Выборы 2019: как Украина голосует в фото
- 31 марта 2019
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В Украине продолжается голосование на президентских выборах. Участки закроют в воскресенье в 20:00.
- Выборы 2019: как украинцы выбирают президента
- Последние аргументы кандидатов. Реальны ли их обещания?
- Где больше всего будут голосовать украинцы из Крыма и Донбасса
Вот как все проходит:
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