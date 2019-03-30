Как не умереть, когда потерялся зимой в горах. Советы выжившего лыжника

Копірайт зображення BBC/ГСЧС Image caption Игорь Грищенко смог продержаться несколько дней в зимних горах без еды и специального снаряжения. Фото слева - так он выглядел, когда его нашли спасатели. Фото справа - так он выглядит сейчас

Четверо суток киевлянин Игорь Грищенко считался пропавшим без вести в результате метели на карпатской горе Гемба в Рождество 2019 года.

На третьи сутки он смог сделать короткий звонок и сообщить, что жив. А на четвертые - его наконец нашли.

"На нашей памяти это первый случай, когда человека нашли живым после того, как он четверо суток блуждал в зимних Карпатах", - признали тогда в Закарпатском ГСЧС, и предположили, что это, "наверное, рекорд" по выживанию.

Что же тогда произошло, и как Игорю удалось выжить - об этом он сам рассказал BBC News Украина.

День первый

Копірайт зображення V&V Landar Image caption Игорь профессионально занимается лыжами, а также другими активными видами спорта. В горах, в том числе и на Гембе, бывал не один раз

Игорь Грищенко - профессиональный лыжник, тренер сборной Киева по лыжному фристайлу. Лыжи для него - дело жизни.

6 января он с другом Виталием решил подняться на гору Гемба - одну из самых высоких в украинских Карпатах (массив Боржава) - почти полтора километра над уровнем моря.

Это популярное место среди туристов - здесь расположен горнолыжный курорт Пилипец, рядом - живописный водопад Шипот, место молодежных фестивалей.

"Когда поднимались, опустился туман. Но я там не впервые, поэтому направление знал. Думали, успеем спуститься до темноты", - вспоминает Игорь.

Копірайт зображення Игорь Грищенко Image caption Подъем на Гембу в тумане. На фото - друг Игоря Виталий

Впрочем, в тумане лыжники сбились с пути и, еще не зная это, начали спускаться на другой склон Гембы - туда, где нет населенных пунктов.

"Потом уже узнал, что гора - коварная, рельеф выводит на другую сторону", - признается Игорь.

Пока спускались, местность казалась ребятам знакомой, думали, что скоро выедут к цивилизации: "Все напоминало нужный нам лес, просто казалось, что мы чуть дальше уехали".

Копірайт зображення Google Maps Image caption Гора Гемба (обозначена красным). Игорь считал, что спускается на север - в направлении села Пилипец. А на самом деле он спускался в другую сторону - в направлении села Березники, что значительно дальше

А потом началась метель.

"Мы едва выбрались из леса, потому что было очень много снега. Два метра рыхлого снега, ты просто тонешь в нем", - вспоминает Игорь.

В это время решили надеть на лыжи камусы - специальные подкладки на скользящую поверхность, которые позволяют идти на лыжах вверх.

Далее разделились, что, в принципе, табу для туристических групп в условиях плохой видимости.

Ребята не думали, что это надолго.

Копірайт зображення Игорь Грищенко Image caption В метель

"У Виталика что-то случилось с камусом. Он говорит: ты иди, а я догоню. Я сказал, что через десять минут его подожду, и чтобы он шел по моим следам. Но дальше метель все затянула, сплошное молоко, сильный ветер. Виталик не нашел мои следы и пошел в другом направлении", - отмечает Игорь Грищенко.

По его словам, они были метрах в 50, но не видели друг друга. Покрытия сотовой связи не было.

Виталий шел всю ночь вдоль леса. На рассвете, когда метель стихла, выбрался на хребет, и на второй день его нашли спасатели.

Тогда же на Гембе, в ту же метель, потерялись еще трое туристов, двоих из которых впоследствии также спасли, а третий погиб от переохлаждения.

А вот судьба Игоря сложилась иначе.

Копірайт зображення Игорь Грищенко Image caption При сильной метели дальность видимости ухудшается часто до нескольких десятков метров и потеряться можно даже в хорошо знакомой местности

Не дождавшись друга, Игорь решил выбраться выше в гору.

Но двигаться вверх по склону, с которого ветер сдул снег, оставив только лед, оказалось очень трудно: "Когда полностью стемнело, решил куда-то бежать. Спустился к опушке леса и там уже ночевал".

Спал под елкой на лыжах с камусами.

Но настоящим сном это можно назвать весьма условно - 15 минут лежал, 15 минут отогревался: делал различные упражнения, махал ногами и руками, приседал.

