Копірайт зображення AFP Image caption В апреле потребители "Нафтогаза" - и промышленность, и население - получат более дешевый газ

1 апреля Украину ждет не только День дурака и предварительные результаты первого тура президентских выборов, но и более низкие тарифы на газ, проблемы с электричеством, дополнительная помощь на детей и "доступные лекарства" по-новому.

Газ все же дешевеет - для клиентов "Нафтогаза"

С 1 апреля минимальная цена на газ, который Нафтогаз продает для промышленности на условиях предоплаты, составит 7188 грн за тысячу кубов, включая НДС и стоимость транспортировки. Это на 20% дешевле, чем в марте.

Дешевле будет газ и для бытовых потребителей в Кировоградской области, которые получают газ именно от Нафтогаза. Для них кубометр газа будет стоить 8,38 грн вместо 8,55 грн за куб, которые должны платить все остальные потребители. Это на 2% дешевле, чем будет платить за газ остальное население.

В Нафтогазе объясняют это тем, что в марте компания воспользовалась привлекательной рыночной ситуацией и закупила достаточные объемы газа для обеспечения бытовых потребителей.

В марте руководитель Нафтогаза Андрей Коболев обращался к правительству с предложением ввести полностью рыночное формирование цен для всех категорий потребителей с 1 апреля, что дало бы возможность не повышать цены на газ для населения в мае, как это предусматривает постановление правительства и договоренности с МВФ.

В октябре 2018 года правительство приняло постановление, согласно которому предусмотрело переход на рыночные цены в 2020 году. Для этого цены на газ для населения были сразу же повышены на 23,5%. Следующий рост ожидается в мае этого года и январе следующего.

В правительстве пока отвергли это предложение, мотивируя это тем, что, мол, рыночная цена на газ может двигаться как вниз, так и вверх, и гарантий того, что именно так и не произойдет после отмены постановления, нет.

Блэкаут откладывается

Копірайт зображення UNIAN Image caption Чтобы в кране была вода, ее нужно подать с помощью электричества

С начала апреля около 30 водоканалов рисковали остаться без электричества, а 5 млн потребителей - без воды.

Согласно принятому в 2017 году закону "О рынке электроэнергии", который начал работать с 1 января этого года и разделил операторов электросетей и поставщиков, потребители, в частности водоканалы, должны были заключить новые договора с поставщиками электричества. Однако многие поставщики отказались заключать такие договора с водоканалами, которые имеют долги. В целом эти долги составляют около 6 млрд грн.

Водоканалы-должники говорят, что действующий тариф не покрывает всех расходов на поставку воды конечным потребителям. К тому же, утверждают водоканалы, они не получали покрытие разницы в тарифах от государства - так же, как и возмещения льгот и субсидий.

Согласно закону, если договора нет, то электричество может поставлять так называемый "поставщик последней надежды", которым является государственное предприятие "Укринтерэнерго". Однако он может делать это только в течение 90 дней, которые и истекают 1 апреля.

Однако в последние дни марта правительство приняло постановление, согласно которому договора водоканалов с "Укринтерэнерго" продлили, пока они не найдут другого поставщика электричества.

Об этом сообщил вице-премьер Геннадий Зубко. "Это решение даст возможность работать водоканалам, которые пока не имеют другого поставщика", - сказал он, добавив, что правительство также дало возможность водоканалам договориться с "Укринтерэнерго" о реструктуризации долгов.

По его словам, Кабмин вместе с депутатами разработал неотложный законопроект, который должен решить проблему.

Дополнительная помощь на детей

Копірайт зображення AFP Image caption Дополнительную государственную помощь могут получить родители, у которых трое и больше детей

С 1 апреля правительство введет финансовую помощь многодетным семьям - 1700 грн в месяц на третьего и каждого последующего ребенка. Выплаты родителям будут продолжаться, пока ребенку не исполнится 6 лет.

Выплаты будут касаться не только тех детей, которые родились в этом году. Даже если ребенку сейчас 5 лет, то еще год родители могут получать правительственную помощь на него. Всего к концу года правительство планирует потратить на такие выплаты около 2,4 млрд грн.

Для того, чтобы оформить помощь, надо обратиться в отделение социальной защиты населения, написать заявление, а также предоставить оригинал и копию удостоверения многодетной семьи, а также свидетельство о рождении ребенка.

Выплаты будут осуществляться через Укрпочту или уполномоченные государством банки. Если семья получает ежемесячное пособие при рождении, новую помощь также могут зачислять на ту же карту.

Доступные лекарства - по электронным рецептам

Копірайт зображення UNIAN Image caption Без подписания декларации с семейным врачом получить медикаменты по программе "Доступные лекарства" будет невозможно

В апреле 2019 года должен начать работать электронный рецепт, и Национальная служба здоровья начнет выплаты аптекам по правительственной программе "Доступные лекарства".

Для того, чтобы получить такие лекарства, необходимо выполнить следующие шаги:

Записаться на прием к семейному врачу, с которым подписана декларация. Без такой декларации воспользоваться программой "Доступные лекарства" будет невозможно. Врач должен выписать пациенту электронный рецепт и проверить номер его мобильного телефона. На мобильный телефон пациента должно прийти СМС с номером рецепта и кодом подтверждения, который нужно назвать в аптеке. В любой аптеке, участвующей в программе "Доступные лекарства", пациент называет номер рецепта, по которому работники аптеки предлагают перечень лекарств. Пациент выбирает лекарство, называет четырехзначный код подтверждения, и получает лекарства.

Бесконтактные Visa

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Все карты Visa, которые будут выпускать украинские банки с апреля, будут поддерживать опцию бесконтактной оплаты.

По данным НБУ, на 1 января этого года такой была лишь каждая десятая платежная карта в Украине, а бесконтактные платежи принимают около 80% терминалов.

Всего в Украине выпущено почти 37 млн платежных карт.

Безвизовый Таиланд

Копірайт зображення AFP Image caption С 14 апреля в Таиланд можно ехать без визы

С 14 апреля граждане Украины могут ездить в Таиланд без виз. Срок безвизового пребывания - 30 дней.

Ехать можно как с биометрическим, так и с обычным загранпаспортом.

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