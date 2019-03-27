Как Героям Украины живется в Крыму и на Донбассе

Копірайт зображення UKRINFORM

Герой Украины - высшая награда, которую можно получить в Украине. На сегодня 444 человека были наградены этим званием за трудовые достижения или за геройский поступок.

Среди героев есть промышленники, государственные деятели, педагоги, шахтеры, комбайнер и доярка. Все эти люди живут среди нас, и события в Украине влияют на них так же, как и на остальное общество.

После 2014 года часть героев Украины оказалась на неподконтрольной территории Донбасса и Крыма. Некоторые уехали, а все остальные остались и начали строить свою жизнь и карьеру на службе местным "властям".

BBC News Украина решила узнать, как живут герои на территории, которую Украина сейчас не контролирует.

Герои Крыма

После 2014 года некоторые из героев Украины не просто остались на неподконтрольной Киеву территории, но и стали активными деятелями "местной власти".

Против некоторых Киев даже ввел санкции.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Николай Бойко на дегустации собственных вин в Киеве, декабрь 2017 года

Например, известный винодел, экс-генеральный директор предприятия "Массандра" Николай Бойко после аннексии Крыма остался руководить заводом.

В 2014 году предприятие "национализировали", отобрав у Украины, а затем передали Управлению делами президента России.

Бойко уволили в 2015 году, и открыли против него уголовное дело по подозрению в злоупотреблениях.

Сейчас Николай Бойко живет в Киеве, где в 2015 году основал "Международный дом вина "Николай Бойко". В уставный фонд компании он внес 10 млн гривен.

Также герой Украины иногда проводит дегустации в одном из винных магазинов Киева.

Хотя он и живет в Киеве, Совет нацбезопасности и обороны Украины в мае 2018 года ввел против Бойко санкции на три года и лишил всех наград.

Другие герои Украины в Крыму избежали уголовного преследования со стороны новой "власти".

Так, бывший депутат Верховного Совета АР Крым Александр Баталин остался на полуострове и после аннексии.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Александр Баталин с "главой Крыма" Сергеем Аксеновым

Баталин достиг значительных успехов и стал деятелем нового "режима".

Он продолжил руководить заводом "Фиолент", который производит для широкой общественности электронные приборы, а для оборонного комплекса - автоматику для кораблей и навигационные системы. Сейчас предприятие продолжает работать на военных, но уже российских, и гордится этим.

На сайте компании сообщается, что "деловая философия АО "Завод "Фиолент" говорит: "Быть полезным России! Быть полезным людям!"

После аннексии Крыма Баталин стал председателем "Крымского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей", а также вступил в партию "Единая Россия".

С 2014 года он также стал членом "Общественной палаты Крыма".

Новая "власть" наградила Баталина медалью "За защиту Крыма" (2014) и орденом "За преданность долгу" (2016).

В отношении Александра Баталина Украина ввела бессрочные санкции, а прокуратура АР Крым подозревает его в государственной измене.

Как сообщили BBC News Украина, дело бывшего депутата Крыма направлено в суд.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Февзи Якубов лауреат многочисленных наград от новой "власти" Крыма

Активным после аннексии Крыма оставался и 81-летний ректор Крымского государственного инженерно-педагогического университета Февзи Якубов (в 2016 году в должности его сменил сын).

В 2018 году он получил звание "Почетный гражданин Республики Крым" за содействие развитию "республики".

В том же году он стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента России в Крыму. Эти выборы международное сообщество не признало.

В марте 2019 года во время поездки Путина в Крым Якубов публично попросил его оставить на должности "главу Крыма" Сергея Аксенова.

"Ради Бога, не забирайте у нас Сергея Валерьевича", - сказал Февзи Якубов, на что Путин пообещал: "Ради Бога, не будем забирать".

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Николай Багров после аннексии продолжил руководить Таврическим национальным университетом, часть которого переехала в Киев, где он существует до сих пор

Важным деятелем при "новом режиме" стал и ректор Таврического национального университета им. Вернадского Николай Багров.

В свое время он был депутатом Верховной Рады Украины и первым председателем Верховной Рады АР Крым.

В 2015 году он стал ректором "Крымского федерального университета им. Вернадского", к созданию которого приложил много усилий.

На должность же председателя наблюдательного совета университета Багров предложил "главу Крыма" Сергея Аксенова.

По данным "Крым.Реалии", Багров за несколько недель до своей смерти, в апреле 2015 года, публично поблагодарил Владимира Путина за "блестяще возвращение Крыма".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Народный депутат Борис Дейч был в числе последних, кому звание героя дал Виктор Янукович

Активно поддерживал приход России в Крым и в то время народный депутат Украины от Партии регионов Борис Дейч. Один из последних, кому Виктор Янукович дал звание героя Украины.

Весной 2014 года депутат принял участие в "референдуме" о присоединении Крыма к России.

Он открыто агитировал жителей полуострова голосовать за "объединение" с Россией - и сам не скрывал того, что принял участие в голосовании.

