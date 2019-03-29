Очаровательная серна и хитрая белка: самые красивые фото природы Шотландии
В Шотландии определили победителей конкурса "Фотограф шотландской природы-2018".
Главный приз получил житель Эдинбурга, который провел лето, фотографируя семью серн.
Фил Джонстон сделал победную фотографию малыша серны с цветами в зубах прямо возле своего дома.
Он рассказал: "В тот вечер в начале июля я уже несколько часов провел с семьей серн, но вдруг заметил там лису".
Фотограф решил попробовать снять рыжую хищницу, но его ждал кто-то другой.
"Где-то через час я услышал шорох в высокой траве, но оттуда вынырнула не лиса, а маленькая серна. Она откусила цветы бугилы и сразу начала их жевать", - вспоминает Джонстон.
Он успел сделать три-четыре снимка, а затем малышка так же внезапно исчезла. "Это был волшебный момент", - говорит фотограф.
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В 9-м ежегодном конкурсе лучшей фотографии шотландской природы приняли участие профессиональные фотографы и любители со всего мира.
Жюри выбрало победителей в нескольких категориях: окружающая среда, ботаника, абстракция, дикая природа и пейзаж.
О главном победителе представитель жюри, оператор Рэймонд Безант сказал: "В этом фото было несколько больше того, что всегда хочется увидеть на фотографиях дикой природы. Там есть все, что я искал: фото резкое, с хорошей выдержкой и замечательной композицией".
Он добавил: "Такая встреча - это привилегия, но еще лучше - увидеть этот момент и атмосферу, которая так идеально передана в этой фотографии".
Восьмилетняя Кейтлин Кларк из Инвернесса получила награду фотографа года среди юниоров.
Она стала самой молодой победительницей за всю историю награды благодаря своей фотографии рыжей белки в лесу возле города Лоссимут.
Кейтлин рассказала, что очень радовалась, когда ей удалось сфотографировать белку.
"Я назвала фото "Ку-ку!", потому что хитрая и юркая белка словно бы играла со мной в прятки между ветвей", - говорит девочка.
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Судья Найл Ирвин отметил прекрасную композицию фотографии, которую сделала Кейтлин.
"На фото есть хороший боковой свет и ощущение спонтанности и движения", - добавил представитель жюри.
Все фотографии защищены авторским правом.