"Украинская частная военная компания Вега" в Сирии: что об этом известно

Копірайт зображення Getty Images Image caption Российская Conflict Intelligence Team опубликовала расследование о "частной военной компании родом из Украины". СБУ усматривает в этом некую информационную операцию против Украины

BBC News Украина побеседовала с Анатолием Смолиным, которого российские СМИ назвали одним из основателей "украинско-российской частной компании Вега", которая якобы тренирует проасадовских бойцов в Сирии.

Что это за организация и кто может стоять за ее появлением в информационном поле?

"Родом из Украины"

В четверг российская группа Conflict Intelligence Team опубликовала расследование под названием "В Сирии появилась новая частная военная компания родом из Украины".

В нем речь шла об основанной украинцами частной военной компании (ЧВК) "Вега", которая сейчас тренирует проасадовские силы в Сирии - якобы бойцов группировки "Лива аль-Кудс".

Копірайт зображення citeam.org Image caption Скриншот с сайта Conflict Intelligence Team

"Нашивки на форме инструкторов говорят об их принадлежности к компании Vega Strategic Services (именно так, а не Vegacy). Компания с таким же названием была основана в апреле 2011 года в украинском городе Николаев бывшими членами международных элитных и специальных подразделений России и Украины, говорится в описании, которое приложено к списку компаний, подписавших Международный кодекс поведения частных агентств безопасности", - утверждают авторы статьи.

Они указывают, что соучредителями "Веги" (юридическое название - Vegacy Strategic Services Ltd) были якобы двое граждан Украины, что и дает основания говорить о ее украинском происхождении.

Впоследствии один из соучредителей отошел от дел, а управляет "Вегой" второй - Анатолий Смолин, который впоследствии переехал из Украины на Кипр и развивал компанию уже оттуда.

Копірайт зображення YouTube Image caption Анатолий Смолин. Видео с YouTube Anatolii Smolin

"Мы считаем, что сам Анатолий Смолин был в составе группы, которая занималась тренировками "Лива аль-Кудс" в Сирии. Похожего на него человека можно увидеть на фотографиях, опубликованных в группе "Военный информатор "Вконтакте", - добавляют авторы расследования.

Часть российских СМИ расценила статью как свидетельство "украинского военного присутствия" в Сирии.

Несколько заголовков российских медиа: "ЧВК с Украины нашли в Сирии" (Лента.ру), "В Сирии появилась новая украинская ЧВК "Вега". В России она занимается охраной аптек" ("Медуза").

"Фейк на заказ"

В ответ Служба безопасности Украины назвала расследование фейком, созданным по заказу российских спецслужб.

Копірайт зображення СБУ Image caption В СБУ говорят, что бывшие воспитанники Смолина еще со времен его работы в Украине впоследствии воевали на стороне сепаратистов на Донбассе, а также в составе проправительственных сил в Сирии

Там настаивают, что российское "Федеральное агентство новостей" якобы передало "нескольким информационным ресурсам" материалы для подготовки статей "о деятельности в Сирии мифической украинской ЧВК "Вега".

Анатолия Смолина украинская спецслужба подозревает в вербовке наемников для российской "ЧВК Вагнера" - структуры, которую украинские власти считают неформальным подразделением российской армии, воевавшей на Донбассе и в Сирии.

"В течение 2014 года [Смолин] пытался дистанционно через электронную переписку восстановить контакты в Николаеве, предлагая знакомым "трудоустройство в российской частной военной компании". С этой целью посылал анкеты, в которых значительное количество вопросов было связано с отношением опрошенных к аннексии АР Крым и готовности к участию в боевых действиях на Донбассе в составе российских незаконных вооруженных формирований", - подчеркнули в СБУ.

Что говорит Смолин

Копірайт зображення Facebook Image caption Анатолий Смолин записал видео-ответ в Facebook, заверив, что в настоящее время он находится на Кипре, а не воюет в Сирии

BBC News Украина связалась с Анатолием Смолиным.

Он рассказал, что в 2011 году в Николаеве он с товарищем действительно создал Vega Strategic Services - частную охранную фирму, которая, получив необходимую лицензию, занималась охраной банков, а также организовала курсы обучению стрельбе.

В 2012 году он с женой переехал на Кипр: "Выбрали эту страну, потому что там много русскоязычных, и есть закон о работе ЧВК (в Украине деятельность в формате частных военных, а не охранных компаний запрещена. - Ред.)

Там Смолин, по его словам, продолжал развивать бренд "Веги" именно в формате ЧВК. В частности, одна из его компаний предоставляла услуги по вооруженной охране судов.

"Вега" открыла несколько официальных иностранных представительств в Шри-Ланке и Египте. Готовится к открытию представительства во Франции. Все - в соответствии с законодательством этих стран, отмечает Смолин.

Копірайт зображення YouTube Image caption Промо-ролик "Веги" с YouTube-канала Manager VEGA LLC

"Есть представительство и в Москве, но там это частная охранная фирма - согласно законодательству", - говорит Анатолий Смолин. По данным российских СМИ, в РФ представительство занимается охраной аптек и складов.

