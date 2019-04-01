20 лет "дружбы" Украины и России - в 20 фотографиях

1 апреля прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, который в 1997 году подписали тогдашние президенты Леонид Кучма и Борис Ельцин.
В документе закреплялись признание странами границ друг друга, принципы стратегического партнерства и уважение территориальной целостности.
Соглашение, как казалось на тот момент, ставило точку в спорах о принадлежности Крыма.
В следующем году парламенты стран ратифицировали соглашение, а в 2008 году его автоматически продлили еще на десять лет.
После аннексии Крыма Украина обвинила Россию в нарушении Договора о дружбе, а в декабре 2018 года Верховная Рада проголосовала за прекращение его действия.
BBC News Украина вспоминает эпизоды 20-летней "дружбы" между двумя странам - в фотографиях.
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