Несмотря на такую ​​активную пророссийскую позицию, Дейч еще почти полгода ходил в Верховную Раду Украины. Последний раз его карточка сработала в украинском парламенте 3 июля 2014 года.

Депутаты пытались лишить Бориса Дейча полномочий, согласно его же собственному заявлению, однако для этого не хватило голосов.

Герои Донбасса

25 августа 2011 года Виктор Янукович присвоил звание героев сразу трем шахтерам за их трудовые заслуги.

Среди них был и Александр Однораленко из Макеевки, который работал на государственной шахте "Холодная Балка".

Копірайт зображення Reuters Image caption Герой Украины Александр Однораленко баллотировался в депутаты "парламента ДНР" от партии Дениса Пушилина, который сейчас руководит "республикой"

48-летний шахтер остался на неподконтрольной территории и осенью 2018 даже баллотировался в так называемый парламент "ДНР".

Он шел по списку общественного движения "Донецкая Республика", председателем которого является нынешний руководитель "ДНР" Денис Пушилин.

Правда, избирательная кампания Однораленко не была успешной - в списке депутатов "Народного собрания ДНР" его нет.

Противоречива и фигура поэта Бориса Белаша из Донецка, который получил звание героя также по решению Виктора Януковича.

В сети можно найти информацию о том, что Белаш в 2014 году писал стихи, направленные против Украины, и даже участвовал в создании сборника "Поэты за Новороссию!".

Кроме того, его стихи опубликованы в литературном интернет-издании "Донбасс", которое издают на неподконтрольной территории при поддержке "Землячества донбассовцев в Москве"

Там в 2018 году опубликовали его стихотворение "Памятник", которое вызвало возмущение пользователей соцсетей. В стихотворении поэт призывает установить "памятник Хрюше в вышиванке", чтобы она "представляла Украину с ее лучшей стороны".

По данным Союза писателей Украины, членом которого Борис Белаш является до сих пор, поэт живет попеременно в квартире в Донецке и в доме на подконтрольной территории.

Там подтвердили, что в сборнике "Донбасс" действительно опубликованы стихи поэта, однако отметили, что они взяли те произведения, которые уже публиковались в периодике.

Герои навсегда

Копірайт зображення UNIAN Image caption Звание героя Украины дает президент и лишить его должен тоже он, однако исключительно на основании соответствующего решения суда

Все без исключения герои Украины до сих пор имеют это звание, рассказали BBC News Украина в департаменте государственных наград Администрации президента.

По их словам, лишить данной государственной награды может только президент и только "в случае осуждения награжденного за тяжкое преступление".

Хотя он и награждает этим званием, однако забрать его не может без решения суда.

Еще в 2015 году ряд депутатов Верховной Рады предлагали изменить эту процедуру и дать возможность применять лишение наград как санкцию против определенных людей.

Бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказал BBC News Украина, что действующий порядок дает необходимые возможности для лишения звания героя за преступление, но прокуратура и суды пока не довели ни одного такого дела до конца.

Он считает, что возможность решением органов власти лишать звания героя Украины откроет "путь для злоупотреблений".

Он предлагает убрать из закона формулировку "тяжкое преступление" и оставить суду возможность самостоятельно решать, в каких случаях лишать наград.

Еще несколько интересных фактов о героях Украины:

Среди героев есть значительный гендерный дисбаланс - 411 мужчин и 33 женщины.

Военные не очень часто получали ордена - только 19 армейцев получили звание Герой Украины до 2014 года. Конфликт на Востоке изменил картину. С 2014 года еще 48 военных получили звание героя, среди них и единственная женщина - Надежда Савченко.

46 работников сельского хозяйства удостоены высшей государственной награды - от руководителей крупных хозяйств до простой доярки и комбайнера.

Екатерина Гордейчук всю жизнь проработала дояркой и надаивала 6 тыс. литров молока с одной коровы в год, или 16,4 литра в день. Сейчас такие показатели не стали бы рекордом. Благодаря современным методикам коровы в среднем дают 20 литров молока в день.

Image caption В 2015 году пенсионерка, которая живет тихой жизнью неподалеку от Симферополя, рассказывала BBC, что после аннексии получила от новой "власти" большую пенсию и бесплатные лекарства

Анатолий Лавриненко - комбайнер из Херсона, в советское время трижды подряд становился ударником пятилеток. Его рекордный намолот составил 3200 тонн за сезон, современные технологии позволяют достичь уровня в 4000 тонн.

30 горняков стали героями - как бригадиры и руководители участков, так и просто забойники

17 педагогов, среди которых один директор школы и три учительницы

2 журналиста имеют звание Героя Украины - основатель "Украинской правды" Георгий Гонгадзе и главный редактор издания "Сельские вести", народный депутат Иван Сподаренко

Среди героев есть 1 донор. Владимир Николаев из Днепра регулярно сдавал кровь на протяжении более чем 35 лет.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Надежда Савченко - единственная украинская женщина-военная, которая получила звезду героя

Героями Украины до сих пор являются и командир УПА Роман Шухевич и лидер ОУН Степан Бандера. Суды отменили решение об их награждении, однако ни один президент не издал указ о лишении их этого звания.

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