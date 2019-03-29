На финишном этапе первого тура президентских выборов кандидаты начали уточнять и расширять свои обещания, а также давать новые.

Насколько они реальны?

Давайте "обнулим"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Зеленский попытался поговорить на серьезную тему и предложил "нулевые декларации" и "налоговую амнистию" для бизнеса

Лидер избирательных рейтингов Владимир Зеленский, который в своих предыдущих интервью избегал сложных тем, в последние дни перед первым туром выборов решил поговорить об экономической части своей программы.

В частности он заявил, что планирует развивать экономику и привлекать инвестиции через перезапуск судебной системы, а также предлагает "нулевую декларацию" и "налоговую амнистию" для бизнеса.

"Мы жили в такой стране, где все защищали свои деньги, как могли", - пояснил кандидат в президенты на телеканале ICTV. Он предлагает провести налоговую амнистию для такого бизнеса в обмен на 5% налога, уточнив, что "для крупного бизнеса этот процент можно увеличить".

"Давайте обнулим, давайте получим деньги в страну", - заявил Владимир Зеленский.

Впрочем, результаты "налоговых амнистий" в других странах достаточно противоречивы, и сам список этих стран - специфический.

Неоднократно "налоговые амнистии" проводила в своей новейшей истории Россия: с 1993 по 2018 год их было с полдесятка.

Примерно столько же налоговых амнистий с 1987 года провела и Аргентина. Эти амнистии были более успешными, чем в России, ведь бюджет получил почти 10 млрд долларов дополнительных платежей.

А вот в Бразилии от налоговой амнистии, проведенной в 2017 году, не получили даже миллиарда долларов, хотя участники могли не только "обнулить" свои отношения с налоговой, но и, заплатив штраф, избежать уголовной ответственности.

Долгую и не очень успешную историю "налоговых амнистий" имеет Индия. В прошлом году такую ​​амнистию провел и Пакистан.

Из европейских стран несколько "обнулений" в истории уплаты налогов имела Италия, бюджетные проблемы которой также остаются одними из самых острых в ЕС.

"13-я пенсия" и отпор украинским Мадуро

Копірайт зображення Getty Images Image caption Порошенко пообещал пенсионерам "тринадцатую пенсию"

После того, как в марте самые бедные украинские пенсионеры получили первый "транш" доплаты к пенсиям в размере 2410 грн, действующий президент Петр Порошенко заговорил о "тринадцатой пенсии".

В интервью телеканалу "Украина" он заявил, что такие доплаты могут получать также те, кто получает минимальную пенсию. Однако есть одно условие: "Для этого на сегодня нам надо обеспечить рост экономики, прорыв, если хотите".

В то же время, согласно прогнозу Национального банка, рост украинской экономики в 2019 году замедлится до 2,5%, тогда как за прошлый год ВВП Украины вырос на 3,3%.

Поэтому даже если Петр Порошенко и выиграет выборы, выплатить "тринадцатую пенсию" будет достаточно сложно.

Еще одним новым месседжем Петра Порошенко стало заявление о возможности оставить цены на газ неизменными. Ранее он как президент говорил о безальтернативности решения о повышении тарифов на газ для населения, как части реформ, согласованных с главными кредиторами Украины.

Следующее повышение тарифов, согласно Меморандуму о сотрудничестве с МВФ, должно состояться в мае этого года.

Теперь Петр Порошенко как кандидат в президенты говорит о возможности не повышать цены на газ:

"Текущая ситуация на рынке дает возможность утверждать, что будет возможность в мае цены на газ не повышать".

При этом президент подчеркнул, что его предложение отличается от популистских предложений других кандидатов:

"Есть страна в мире, которая снизила цены на газ в четыре и в шесть раз. И на горючее тоже. Название этой страны - Венесуэла. Сделал это президент Чавес, сейчас продолжил его дело президент Мадуро... Сегодня, фактически, это классический пример результата популизма и пустых обещаний, которые делают политики".

Тимошенко-Каплин - 2:4

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Снизить цены на газ в два и в четыре раза во время избирательной кампании обещали соответственно Юлия Тимошенко и Сергей Каплин.

Юлия Тимошенко подтвердила это обещание и уточнила в ответ на критику тех, кто говорит, что определение коммунальных тарифов не входит в президентские полномочия, что у президента есть достаточно рычагов для того, чтобы влиять на тарифы на газ:

"Есть решение суда, которое говорит, что тарифы установлены незаконно и являются завышенными. Плюс - у президента есть полномочия накладывать вето на незаконные постановления правительства. И Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики, которая окончательно устанавливает тарифы, также формируется президентом".

Впрочем, решение суда, на которое ссылается Юлия Тимошенко, касается правительственного постановления, уже отмененного самим Кабмином. А Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не формирует президент.

Согласно закону, принятому в 2016 году, члены НКРЭКУ утверждаются президентом на основании решения Номинационной комиссии.

Номинационная комиссия состоит из пяти членов, двух из которых должен назначать президент, еще двух - Верховная Рада (по одному от комитетов ТЭК и ЖКХ) и одного - Кабмин (по представлению министра энергетики).

Сергей Каплин не стал подтверждать свое обещание снизить тарифы на газ в четыре раза, а взамен "потроллил" Юлию Тимошенко в другом, спародировав ее пост в Instagram о покупке хот-дога.

Копірайт зображення https://www.instagram.com/p/BvHB8TljezR/

Копірайт зображення https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2563398183

На круги своя: новые скидки и новый контракт от Газпрома

Свой "вклад" в предвыборную газовую дискуссию внес и кандидат в президенты Юрий Бойко.

Вместе с главой политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком он отправился в Москву и встретился там с российским премьером Дмитрием Медведевым, а также с главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кандидат в президенты Юрий Бойко и председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук встречаются с российским премьером и главой "Газпрома" в Москве

После этой встречи оказалось, что с 1 января 2020 года Москва готова заключить с Киевом новый газовый контракт, по которому, как заявил Виктор Медведчук, "цена на российский газ для Украины может снизиться как минимум на 25%".

В то же время в украинском "Нафтогазе" напомнили участникам переговоров о решении Стокгольмского арбитража, что "Газпром" уже будет продавать Украине газ со скидкой в ​​48%.

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Кроме того, если Виктор Медведчук говорил о цене в 240-260 долларов за тысячу кубов, то уже сейчас на открытых торгах в ЕС "Нафтогаз" покупает газ в среднем по 226 долларов за тысячу кубов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Последний раз Киев договаривался с Москвой о газовой скидке в первые месяцы президентства Виктора Януковича

Последняя "скидка" в цене на газ, которую Украина получала от России, была закреплена в соглашениях, подписанных президентом Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, который в то время был российским президентом, в Харькове в апреле 2010 года.

За скидку 100 долларов на каждой тысяче кубов газа Киев согласился на пролонгацию базирования российского флота в Крыму. Через 4 года, в марте 2014-го, Россия аннексировала Крым.

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