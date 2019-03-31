Копірайт зображення AFP/Getty Images

В Украине продолжается голосование на президентских выборах. Участки закроют в воскресенье в 20:00.

Вот как все проходит:

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption На выборы идут и маленькие...

Копірайт зображення Getty Images Image caption ... и старшие

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Стиляги...

Копірайт зображення Reuters Image caption ... и суровые военные

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Не гнушаются избирательными участками и пушистые домашние любимцы

Копірайт зображення EPA Image caption Некоторые голосуют дома

Копірайт зображення EPA Image caption В том числе под присмотром пушистых "наблюдателей"

Копірайт зображення EPA/TATYANA ZENKOVICH

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption До закрытия участков остаются считанные часы

Копірайт зображення EPA/TATYANA ZENKOVICH Image caption Часто избирательные участки размещаются в школах, домах культуры. На фото - выборы в селе Безрадичи Киевской области

Копірайт зображення REUTERS/Kacper Pempel Image caption В день выборов украинцам повезло с погодой

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