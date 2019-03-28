"Слуга народа 3": что пишут о сериале в соцсетях
27 марта состоялась премьера 3-го сезона телесериала "Слуга народа", в котором главную роль - бывшего учителя истории Василия Голобородько, ставшего лидером страны, а затем оказавшегося в тюрьме - играет кандидат в президенты Владимир Зеленский.
Согласно последним рейтингам, Владимир Зеленский - самый популярный кандидат в этой предвыборной кампании, потому к премьере нового сезона сериала было приковано даже больше внимания, чем к предыдущим.
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Она состоялась за три дня до первого тура президентских выборов в Украине.
В новых эпизодах некоторые увидели скрытые политические послания и аллюзии.
Первая серия напомнила некоторым пользователям соцсетей реальные политические события в Украине 2013-2014 годов, когда происходили массовые акции протеста против тогдашнего президента Виктора Януковича, оппозиционерка Юлия Тимошенко находилась в заключении, а ее сторонники требовали ее освобождения.
В сериале же требуют освободить Василия Голобородько, который сидит в тюрьме, а протесты происходят против президента, отдыхающего на Мальдивах и обвиняемого в махинациях с углем.
Елизавета Богуцкая, крымская активистка, которая вынуждена была уехать с полуострова, считает, что в героях сериала легко угадать известных украинских политиков. Больше всего внимания в новом сезоне уделили президенту Порошенко, считает она.
У некоторых пользователей вызвало недовольство изображение в сериале распада Украины на 28 "республик" - "янтарную", "галицкую", "СССР" и другие.
Колумнист нескольких украинских СМИ Алексей Минаков обращает внимание на сцену с терактом в парламенте и переворотом, после которых страна по сюжету оказывается в хаосе. Он считает, что в сериале пропагандируется насильственный сценарий.
Некоторые из пользователей остались недовольны изображением представителей националистических организаций и российско-украинского конфликта в сериале, и считают, что вскоре портреты Владимира Зеленского будут сжигать на Западной Украине.
Другим, наоборот, понравилась идея "троллинга" Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и националистов.
А кое-кто предрекает большое политическое будущее для Владимира Зеленского после выхода сериала.
По крайней мере в самом сериале лицо артиста появляется даже на национальной валюте.