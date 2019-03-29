Очаровательная серна и хитрая белка: самые красивые фото природы Шотландии

Копірайт зображення Phil Johnston Image caption Фотографию маленькой серны, которую сделал Фил Джонстон, признали лучшей

В Шотландии определили победителей конкурса "Фотограф шотландской природы-2018".

Главный приз получил житель Эдинбурга, который провел лето, фотографируя семью серн.

Фил Джонстон сделал победную фотографию малыша серны с цветами в зубах прямо возле своего дома.

Он рассказал: "В тот вечер в начале июля я уже несколько часов провел с семьей серн, но вдруг заметил там лису".

Копірайт зображення Kaitlyn Clark Image caption Кейтлин Кларк получила лучший приз среди юниоров за фото рыжей белки в лесу в районе города Лоссимут

Фотограф решил попробовать снять рыжую хищницу, но его ждал кто-то другой.

"Где-то через час я услышал шорох в высокой траве, но оттуда вынырнула не лиса, а маленькая серна. Она откусила цветы бугилы и сразу начала их жевать", - вспоминает Джонстон.

Он успел сделать три-четыре снимка, а затем малышка так же внезапно исчезла. "Это был волшебный момент", - говорит фотограф.

Копірайт зображення Toby Houlton Image caption Тоби Холтон получил награду в категории "Поведение животных"

Копірайт зображення Andras Sandor Image caption Фото земельных участков, которое сделал Андрас Сандор из Эдинбурга, также получило приз

В 9-м ежегодном конкурсе лучшей фотографии шотландской природы приняли участие профессиональные фотографы и любители со всего мира.

Жюри выбрало победителей в нескольких категориях: окружающая среда, ботаника, абстракция, дикая природа и пейзаж.

О главном победителе представитель жюри, оператор Рэймонд Безант сказал: "В этом фото было несколько больше того, что всегда хочется увидеть на фотографиях дикой природы. Там есть все, что я искал: фото резкое, с хорошей выдержкой и замечательной композицией".

Копірайт зображення Wojciech Kruczynski Image caption Войцех Крушински из Польши получил награду в категории "Лучший морской пейзаж" за это фото маяка Раттрай-Хэд

Копірайт зображення Jean Robson Image caption Джин Робсон получил награду за лучшее фото в категории "Ботаника"

Он добавил: "Такая встреча - это привилегия, но еще лучше - увидеть этот момент и атмосферу, которая так идеально передана в этой фотографии".

Восьмилетняя Кейтлин Кларк из Инвернесса получила награду фотографа года среди юниоров.

Она стала самой молодой победительницей за всю историю награды благодаря своей фотографии рыжей белки в лесу возле города Лоссимут.

Копірайт зображення Charly Schleder Image caption Чарли Шледер из Германии получил награду в категории "Абстрактное фото"

Копірайт зображення Roger Lever Image caption Фотография Роджера Левера получила приз в категории "Окружающая среда"

Копірайт зображення Colin Campbell Image caption Колин Кэмпбелл получил приз за лучший пейзаж

Кейтлин рассказала, что очень радовалась, когда ей удалось сфотографировать белку.

"Я назвала фото "Ку-ку!", потому что хитрая и юркая белка словно бы играла со мной в прятки между ветвей", - говорит девочка.

Судья Найл Ирвин отметил прекрасную композицию фотографии, которую сделала Кейтлин.

"На фото есть хороший боковой свет и ощущение спонтанности и движения", - добавил представитель жюри.

Копірайт зображення David Perpiñán Image caption Стоп-кадр из фильма испанца Дэвида Перпиньяна, который получил видеонаграду

Копірайт зображення Martin Gibb Image caption Мартин Гибб получил студенческую награду за эту фотографию иссеченных ветром и водой скал над морем

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