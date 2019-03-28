Копірайт зображення unian Image caption После медреформы зарплата врачей в Украине отличается в разы

Врач, имеющий около тысячи пациентов в Киеве, показывает зарплатную платежку на 2 600 грн и спрашивает, как за эти деньги можно прожить.

Чем больше пациентов - тем выше зарплаты. Так обещали медикам авторы реформы, которая год назад стартовала в Украине и полностью перекроила финансирование поликлиник.

Однако, как выяснила ВВС News Украина, за одно и то же количество пациентов в одном месте врачи получают по 15-20 тысяч гривен, а в другом - 4-5 тысяч гривен. Такая разница есть как в регионах, так и в пределах одного города - например, Киева.

Поликлиники превратились в вотчину главных врачей, которые по своему усмотрению насчитывают зарплаты - жалуются одни медики. "Мы отстояли свои права и высокие зарплаты", - радуются другие.

ВВС News Украина пыталась выснить, почему у врачей такая разная зарплата.

"Поликлиника - это ее вотчина"

Поликлиника в Ковеле искала семейного врача. Рекламу разместили в соцсетях - американский актер на фото улыбается, рядом указана зарплата - 15 тыс. гривен.

Семейный врач Феликс Илясевич, работающий на Оболони в Киеве, тоже радуется. После начала медреформы он получает 18 тыс. гривен зарплаты - в несколько раз выше, чем было у него до этого.

Таким зарплатам могут только позавидовать врачи из Шевченковского района Киева. У них она значительно меньше.

Несколько врачей из этого района показали ВВС News Украина свои зарплатные платежки за последние месяцы, из которых видно, что со всеми доплатами их доход за месяц составляет 4-6 тыс. грн.

При этом пациентов у них так же много, как и у Илясевича с Оболони.

"У нас все плачут и воют, когда приходит зарплата. Разве за эти деньги можно прожить в Киеве?", - жалуется врач из Шевченковского района Киева и просит не называть имени. Боится увольнения.

Копірайт зображення unian Image caption Реформа коснулась первичного звена медицины - семейных врачей, педиатров, терапевтов

"Нам угрожают, что дальше будет еще хуже, а всем, кто не согласен и ставит вопрос, говорят увольняться. А почему я должен увольняться? Это же не чье-то частное заведение, это городская поликлиника. Мы проработали здесь много лет, - возмущается врач и добавляет. - Пациенты, живущие в этом районе и которым удобно здесь лечиться, вряд ли пойдут в другой конец города".

В несправедливых решениях по зарплатам и давлении врачи обвиняют руководителя поликлиники ("ЦПМСП №1 в Шевченковском районе") Наталью Гурскую.

"Это ее единоличное решение, поликлиника - как ее вотчина. Она сама решает, как и сколько платить, кому премию, а кому - ничего. Мы здесь не имеем никаких прав", - говорит врач.

Гурская в комментарии ВВС News Украина все обвинения отвергла и заявила, что зарплата в ее заведении насчитывается справедливо, на ее уровень влияют "сложность и условия работы" и "профессионально-деловые качества работника". Но по каким критериям эти качества оценивают, не уточнила.

Если врач имеет тысячу и более пациентов, его должностной оклад должны увеличивать в 2-3 раза.

Такой вывод можно сделать из письма главного врача, которое она отправила ВВС News Украина.

Однако в платежках, которые показывают врачи, таких увеличений нет. За последние четыре месяца там есть суммы от 4 до 6 тыс. гривен.

Копірайт зображення Письмо руководителя ЦПМСД №1 в Шевченковском р-не Image caption Надбавки, которые, по словам Гурской, могут получать врачи за своих пациентов (декларации): за 900 делкараций педиатр должен получать 300% к своему должностному окладу, а семейный врач за 1000 - 200%. Врачи говорят, что таких денег не получали

"Кто что хочет, то и делает", - жалуются на руководство и низкие зарплаты и медики из Каменец-Подольского района Хмельницкой области.

Пока в Мукачево получали зарплату в 18 тыс. грн и более, в Кривом Роге - 12-20 тыс. грн, а во Львовской области - 13 тыс., зарплаты врачей в Каменец-Подольском районе были на уровне 5-6 тысяч гривен. И это несмотря на большое количество пациентов.

В следующем месяце им обещали незначительное повышение.

Копірайт зображення facebook.com/nszu.ukr Image caption Семейный врач Михаил Незнановский рассказал, что после начала медреформы получает втрое больше, чем раньше - около 13 тыс. гривен

"Знаю, что за моих пациентов в медучреждение ежемесячно идут огромные деньги - от 80 и более тысяч гривен, но из них я буду получать только 7%. Нивелируется то, что я лечу такое большое количество людей", - говорит врач, которая также попросила не называть ее имени.

Истории о том, что зарплаты в Украине очень разные, подтверждает и опрос Института экономических исследований и политических консультаций. Лишь 69% опрошенных в Украине врачей рассказали, что их зарплата выросла после медреформы.

Кто начисляет зарплату?

Кто и как начисляет зарплату врачам по-новому и от чего она зависит?

С этим вопросом ВВС News Украина обратилась в Национальную службу здоровья Украины. НСЗУ перечисляет из бюджета средства за пациентов. Ведомство уже перевело на счета медучреждений по всей Украине около 6 млрд гривен.

"Фиксированной суммы нет. Разные учреждения применяют разные принципы начисления", - ответили в НСЗУ.

После медреформы поликлиники получили не только сложное название - теперь это центры первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) - но и автономию.

Сейчас ни департамент здравоохранения, ни Минздрав, ни НСЗУ не указывают этим предприятиям, как им распоряжаться деньгами.

