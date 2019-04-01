20 лет "дружбы" Украины и России - в 20 фотографиях

1 апреля прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, который в 1997 году подписали тогдашние президенты Леонид Кучма и Борис Ельцин.

Копірайт зображення Укринформ Image caption 31 мая 1997 года, Москва. Президенты Украины и России Леонид Кучма и Борис Ельцин в день подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами

В документе закреплялись признание странами границ друг друга, принципы стратегического партнерства и уважение территориальной целостности.

Соглашение, как казалось на тот момент, ставило точку в спорах о принадлежности Крыма.

В следующем году парламенты стран ратифицировали соглашение, а в 2008 году его автоматически продлили еще на десять лет.

После аннексии Крыма Украина обвинила Россию в нарушении Договора о дружбе, а в декабре 2018 года Верховная Рада проголосовала за прекращение его действия.

BBC News Украина вспоминает эпизоды 20-летней "дружбы" между двумя странам - в фотографиях.

Копірайт зображення Униан Image caption 30 ноября 1999 года. Премьер-министр РФ Владимир Путин передает Леониду Кучме поздравления от Бориса Ельцина во время церемонии инаугурации президента Украины

Копірайт зображення Уніан Image caption 18 апреля 2000 года, Севастополь. Новоизбранный президент России Владимир Путин получает от моряков флагманского корабля ВМС Украины фрегата "Гетман Сагайдачный" комплект матросской одежды - в память о посещении судна

Копірайт зображення Униан Image caption 29 августа 2001 года, Запорожье. Посол России в Украине Виктор Черномырдин участвует в "казачьих забавах" на острове Хортица

Копірайт зображення Укринформ Image caption 7 октября 2002 года. Премьер-министр Украины Анатолий Кинах и глава правительства РФ Михаил Касьянов после подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере. Слева - тогдашний глава администрации президента Украины Виктор Медведчук

Копірайт зображення Униан Image caption 29 января 2003 года. Леонид Кучма и Владимир Путин общаются с журналистами в Киеве. За день до этого они подписали договор о государственной границе между Украиной и Россией, полностью согласовав ее на карте. Крымский полуостров в соглашении был четко определен как украинский

Копірайт зображення Униан Image caption 27 июня 2004 года. Леонид Кучма, Владимир Путин и Александр Лукашенко осматривают Спасо-Преображенский монастырь в г. Новгород-Северский (Черниговская область). В тот же день они провели традиционную встречу на границе между Украиной, Россией и Беларусью. На заднем плане - тогдашний премьер-министр Украины Виктор Янукович

Копірайт зображення Униан Image caption 12 ноября 2004 года. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Украины Виктор Янукович и президент Украины Леонид Кучма во время посещения порта "Крым" в Керчи

Копірайт зображення Укринформ Image caption 21 марта 2005 года. Виктор Ющенко и Владимир Путин во время визита российского президента в Киев. В январе того же года Ющенко посетил Москву - это стало его первой зарубежной поездкой в качестве новоизбранного президента Украины

Копірайт зображення Укринформ Image caption Во время приезда Путина в Киев Виктор Ющенко пригласил президента РФ на свою дачу в Новых Безрадичах - показывал иконы

Копірайт зображення УКРІНФОРМ Image caption 21 марта 2005 года. Встреча премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с Владимиром Путиным в Киеве. В следующем месяце Тимошенко заявит, что отменяет свой визит в Москву, потому что ждет от РФ избавления от "комплекса старшего брата"

Копірайт зображення Униан Image caption 3 января 2006 года. Виктор Ющенко во время совещания по вопросам газоснабжения. После Оранжевой революции и его победы на выборах отношения между Украиной и РФ резко ухудшились. На первый Новый год Ющенко на посту президента Россия перекрыла Украине газ

Копірайт зображення Униан Image caption Виктор Ющенко посещает Тбилиси в разгар российско-грузинской войны в августе 2008 года. Украина была едва ли не единственным государством СНГ, открыто заявившим о поддержке Грузии. Справа - тогдашний президент Грузии Михеил Саакашвили

Копірайт зображення Униан Image caption В 2008 - 2009 годах между Украиной и Россией разгорелась новая газовая война. В 2009 году Тимошенко заключила с Россией скандальный газовый контракт с расчетной ценой газа на уровне 450 долларов за тысячу кубометров. Именно из-за этого контракта уже при президентстве Януковича Тимошенко посадили в тюрьму

Копірайт зображення Укринформ Image caption После избрания президентом Виктора Януковича отношения между Украиной и Россией вновь улучшились. В апреле 2010 года были подписаны Харьковские соглашения, которые продлевали срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму с 2017 до 2042 года. В обмен Украина получила временную скидку на газ

Копірайт зображення Униан Image caption В ноябре 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Многие восприняли это как разворот внешней политики в направлении России - так начался Евромайдан. Три месяца протестов закончились массовыми расстрелами и бегством Виктора Януковича в РФ

Копірайт зображення Getty Images Image caption В феврале 2014 года Россия начала аннексию Крыма: на полуострове начали появляться российские военные, которые захватывали правительственные здания и блокировали украинские военные части

Копірайт зображення Getty Images Image caption В марте 2014 года РФ организовывает в Крыму так называемый "референдум" о присоединении полуострова к Российской Федерации

Копірайт зображення Getty Images Image caption С началом военных действий на востоке Украины украинская сторона обвиняет Россию как в поддержке так называемых "ЛНР" и "ДНР", так и в прямом участии в боях с украинскими военными. Россия же утверждает, что на Донбассе воюют только "добровольцы" и отрицает вооруженную поддержку сепаратистов

Копірайт зображення AFP/GETTY IMAGES Image caption Последнее серьезное обострение конфликта между РФ и Украиной - захват российскими силовиками украинских кораблей в Керченском проливе. 24 украинских моряков задержали - Украина считает их военнопленными

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