чтобы работников школ - в частности, учителей физического воспитания - учили распознавать признаки таких практик.

Она также считает необходимым, чтобы об этой теме рассказывали в школах так же, как с 2020 года будут рассказывать о женском обрезании - на обязательных уроках полового воспитания в средней школе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для "утюжки" груди часто используют раскаленные камни

По словам Никки Морган, такие вопросы как "утюжка" груди должны обсуждаться и решаться.

Те, кто работает с девушками и молодыми женщинами, должны осознавать, что "утюжка" груди происходит в том числе и в Великобритании, и они должны быть в состоянии дать ее жертвам совет относительно того, как вести себя в подобной ситуации.

Женщина по имени Симона (имя изменено) рассказала в программе Виктории Дербишир, что мать "утюжила" ей грудь в 13 лет, когда узнала, что она лесбиянка.

"По ее словам, я могла быть привлекательной из-за моей груди, и если ее "утюжить", я, возможно, стала бы уродливой, и никто бы мной не увлекался", - вспоминает она.

Ей "утюжили" грудь в течение нескольких месяцев.

Как и многих других молодых девушек, ее также заставляли носить очень плотную повязку на груди, чтобы еще больше подавить ее рост, из-за которой девушке даже было трудно дышать.

Через несколько лет, когда она родила ребенка от мужчины, за которого ее насильно выдали замуж, стал очевиден вред, который ей причинила "утюжка".

"Когда я пытаюсь кормить грудью, это очень трудно делать, как будто есть какой-то узел внутри", - объясняет она.

"Скрытое преступление"

"Утюжка" груди не является каким-то отдельным преступлением, однако Министерство внутренних дел описывает ее как один из случаев жестокого обращения с детьми и утверждает, что за него нужно судить по общим законам о насилии.

Энджи Мариотт, бывшая медсестра гинекологического отделения, которая сейчас работает лектором по безопасности в Чеширской полиции, говорит, что истинные масштабы "утюжки" груди в Великобритании размыты из-за того, что о таких случаях обычно не сообщают.

Image caption Энджи Марриотт говорит, что многие девушки боятся признаться в том, что им "утюжили" грудь

Она назвала это "чувствительным, скрытым преступлением", о котором женщины боятся рассказывать из страха быть "изгнанными из своих общин".

"Я знаю, что это происходит, потому, что люди рассказывают мне об этом", - говорит она.

"И они говорят, что впервые открыто рассказывают о том, что с ними произошло, и что им было стыдно", - добавляет Мариотт.

У Симоны остались шрамы от пережитого насилия, и теперь она хочет повысить уровень осведомленности об этом преступлении.

"По меньшей мере - это жестокое отношение. Это больно, и это дегуманизирует, - говорит она. - Будто ты вообще не человек".

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