Хотя в идеале формула начисления зарплат - четкая и прозрачная. Зафиксировано это должно быть в коллективном договоре, который составляют с участием коллектива и подписывают все члены. На уровень зарплаты, как объяснили в НСЗУ, могут влиять стаж работы врача, его категория, количество пациентов и их возраст (за пациентов разного возраста платят по-разному, больше всего - за детей и пожилых людей).

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В Кривом Роге, например, коллективный договор составили таким образом, что даже специалист с небольшим стажем работы может получать 12-13 тыс. грн в месяц за свои декларации, а врач со стажем - до 20 тыс. грн, рассказывает главный врач Наталья Косяк (ЦПМСП №1).

В Мукачево договорились о минимальной сумме, которую будут получать все. Это 5 тыс грн для врачей и 3 тыс. грн для медсестер. Остальное - это доплата за стаж, категорию и количество пациентов (деклараций), рассказывает Евгений Мешко, главный врач поликлиники в Мукачево, где средняя зарплата составляет 18 тыс. гривен.

Деньги, которые государство платит за пациентов разного возраста в гривнах Дети до 5 лет - 1480 6-17 лет - 814 18-39 - 370 40-64 - 444 65+ - 740

"Раньше было, что врачам говорили, сколько они получают, были субвенции, тарифная сетка. Теперь врачи могут сами влиять на свои зарплаты. Есть случаи, когда пациенты мигрируют между врачами, переходят от одних к другим. Это влияет на уровень оплаты. Так и должно быть - конкуренция", - говорит Евгений Мешко.

"Бой за зарплаты"

"Мы ни на что здесь не влияем, нам не давали читать коллективный договор", - говорят и врачи из Шевченковского района Киева, и из Каменец-Подольского.

"Есть коллективы, где договора - это формальность, где сотрудников не привлекают. Есть случаи, когда за коллективный договор голосуют, не читая", - рассказывает о ситуации адвокат Елена Хитрова. Юрист сопровождала заключение нескольких десятков коллективных договоров в медучреждениях.

"Главное, чтобы врачи понимали, на что именно они соглашаются, поскольку речь идет об их условиях труда", - считает адвокат, которая проводит тренинги по заключению коллективных договоров и управлению в новых условиях.

По ее словам, очень важно, чтобы врачи понимали свои права, в частности право принять участие в обсуждении коллективного договора, высказать свои пожелания, возможность не подписать договор, если они с ним не согласны, право инициировать новые переговоры, изменить договор.

Эксперт рассказывает о медучреждении в Днепропетровской области, где три месяца длился "бой" между врачами и руководством о зарплатах, но в итоге компромисс нашли.

Руководство поликлиники в Шевченковском районе Киева заверило ВВС News Украина, что из-за зарплат и договоров у них ни одного такого "боя" не было, замечаний врачи не имели, а коллективный договор приняли единогласно.

Денег не хватает

Даже если у врача много деклараций, то денег на большие зарплаты не всегда хватает. Так на упреки подчиненных отвечает Станислав Ростецкий, руководитель поликлиники в Каменец-Подольском районе (Каменец-Подольский районный ЦПМСП), куда входит несколько десятков сел.

По его словам, коллективный договор в заведении принимали вместе, но всегда найдутся те, кому что-то не нравится.

Причины нехватки денег на высокие зарплаты он приводит следующие: врачи в городах и селах находятся не в равных условиях, поскольку по селам населения, а соответственно и пациентов, за которых приходят деньги, меньше. А расстояния и расходы на бензин - больше.

Кроме того, отмечает врач, за те деньги, которые в городах идут на несколько амбулаторий, ему нужно содержать и амбулатории, и 64 фельдшерско-амбулаторных пункта.

"Постараемся как-то премировать тех врачей, которые подписали много деклараций, если хватит денег", - говорит Ростецкий.

Двое врачей из этого района, с которыми общалась ВВС News Украина, говорят, что в такие обещания не верят. Они писали письма в местные органы власти, в Минздрав и даже к президенту с просьбой помочь добиться справедливости и начисления зарплат в соответствии с количеством деклараций, но, говорят медики, ответа до сих пор не получили.

Эффективность и прозрачность

Медучреждения по Украине имеют разный уровень оснащения, сеть и состояние ремонта, количество персонала, по-разному распоряжаются деньгами, полученными от НСЗУ за пациентов.

Кому-то хватает и на высокие зарплаты, и на ремонт и компьютеры, как в поликлинике в Кривом Роге (ЦПМСП №1), кому-то - только на выплату зарплат и закупку лекарств, как в Киеве (ЦПМСП №1 в Шевченковском районе).

"Дело в том, насколько эффективно предприятие. Могут быть две одинаковых больницы, то же количество пациентов, но в одной - 200, а в другой - 400 работников. Денег у второй больницы едва хватает на зарплаты, потому что больницы по-разному распоряжаются средствами", - говорит Евгений Мешко, главный врач из Мукачево.

В его заведении, где врачи получают в среднем по 18 тыс. гривен зарплаты, недавно купили две машины, а также провели ремонт.

Копірайт зображення facebook.com/cpmsd.mukachevo Image caption Фото поликлиники в Мукачево, где работает директором Мешко (КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи г. Мукачево")

"Главное - прозрачность, - говорит адвокат Елена Хитрова. - Врачи должны понимать и видеть, какие суммы получает их медучреждение, и на что их тратят. Работники могут просить предоставить финансовую отчетность предприятия, она должна публиковаться на сайте".

На сайте НСЗУ сейчас есть отчеты обо всех перечисленных деньгах на медучреждения, имена всех врачей первичного звена и количество их пациентов.

Врач Шевченковского района Киева знает, что по декларациям его пациенты приносят заведению более 70 тыс. гривен ежемесячно.

Однако, говорит медик, на его зарплату в 4-5 тысяч гривен это никак не влияет.

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