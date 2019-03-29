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В последнее время многие в Украине жаловались на засилье политики: реклама на телевидении, в интернете, по радио и на улицах, агитаторы на каждом шагу и поездки кандидатов по регионам. Однако уже завтра всего этого не станет.

В субботу в Украине наступит так называемый "день тишины" перед выборами.

Как в сказке, в 00:01 30 марта любая политическая агитация будет нарушением закона.

Кандидатам уже не надо будет организовывать митинги или ходить на ток-шоу. Будет время подготовиться ко дню, которого они ждали уже так давно.

BBC News Украина разбиралась, что в субботу будут делать топовые кандидаты соцопросов, которые уже несколько месяцев начинают и заканчивают свой день мыслями о выборах.

Владимир Зеленский

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В штабе этого кандидата нам рассказали. что в пятницу Зеленский завершает свой тур концертом в Броварах Киевской области.

По словам пресс-службы, Зеленский планирует той же ночью вернуться в Киев, однако, поскольку начало концерта запланировано на 20:00, он может и не успеть.

В сам же "день тишины" кандидат публичных мероприятий не планирует. Хочет поработать в штабе на Печерске.

После "сокращенного" рабочего дня Владимир Зеленский поедет домой к семье "морально готовиться" ко дню выборов.

В программе телеканала "1+1", который транслирует проекты студии "Квартал 95", на субботу запланированы два показа шоу "Вечерний квартал" с участием Владимира Зеленского, один показ юмористических новостей "Чистоnews", где Зеленский обычно выступает одним из ведущих и показ документального фильма "Рейган", в котором одну из ролей озвучил кандидат.

Пресс-служба Зеленского на вопрос об этом заявила, что не имеет отношения к формированию программы телеканала и не решает, какие шоу транслировать "в день тишины".

Петр Порошенко

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Несмотря на "день тишины", действующий президент не отложит работу в субботу.

Как сообщили BBC News Украина в администрации президента, Петр Порошенко в субботу не будет кандидатом, а будет исполнять обязанности главы государства.

Утром, по приглашению Всеукраинского совета церквей, он примет участие в "Молитве за Украину", которая на этот раз будет посвящена честному и мирному ходу выборов.

Затем президент намерен подписать указ о назначении судей Антикоррупционного суда и привести их к присяге.

Юлия Тимошенко

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Лидер "Батькивщины" в субботу вернется в Киев, где планирует отдохнуть перед напряженным днем выборов.

Однако, как рассказали нам в пресс-службе Тимошенко, отдых не означает, что она не поедет в свой штаб на совещание.

В ее потенциальных планах на "день тишины" есть и деловые встречи.

Анатолий Гриценко

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Утром в субботу Анатолий Гриценко самолетом вернется из агитационной поездки в Днепр и поедет домой отдыхать перед днем выборов.

Как рассказали в пресс-службе, кандидат хочет провести с семьей весь день и не планирует ездить в свой штаб.

Хотя он может и провести несколько совещаний в телефонном режиме.

После "дня тишины", в воскресенье, он будет "уже с самого утра на ногах".

Юрий Бойко

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Юрий Бойко - единственный из пятерки кандидатов, кто еще не сформировал свой график на "день тишины".

В чем нас точно заверила пресс-служба кандидата - в этот день он не будет агитировать.

"День тишины" в мире

Концепция дня перед выборами, когда у общественности есть время "остыть" и подготовиться ко дню голосования, существует не только в Украине.

Такая же схема действует, например, в Польше, Болгарии, Армении и Хорватии, а в Черногории и Парагвае запрет на агитацию начинает действовать за два дня до голосования.

Есть и страны, где запрет действует только в день голосования, как, например, Новая Зеландия и Великобритания.

В 1992 году Верховный суд США определил, что агитацию можно запрещать только в день выборов и на территории избирательных участков. Другие же запреты, постановил суд, нарушают свободу слова.

В Канаде недавно действовал запрет на публикацию хода и результатов выборов в восточных регионах страны до закрытия участков на западе, поскольку разница во времени между ними составляет более четырех часов.

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