"Однажды проспал больше часа. Проснулся замерзший, и решил, что так долго больше спать не буду. Да и организм не позволял - наверное, включился инстинкт самосохранения", - рассказывает Игорь о первой ночи в заснеженном лесу.

Еды у него не было, только немного шоколада. Воды также - ел снег.

Мобильная сеть так и не появилась, а потом на холоде отключились оба телефона.

День второй

Копірайт зображення Facebook/DsnsZakarpattya Image caption Поиски Игоря продолжались параллельно с поисками еще нескольких туристов, которые в те дни потерялись в районе Гембы. Один из них был найден, к сожалению, уже мертвым

После ночевки парень продолжил спуск, вышел к ручью и шел по нему - в надежде, что тот выведет его к водопаду Шипот или какой-то деревне.

Снега было очень много, и Игорь шел на лыжах. Говорит, что без них вообще не смог бы передвигаться - "ты сразу тонешь в снегу".

Но это забирало много сил и очень истощало - комплект лыж весил более 10 кг, а сами они не были предназначены для катания по ровной поверхности, а только для спуска с гор.

Поэтому выйти к цивилизации не удалось, и Игорь вынужден был снова ночевать в зимнем лесу: "Вторая ночь далась тяжелее, ведь я уже длительное время обходился без еды, плохо себя чувствовал, тошнило. Была сильная усталость. И одежда начала замерзать, особенно под утро, ведь мембранная одежда для лыжников хоть и дышит, но если ее не сушить, покрывается коркой льда. Еще полностью промокли варежки".

День третий

На третий день блуждания в горах Игорю, как ему сначала показалось, наконец улыбнулась удача - он вышел к сеновалу.

Копірайт зображення Игорь Грищенко Image caption Так выглядел сеновал, где Игорь "отогревался"

"К тому времени я уже очень устал и на сеновале просто "отключился", - рассказывает парень.

Почти сутки он пролежал на сеновале, который создавал обманчивое ощущение защиты от холода: "Это было ошибкой. Мне казалось, что я там согреваюсь, поэтому не делал постоянную зарядку".

Впоследствии этот ночлег еще даст о себе знать.

На сеновале Игорю удалось немного отогреть телефон и дозвониться до одного из друзей. Он невнятно пытался объяснить, что находится у какой-то неизвестной реки.

Впрочем, именно этот звонок стал новым толчком для поисков спасателей - так они узнали, что он, по крайней мере, жив.

День четвертый. Спасение

Копірайт зображення ГСЧС Закарпатья Image caption Когда внизу узнали, что Игорь жив, это послужило новым толчком к поискам, и спасатели задействовали вертолет. Так выглядела местность, где потерялся парень, с борта Ми-8 ГСЧС Закарпатья

"Когда отлежался и появилось немного сил, пошел дальше. Буквально в километре нашел дом лесника", - вспоминает Игорь четвертый день в горах.

Возле хижины над ним пролетел вертолет (позже парень узнает, что это был вертолет ГСЧС, который занимался его поисками): "Пролетел в 50 метрах над головой, но меня не заметили".

Сам дом был оборудован под жилье - была печка, запас еды, варенье, чай и сахар.

"В первую очередь нашел банку с какао, тогда хоть начал немного думать. Это после четырех дней без еды", - вспоминает парень.

Возле печки смог отогреть телефон, и тот наконец нормально включился: "Начали приходить СМС: Игорь, держись. И я набрал 101".

Копірайт зображення ГСЧС Закарпатья Image caption Поиски Игоря продолжались уже третий день, и в ГСЧС считали, что шансов найти его живым немного. Впрочем спасатели и волонтеры продолжали искать даже ночью

Пояснил спасателям, что находится в какой-то хижине у реки.

В ГСЧС предположили, что он может быть возле одного из притоков реки Боржава, который спускается в село Березники.

К поискам привлекли всех, кто знал эту местность, в том числе лесников.

В конце концов, именно лесники - братья Гаджеги - вечером того же дня и нашли парня.

"Первое, что мне сказали: "С днем рождения!" Налили крепкого глинтвейна и дали бутерброд: "Это жена приготовила", - вспоминает он первые минуты своего спасения.

С лесниками Игорь еще самостоятельно прошел три километра до машины - она к дому проехать не смогла.

Парня сначала доставили в больницу в Сваляве, где оказали первую помощь, а затем перевезли в областную больницу в Ужгород.

