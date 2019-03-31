Выборы 2019: как Украина голосует в фото

  • 31 марта 2019
Порошенко з онуком Копірайт зображення AFP/Getty Images

В Украине продолжается голосование на президентских выборах. Участки закроют в воскресенье в 20:00.

Вот как все проходит:

Выборы 2019 Копірайт зображення AFP/Getty Images
Image caption На выборы идут и маленькие...
Выборы 2019 Копірайт зображення Getty Images
Image caption ... и старшие
Выборы 2019 Копірайт зображення AFP/Getty Images
Image caption Стиляги...
Выборы 2019 Копірайт зображення Reuters
Image caption ... и суровые военные
Выборы 2019 Копірайт зображення AFP/Getty Images
Image caption Не гнушаются избирательными участками и пушистые домашние любимцы
Выборы 2019 Копірайт зображення EPA
Image caption Некоторые голосуют дома
Выборы 2019 Копірайт зображення EPA
Image caption В том числе под присмотром пушистых "наблюдателей"
вибори 2019 Копірайт зображення EPA/TATYANA ZENKOVICH
Presentational grey line
Выборы 2019 Копірайт зображення AFP/Getty Images
Image caption До закрытия участков остаются считанные часы
Выборы 2019 Копірайт зображення EPA/TATYANA ZENKOVICH
Image caption Часто избирательные участки размещаются в школах, домах культуры. На фото - выборы в селе Безрадичи Киевской области
Выборы 2019 Копірайт зображення REUTERS/Kacper Pempel
Image caption В день выборов украинцам повезло с погодой

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