Одно из таких представительств, по его словам, есть и в сирийском Дамаске: "В Сирии по закону человек, чтобы стать охранником или работать в этой сфере, должен пройти подготовительные курсы. Поэтому мы занимаемся такими вещами: тренировки по охране объектов, участие в конвоях, перевозки лекарств, контроль инженерных объектов, медицина".

"Вега" также консультировала организаторов выставки оружия в Дамаске - предоставляла консультации по охране, а не охраняла ее, подчеркивает Смолин.

"Мы не ходим в атаку и не ездим на танках ... Для работы в Сирии компания прошла проверку Интерпола - без этого мы не могли бы и оружие закупать", - добавляет он.

Какие-либо контакты с "ЧВК Вагнера" он отрицает: "С "Вагнером" мы дел не имели. Знаю такую фамилию Уткин (бывший российский военный, которого считают основателем "ЧВК Вагнера" и против которого США ввели санкции. - Ред.), но никогда с ними не пересекался. Несколько человек, работавшие в "ЧВК Вагнера", которым там что-то не понравилось, хотели устроиться в "Вегу", но я их не взял".

Анатолий Смолин настаивает, что старается избегать любой политики: "Никаких наемников у меня нет, я не лезу в политику. Именно поэтому и не лез в ситуацию на юго-востоке Украины. Знаю, что там по разные стороны могут быть мои бывшие курсанты ... В Украине мы проводили курсы, например, по стрельбе. То, что потом кто-то оказался по разные стороны баррикад, - не моя вина".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Анатолий Смолин утверждает, что "Вега" готовит людей для конвоя и сопровождения различных грузов в Сирии

Рассылку анкет в 2014 году с вопросами о Крыме и Донбассе он признает.

Но уверяет, что делал это не для привлечения кого-то для пророссийских сил на Донбассе, а для работы в сфере морской безопасности на Кипре, где закон позволяет набирать граждан других государств, если они имеют соответствующие документы.

Политические вопросы, по его словам, должны отсеять проблемных кандидатов: "Специально не брал политизированных людей или тех, кто принимал участие в событиях на юго-востоке Украины. Ведь на судах - разнородные команды, а это может привести к нарушению дисциплины".

На вопрос BBC News Украина о том, работают ли украинцы у него сейчас, отвечает: "Есть выходцы из Украины, но также есть и люди из Франции, например".

Информационная спецоперация?

Заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, который в свое время был лично знаком с Анатолием Смолиным (проходил у него курсы по стрельбе в 2012 году), в разговоре с BBC News Украина предполагает - "Вегу" могли просто использовать для "информационной спецоперации" против Украины.

По его словам, мониторинг информполя показывает, что с января этого года на разных ресурсах было сразу несколько попыток запустить конкретный месседж о работе "украинской частной компании в Сирии", чтобы повлиять таким образом на имидж Украины.

Золотухин отмечает, что сначала тезис об "украинской ЧВК в Сирии" появился на нескольких "маргинальных Telegram каналах", затем в начале февраля у известного российского военного блогера Colonel Cassad, а позже - в Facebook.

"Меня беспокоит то, что это не одна публикация, все имеет признаки профессиональной информационной спецоперации против Украины", - считает Дмитрий Золотухин.

"Вегу" и Анатолия Смолина, по его мнению, могли использовать либо случайно, потому что об этой организации и ее основателе есть относительно много открытой информации, либо же в борьбе за выход на рынок ЧВК в Сирии: "Могли совместить полезное с приятным - конкуренцию с операцией против Украины .... Хотя, неизвестно, чем "Вега" занимается в Сирии на самом деле".

"Факты можно подавать по-разному. Но лично для меня показателем является месседж в заголовке о военной компании "родом из Украины", - говорит заместитель министра о статье Conflict Intelligence Team.

В контексте "украинского происхождения" Анатолий Смолин в беседе с BBC News Украина объяснил, что основал "Вегу" именно в Николаеве по причине того, что закончил там службу. А сам он родом из России и идентифицирует себя, скорее, как человека из СССР: "Я советский офицер, но не "ватник".

Группа Conflict Intelligence Team, которая раньше занималась расследованием участия российского спецназа ГРУ на Донбассе и фактов гибели россиян из "ЧВК Вагнера" в Сирии, в ответ на укоры СБУ уверяет - никакого сотрудничества с российскими властями она не ведет и против Украины не работает.

"Когда мы говорим, что ЧВК "Вега"- это российско-украинская ЧВК, мы ни в коем случае не имеем в виду, что эта организация была сформирована под руководством государственных ведомств Украины, или что она сейчас ими курируется, или что она представляет страну. Нет, мы имели в виду только происхождение этой организации", - говорится в видеообращении основателя группы Руслана Левиева.

"Никакого подтекста в нашем материале не было, и мы не обвиняли всю страну в том, что она якобы воюет в Сирии", - добавляет он.

"Мы писали о "первой нормальной ЧВК в Сирии", которая действует легально и занимается тренировками и вопросами безопасности, а не участвует в боевых действиях", - резюмировал Левиев.

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