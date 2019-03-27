Копірайт зображення UNIAN Image caption Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук представила самый длинный в истории страны избирательный бюллетень на выборах президента 2019

315 тысяч граждан Украины на выборах президента 2019 года изменили место голосования и пойдут на избирательные участки не там, где официально зарегистрированы.

Такие данные приводит Государственный реестр избирателей после окончания кампании изменения места голосования 25 марта 2019 года.

Почти треть - люди, зарегистрированные во временно оккупированных Крыму и Севастополе или на территории Донецкой или Луганской областей.

В списки избирателей на предстоящих выборах президента Украины включили около 30 млн человек. Место голосования изменил почти 1% избирателей.

По данным руководителя службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александра Стельмаха, около 25% тех, кто сменил место голосования - люди, работающие не в том городе, где официально зарегистрированы.

Изменить место голосования можно было с 2 января по 25 марта 2019 года в ближайшем отделе ведения реестра избирателей.

Больше всего желающих пришли сюда в последние дни, в результате чего образовались огромные очереди.

В январе-феврале эту процедуру можно было пройти за 10-30 минут. В последние недели люди провели в очередях по 3-7 часов.

Рекордным стал понедельником, 25 марта, когда сразу 46,6 тысячи украинцев изменили место голосования.

Для того, чтобы проголосовать во втором туре выборов 21 апреля, нужно будет повторно изменить место голосования.

ВВС News Украина подробно писала, как и где это можно сделать, а также какие документы для этого нужны.

Где будут голосовать люди из Крыма и Донбасса

В общей сложности перед первым туром выборов президента изменили место голосования 315 тысяч украинцев (на прошлых выборах президента в 2014 году таких было 170 тысяч. - Ред.)

Больше всего среди них, как и ожидалось, жителей Донецкой области - 63 тысячи и Луганской области - 28 тысяч избирателей. Еще более 5 тысяч - из Крыма и Севастополя.

Временно перемещенных лиц в Украине официально около 1,3 миллиона. Из них проголосовать хотят менее 10%.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Почти треть избирателей, которые изменили место голосования, - жители Донбасса и Крыма

Реестр не предусматривает разделение избирателей зарегистрированных в неподконтрольных и подконтрольных правительству районах Донбасса.

Больше всего жителей Донецкой области захотели голосовать на территории подконтрольных районов своей области - более 23 тысяч, а также в Киеве - 11,6 тысячи граждан.

Похожая ситуация сложилась и среди зарегистрированных в Луганской области, почти 6,5 тысячи из которых выбрали местом голосования подконтрольные районы своей же области, а свыше 5 тысяч - Киев.

В общей сложности 4,4 тысячи граждан Украины с крымской "пропиской" и 1,1 тысячи с севастопольской изъявили желание голосовать в материковой Украине.

Лідери зміни місця голосування регіони, тисяч виборців Київ 42 Київська область 23,500 Донецька область 21,200 Дніпропетровська область 20,000 Харківська область 19,500

Среди крымчан наиболее популярным оказался Киев - 1,4 тысячи граждан, так же как и среди севастопольцев - 333 избирателей.

В общей сложности более 400 крымчан и севастопольцев планируют голосовать в ближайшей к ним Херсонской области. Но сколько из них в день выборов на самом деле приедет, сказать трудно.

Где больше всего изменили место голосования

Больше всего желающих проголосовать вне дома по состоянию на 24 марта оказалось в Киеве - более 48 тысяч.

Кроме жителей Донецкой и Луганской областей и Крыма, больше всего будут голосовать в Киеве жители Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Винницкой, Львовской и Хмельницкой областей - по 1-2 тысячи граждан с каждой.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Больше всего желающих голосовать вне дома - в Киеве

Лидерами среди украинских регионов по количеству граждан, изменивших место голосования, также являются Киевская область - 26,7 тысячи, Донецкая - 25,3 тысячи, Днепропетровская - 23,9 тысячи, Харьковская 23,3 и Львовская - 20 тысяч.

Львиную долю желающих голосовать в областях-лидерах составляют жители Луганской и Донецкой областей.

Сколько украинцев захотели голосовать за рубежом

Около 400 тысяч украинцев включены в списки избирателей для голосования на избирательных участках.

В списки избирателей на зарубежных участках автоматически попадают граждане Украины, состоящие на консульском учете.

Люди, которые в день выборов будут находиться за границей, могли также изменить место голосования по стандартной процедуре, как и в Украине. Но для этого за рубежом им нужно было сходить в ближайшее посольство или консульство.

Таким правом, как свидетельствует государственный реестр избирателей, воспользовались 2,8 тысячи граждан Украины.

Как проголосовать во втором туре

Представители Государственного реестра избирателей прогнозируют, что перед вторым туром возникнут проблемы с изменением места голосования.

По правилам нужно будет подавать документы заново.

Однако на это у граждан будет не три месяца, как перед первым туром, а не больше недели.

ЦИК должен установить результаты первого тура и объявить второй до 10 апреля.

Изменить место голосования можно с момента назначения ЦИК второго тура голосования и до 15 апреля включительно - за пять дней до дня повторного голосования 21 апреля.

Как органы ведения реестра справятся с 300 тысячами желающих всего за неделю, там пока не представляют.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах прогнозирует проблемы для изменения места голосования перед вторым туром

"Это может быть катастрофа, и можно не успеть", - рассказывает руководитель службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах.

Он отмечает, что опыта изменения места голосования между первым и вторым туром еще не было. С момента введения этой системы президентские выборы проводились единожды - в 2014 году. Тогда второго тура не было.

У Стельмаха есть несколько предложений, как можно ускорить процедуру.

Первый вариант - чтобы люди, которые изменили место голосования на первый тур и хотят там же голосовать во втором, не подавали весь пакет документов заново, а просто подтверждали свое намерение.

Второй вариант - активировать услугу изменения места голосования не после объявления окончательных результатов первого тура, а через несколько дней после голосования, когда предварительные данные будут свидетельствовать, что будет второй тур.

По мнению Стельмаха, это дало бы дополнительную неделю времени для желающих сменить место голосования.

Но для этих изменений требуется специальное решение Центральной избирательной комиссии.

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