20 лет "дружбы" Украины и России - в 20 фотографиях

  • 1 апреля 2019

1 апреля прекращает действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией, который в 1997 году подписали тогдашние президенты Леонид Кучма и Борис Ельцин.

Ельцин и Кучма Копірайт зображення Укринформ
Image caption 31 мая 1997 года, Москва. Президенты Украины и России Леонид Кучма и Борис Ельцин в день подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами

В документе закреплялись признание странами границ друг друга, принципы стратегического партнерства и уважение территориальной целостности.

Соглашение, как казалось на тот момент, ставило точку в спорах о принадлежности Крыма.

В следующем году парламенты стран ратифицировали соглашение, а в 2008 году его автоматически продлили еще на десять лет.

После аннексии Крыма Украина обвинила Россию в нарушении Договора о дружбе, а в декабре 2018 года Верховная Рада проголосовала за прекращение его действия.

BBC News Украина вспоминает эпизоды 20-летней "дружбы" между двумя странам - в фотографиях.

Кучма и Путин Копірайт зображення Униан
Image caption 30 ноября 1999 года. Премьер-министр РФ Владимир Путин передает Леониду Кучме поздравления от Бориса Ельцина во время церемонии инаугурации президента Украины
Кучма и Путин Копірайт зображення Уніан
Image caption 18 апреля 2000 года, Севастополь. Новоизбранный президент России Владимир Путин получает от моряков флагманского корабля ВМС Украины фрегата "Гетман Сагайдачный" комплект матросской одежды - в память о посещении судна
Виктор Черномырдин Копірайт зображення Униан
Image caption 29 августа 2001 года, Запорожье. Посол России в Украине Виктор Черномырдин участвует в "казачьих забавах" на острове Хортица
Медведчук, Кинах, Касьянов Копірайт зображення Укринформ
Image caption 7 октября 2002 года. Премьер-министр Украины Анатолий Кинах и глава правительства РФ Михаил Касьянов после подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере. Слева - тогдашний глава администрации президента Украины Виктор Медведчук
Леонид Кучма и Владимир Путин Копірайт зображення Униан
Image caption 29 января 2003 года. Леонид Кучма и Владимир Путин общаются с журналистами в Киеве. За день до этого они подписали договор о государственной границе между Украиной и Россией, полностью согласовав ее на карте. Крымский полуостров в соглашении был четко определен как украинский
Кучма, Путин, Лукашенко, Янукович Копірайт зображення Униан
Image caption 27 июня 2004 года. Леонид Кучма, Владимир Путин и Александр Лукашенко осматривают Спасо-Преображенский монастырь в г. Новгород-Северский (Черниговская область). В тот же день они провели традиционную встречу на границе между Украиной, Россией и Беларусью. На заднем плане - тогдашний премьер-министр Украины Виктор Янукович
Путин, Янукович и Кучма Копірайт зображення Униан
Image caption 12 ноября 2004 года. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Украины Виктор Янукович и президент Украины Леонид Кучма во время посещения порта "Крым" в Керчи
Путин и Ющенко Копірайт зображення Укринформ
Image caption 21 марта 2005 года. Виктор Ющенко и Владимир Путин во время визита российского президента в Киев. В январе того же года Ющенко посетил Москву - это стало его первой зарубежной поездкой в качестве новоизбранного президента Украины
Путин и Ющенко Копірайт зображення Укринформ
Image caption Во время приезда Путина в Киев Виктор Ющенко пригласил президента РФ на свою дачу в Новых Безрадичах - показывал иконы
Тимошенко и Путин Копірайт зображення УКРІНФОРМ
Image caption 21 марта 2005 года. Встреча премьер-министра Украины Юлии Тимошенко с Владимиром Путиным в Киеве. В следующем месяце Тимошенко заявит, что отменяет свой визит в Москву, потому что ждет от РФ избавления от "комплекса старшего брата"
Ющенко Копірайт зображення Униан
Image caption 3 января 2006 года. Виктор Ющенко во время совещания по вопросам газоснабжения. После Оранжевой революции и его победы на выборах отношения между Украиной и РФ резко ухудшились. На первый Новый год Ющенко на посту президента Россия перекрыла Украине газ
Ющенко и Саакашвили Копірайт зображення Униан
Image caption Виктор Ющенко посещает Тбилиси в разгар российско-грузинской войны в августе 2008 года. Украина была едва ли не единственным государством СНГ, открыто заявившим о поддержке Грузии. Справа - тогдашний президент Грузии Михеил Саакашвили
Путин и Тимошенко Копірайт зображення Униан
Image caption В 2008 - 2009 годах между Украиной и Россией разгорелась новая газовая война. В 2009 году Тимошенко заключила с Россией скандальный газовый контракт с расчетной ценой газа на уровне 450 долларов за тысячу кубометров. Именно из-за этого контракта уже при президентстве Януковича Тимошенко посадили в тюрьму
Янукович и Медведев Копірайт зображення Укринформ
Image caption После избрания президентом Виктора Януковича отношения между Украиной и Россией вновь улучшились. В апреле 2010 года были подписаны Харьковские соглашения, которые продлевали срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму с 2017 до 2042 года. В обмен Украина получила временную скидку на газ
Евромайдан Копірайт зображення Униан
Image caption В ноябре 2013 года украинское правительство объявило о приостановке подготовки к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС. Многие восприняли это как разворот внешней политики в направлении России - так начался Евромайдан. Три месяца протестов закончились массовыми расстрелами и бегством Виктора Януковича в РФ
Крым Копірайт зображення Getty Images
Image caption В феврале 2014 года Россия начала аннексию Крыма: на полуострове начали появляться российские военные, которые захватывали правительственные здания и блокировали украинские военные части
"Референдум" в Крыму Копірайт зображення Getty Images
Image caption В марте 2014 года РФ организовывает в Крыму так называемый "референдум" о присоединении полуострова к Российской Федерации
Донбасс Копірайт зображення Getty Images
Image caption С началом военных действий на востоке Украины украинская сторона обвиняет Россию как в поддержке так называемых "ЛНР" и "ДНР", так и в прямом участии в боях с украинскими военными. Россия же утверждает, что на Донбассе воюют только "добровольцы" и отрицает вооруженную поддержку сепаратистов
моряки Копірайт зображення AFP/GETTY IMAGES
Image caption Последнее серьезное обострение конфликта между РФ и Украиной - захват российскими силовиками украинских кораблей в Керченском проливе. 24 украинских моряков задержали - Украина считает их военнопленными

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