Обморожение и истощение

Копірайт зображення ГСЧС Закарпатья Image caption Игорь очень похудел и был крайне истощен, когда его нашли. Но мог самостоятельно передвигаться

"Я потерял где-то 10-15 кг веса в эти дни", - рассказывает Игорь.

Но хуже всего было сильное, четвертой степени, обморожение пальцев ног.

"На ногах у меня полноценными (со всеми фалангами) остались только два пальца. На всех остальных отрезали одну или две фаланги", - говорит парень.

Он предполагает, что обморозил их в сеновале, когда думал, что отогревается и не делал зарядку: "Если бы остался еще ночевать там, следующую ночь, наверное, я бы уже не пережил".

Его жена Лера, которая все время поисков находилась в Карпатах и общалась со спасателями, говорит: "Это минимальные последствия для здоровья. При таком обморожении и таком длинном походе все могло быть гораздо хуже как с точки зрения ампутаций, так и в отношении внутренних органов. Такое истощение организма просто так не проходит".

Копірайт зображення ГСЧС Закарпатья Image caption Игорь и Валерия вместе с руководителем спасательной операции Александром Гуляком

Критика

Сразу после спасения Игорь и Лера ощутили на себе бремя "медийной славы".

Лера говорит, что ей писали многие "доброжелатели", обвиняющие Игоря в том, что из-за него спасатели вынуждены были рисковать жизнью.

"Но спасатели полностью осознают, какой работой они занимаются. Они знают все риски гораздо лучше, чем те, кто критикуют и говорят о лавинной опасности", - отвечает она.

Вменяют и то, что, дескать, где можно было затеряться в Карпатах, если от вершины Гембы до деревни Березники - всего около 15 км.

"Передвигаться там было нереально. Опытный спасатель Евгений Чизмар, который все эти дни искал Игоря, рассказывал, что сугробы были выше его роста. Лавинный щуп уходил под снег вместе с рукой - это более 2 метров", - говорит Лера.

Копірайт зображення ДСНС Закарпаття

Единственный способ быстро осмотреть территорию - вертолет. В ГСЧС надеялись, что смогут заметить Игоря благодаря его яркому костюму.

За спасательную операцию Игорь и его семья не платили.

"Денег никаких не взяли. В нашей стране для нас все это оказалось бесплатно. Ни на какие взятки не намекали", - признается Лера.

И благодарит всех причастных: "Даже на третий день у спасателей не было желания сдаться, несмотря на усталость. Искали даже ночью, хотя, как нам рассказали, не везде в Европе спасатели работают по ночам. Для них это важно - найти человека, спасти жизнь".

Image caption Игорь и Валерия благодарны всем спасателям, а также тем, кто поддерживал поиски, несмотря на неблагоприятные обстоятельства

Сам Игорь говорит, что хотел бы "чем сможет" помочь и дому лесника, и горе Гемба: "Хочется помочь инфраструктуре на Боржаве. Например, забетонировать столбы и протянуть между ними трос, как на Драгобрате, чтобы люди точно видели ориентиры, куда им идти. Это не позволит туристам переехать случайно на другую сторону горы".

Не сдаваться

Image caption Игорь: "Не паниковал, потому что хотелось выжить"

Игорь Грищенко говорит, что даже после пережитого не откажется от лыж и активного образа жизни: "По работе уже стоял на лыжах. Хотя и осторожно, ведь еще не все зажило".

Объясняет, что выжить в холодных горах ему во многом помогла подготовка - родители мастера спорта по альпинизму, и он с детства слышал истории о походах в горы.

Впрочем, и ошибки признает: "Теперь уже точно знаю, что в туман лучше никуда не ходить, а нужно спускаться вниз. Если собираетесь идти в горы, обязательно подготовьтесь: возьмите минимальный набор для выживания, бипер (устройство для поиска людей в лавинах. - Ред.), орешки или снеки - что-то калорийное, чтобы "зарядить" голову".

Копірайт зображення Игорь Грищенко Image caption Игорь говорит, что продолжит занятия лыжным спортом и от гор не откажется

О телефонах популярного бренда, которые были с ним в горах, парень нелестного мнения: "Это телефоны не для гор вообще ... В одном было 40% заряда, когда выключился на холоде".

Советует брать те, что хорошо держат заряд, а лучше - с GPS.

"Еще нужно иметь запас здоровья и смелости, чтобы в крайнем случае не сдаваться. Я не паниковал, потому что хотелось жить и выйти из ситуации с минимальными потерями", - говорит Игорь.

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