Был памятник - и не стало: судьба советского искусства и архитектуры в Украине

Копірайт зображення Tanya de Zhuriy / Facebook Image caption Эрнест Котков, автор снесенной скульптуры "Днепровские волны", также является соавтором фресок Киевского речного вокзала и аэропорта Борисполь. Его работы демонстрировались на выставках в Германии, Великобритании и Нидерландах

В Днепре уничтожили скульптуру известного украинского художника Эрнеста Коткова, установленную еще в 1985 году.

Кто именно это сделал и зачем - до конца непонятно. В соцсетях предполагают, что работа мешала расширению расположенного неподалеку торгового центра.

Культурное наследие или "безобразное страшилище"

Этот пример - не единственный, когда наследие советского искусства и архитектуры в Украине портится, разрушается, а часто и вовсе не воспринимается как некая культурная ценность.

Мнения о том, что делать с такими объектами, как правило, разнятся.

Одни называют их наследием тоталитарного режима, от которого надо избавиться. Другие - частью украинской истории, которую следует сохранить любой ценой.

У одних эстетика советских времен вызывает восхищение, другие удивляются, как она вообще может кому-то нравиться.

Похожие дискуссии возникли и в случае с уничтожением скульптуры в Днепре.

Часть пользователей возмущается разрушением памятника. Есть и немало тех, кто называет скульптуру "уродливым страшилищем" и говорит, что снести ее следовало уже давно.

Копірайт зображення Yuriy Sivirin / Facebook Image caption Было

Копірайт зображення Євген Удовіченко / Facebook Image caption Стало

Пока в западных издательствах выходят новые книги, посвященные советскому наследию Украины, а иностранные музыканты приезжают в Киев, чтобы снять здесь клипы на фоне модернистских памятников, в самой Украине их ценность понимают не до конца.

Об этом свидетельствует и случай со сносом скульптуры в Днепре, и то, что подобные ситуации случались и раньше.

Порой это происходит под предлогом декоммунизации, иногда - из-за обычной халатности.

Так, в 2017 году искусствовед Евгения Моляр обратила внимание на то, что владельцы ресторана на территории столичного комплекса ВДНХ решили скрыть мозаику советских времен, созданную художницей Аллой Горской.

Памятник советской монументальной пропаганды закрыли серым фасадом, поверх которого разместили огромный логотип ресторана.

Копірайт зображення Zhenya Molyar / Facebook Image caption Такой была мозаика на территории ВДНХ в Киеве

Утепление квартир по-киевски

Осенью 2018 года возмущение вызвало известие об уничтожении советской мозаики "Народные ремесла", которая еще с 1960-х годов была частью фасада одного из домов на улице Вацлава Гавела в Киеве.

Пользователи Facebook предполагали, что демонтаж работы инициировали сами жители, которым мозаика мешала утеплять квартиры.

Копірайт зображення Jura Kanevski / Facebook

Именно так делали жители соседних домов на той же улице - правда, они справились и без демонтажа мозаики.

Копірайт зображення Паша Гриднев / Facebook

Чтобы испортить художественные и архитектурные памятники советской эпохи, их не всегда надо сносить или разрушать: похожего эффекта можно добиться простым обновлением фасада на современный лад.

Facebook-cообщество Ukrainian Modernism время от времени публикует примеры таких "улучшений" на своей странице.

"Тарелка" на Лыбедской

Один из самых громких скандалов, касающихся советского наследия - история с возможным сносом здания Украинского института научно-технической и экономической информации в Киеве, известного в народе как "Тарелка" на Лыбедской.

"Тарелка" - один из самых известных образцов киевского модернизма, созданный в 1978 году архитектором Флорианом Юрьевым.

В 2017 году была информация, что на ее месте хотят построить торгово-развлекательный комплекс, а само сооружение снести - по крайней мере, первые макеты будущего ТРЦ, которые ходили по сети, сохранение "тарелки" не предусматривали.

Копірайт зображення UNIAN Image caption "Тарелка" на Лыбедской

На волне возмущения в столице стало популярным движение #Savekyivmodernism, участники которого борются за сохранение модернистских памятников, в том числе и "тарелки".

Инициативу поддержало немало знаменитостей: среди них - режиссер Влад Троицкий, продюсер Евгений Филатов и певица Onuka.

Если верить последним новостям, борьба за "тарелку" была не напрасной: застройщик ТРЦ обещает все же сохранить знаковое сооружение и за свой счет провести его реконструкцию.

Image caption Возможно, в будущем "Тарелка" на Лыбедской будет выглядеть именно так

Впрочем, та же Onuka признает: судьба архитектуры советского модернизма в Украине волнует немногих.

"Для меня "тарелка"- своеобразный символ уходящей эпохи, - говорит певица. - Очень жаль, что это сооружение ценят и видят в нем что-то удивительное все больше пределами нашей страны".

"Венский музей архитектуры вообще отнес ее к выдающимся европейским архитектурным проектам. В то время, как для большинства наших людей ценность этого сооружения ничего не стоит".

"Ее сохранение как раз и является ответом на вопрос "как мы относимся к истории своего города", - резюмирует певица.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram