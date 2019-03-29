Сколько сигарет в бутылке вина?

Копірайт зображення GETTY IMAGES

Выпитая бутылка вина объемом 750 мл в неделю эквивалентна десяти сигаретам в неделю для женщин и пяти - для мужчин, если речь идет об увеличении риска развития рака, как выяснило исследование.

Британские ученые говорят, что такое сравнение позволяет показать риски умеренного употребления алкоголя для здоровья.

Но специалисты отмечают, что курение создает гораздо больший риск возникновения рака, чем алкоголь.

Единственный способ уменьшить риск от курения - это полностью бросить курить.

Согласно рекомендациям национальной службы здравоохранения Великобритании, мужчинам и женщинам рекомендуют употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю (одна единица - 10 мл или 8 г этанола) - это около 3,5 л пива средней крепости или семь бокалов (полторы бутылки) вина.

В рекомендациях также указано, что не существует "безопасной" дозы алкоголя, когда речь идет о риске для здоровья.

В исследовании, результаты которого опубликовали в BMC Public Health, указано, что даже умеренное употребление алкоголя может представлять риск возникновения рака, в частности рака молочной железы - этот вид рака наиболее распространен среди женщин как в Британии, так и в Украине.

Как алкоголь влияет на возникновение рака?

В исследовании ученые подсчитали, что если 1000 некурящих мужчин и 1000 некурящих женщин еженедельно будут выпивать одну бутылку вина, то около 10 мужчин и 14 женщин дополнительно заболеют раком в течение жизни.

У женщин употребление алкоголя связывают с увеличением риска возникновения рака молочной железы, а у мужчин - с раком желудочно-кишечного тракта и печени.

Сколько единиц алкоголя содержат различные напитки? Стопка спиртного (25 мл) - 1 ед.

Стандартный бокал вина (175 мл) - 2,1 ед.

Большой бокал вина (250 мл) - 3 ед.

Пинта 4% пива (0,57 л) - 2,3 ед.

Для подсчета исследователи из Саусгемптонского и Бангорского университетов использовали данные о риске возникновения рака организации Cancer Research UK, а также данные о злокачественных опухолях среди населения, возникновение которых связали с употреблением алкоголя и табакокурением.

"Общая картина риска возникновения рака чрезвычайно сложна и имеет много нюансов, поэтому важно помнить о том, что в этом новом исследовании содержится много предположений", - говорит Минук Шумейкер из лондонского Института исследования рака.

"Например, трудно полностью различить влияние алкоголя и сигарет, и исследования не принимали во внимание продолжительность курения или время, прошедшее с тех пор, как человек бросил курить", - добавляет ученый.

В исследовании рассматривали только рак, а не другие заболевания, такие как сердечно-сосудистые или легочные болезни, которые часто встречаются у курильщиков.

Исследователи использовали данные за 2004 год и не приняли во внимание другие факторы, которые могли вызвать рак, в частности возраст, родовую наследственность, диету или иные аспекты образа жизни.

Количество сигарет, которые отметили эквивалентом к алкоголю, небольшое по сравнению с количеством, которое обычно выкуривают курильщики в день.

Таким образом некоторые специалисты высказывают сомнения в пользе такого исследования.

"Курение вреднее"

Копірайт зображення Jonathan Brady/PA Wire

Профессор Джон Бриттон, директор британского Центра исследований табака и алкоголя в Ноттингемском университетк, говорит: "Я не уверен, что многие люди думают, курить им или пить, несмотря на сравнение рисков".

"Исследование свидетельствует о том, что если мы говорим о риске возникновения рака, курение значительно вреднее, чем употребление алкоголя. Курение также значительно вреднее алкоголя по ряду других болезней", - говорит специалист.

"Если курильщики беспокоятся о своем здоровье, лучшее, что они могут сделать, - это бросить курить. Люди, которые употребляют алкоголь, должны придерживаться рекомендуемой нормы в 14 единиц в неделю", - добавляет профессор Бриттон.

Впрочем, Боб Паттон, преподаватель клинической психологии Университета Суррея говорит, что исследование может повлиять на общественное мнение.

"Результаты этого простого исследования будут иметь большое влияние на то, как те, кто пьет, особенно женщины, оценивают риски употребления алкоголя", - говорит Паттон.

"Если смотреть на алкоголь так же, как на курение, это может привести к уменьшению его потребления, а соответственно и рисков, которые с ним связаны", - заключает специалист.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram