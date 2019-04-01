Копірайт зображення Сергей Никитенко Image caption Те, кто намеревался голосовать, должны были преодолевать админграницу с Крымом и КПП на Донбассе по нескольку раз

Количество крымчан, а также жителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", которые голосовали на выборах президента Украины 31 марта, неизвестно. Но те, кто решил принять участие в голосовании, должны были приложить немало усилий.

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что 31 марта количество людей и автомобилей, которые двигались на контролируемую украинскими властями территорию через контрольно-пропускные пункты в Донецкой и Луганской областях, было даже меньшим, чем в предыдущие дни.

Но, как подтверждает общение ВВС News Украина с теми, кто решил проголосовать или не смог этого сделать, статистика пограничников никак не связана с днем ​​выборов.

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"Если меня арестуют, дома останутся одни женщины"

Крымскотатарский активист, архитектор Эдем Дудаков, который живет в Бахчисарае, голосовал в Херсоне.

История его пути к избирательному участку напоминает остросюжетный фильм.

Сначала он приезжал в Херсон, чтобы зарегистрироваться на определенном участке. Выбрал тот, что ближе к представительству меджлиса крымскотатарского народа.

"Нас ехало из Бахчисарая более 10 человек. Договорились, что будем проходить административную границу между Крымом и Украиной не вместе, а поодиночке или небольшими группами. Если кого-то задержат, чтобы другим, которые еще не прошли, можно было сообщить об этом. Поехали не все, кто планировал", - рассказывает Эдем Дудаков в интервью BBC News Украина.

"Например, товарищ сказал: "Я теперь один мужчина на три семьи, пойми, если меня арестуют, останутся одни женщины". Я думаю, последние обыски и аресты тоже повлияли на намерения людей поехать голосовать. Люди боятся, опасаются преследований. Я также боюсь, моей матери 80 лет. К крымским татарам часто приходят с обысками ночью, были случаи, что пожилые люди не пережили стресса - получали сердечные приступы, даже умирали", - делится он.

С 2014 года, после аннексии Крыма Россией, Эдем не работает по принципиальным соображениям. Реставрацией и исследованиями в Бахчисарайском ханском дворце, которыми он занимался, занимаются другие специалисты, и среди них - ни одного крымского татарина.

Поездка проголосовать для таких, как Эдем Дудаков - это сложно еще и в финансовом плане.

Дорога из Бахчисарая до админграницы, затем - в Херсон, а также путешествие в обратном направлении - это несколько тысяч гривен.

Для экономии Эдем ночевал у друзей, еду в основном брал с собой.

Копірайт зображення UNIAN Image caption По такому коридору на админгранице между Украиной и Крымом проходят все, кто движется в Херсонскую область и обратно

"На админгранице сначала проверяли российские пограничники и спецслужбы, военные с автоматами. Спрашивали о цели поездки. Затем надо было идти около километра по специальному коридору, обнесенному забором, к украинским пограничникам. Затем автобусом ехал в Херсон. Ночевал у друзей, чтобы не платить за гостиницу", - говорит Эдем.

На вопрос, какими могут быть последствия для него и для других крымчан, которые постоянно живут в Крыму и ездили голосовать, он сказал, что люди находятся под давлением уже пять лет подряд, но голосование для него - это принципиальная позиция, поскольку он считает себя гражданином Украины.

"Эти поездки уже в печенках сидят - очереди, нервы"

Приехать из "ДНР" и "ЛНР" и проголосовать на выборах президента - это также выстаивать очереди в контрольно-пропускных пунктах, заранее, не позднее, чем за неделю до выборов, зарегистрировавшись на любом из избирательных участков.

Преимущественно люди, которые решили проголосовать, отправлялись в дорогу не специально с этой целью, а совмещая с другими делами.

Не только для экономии денег и нервов, но и для сокрытия этих своих намерений.

Как говорят собеседники ВВС News Украина, никто соседям и близким там, в "ДНР-ЛНР", не рассказывает, куда едет.

Объясняют: по делам или в гости к родственникам. И едут не непосредственно в день голосования, а накануне.

Хотя местные каналы в Донецкой и Луганской областях показывали людей, которые 31 марта пересекали КПП в Станице Луганской, Зайцеве и открыто говорили о том, что идут на выборы. Но таких людей было очень мало.

"Я не ездил. Это не так просто: сначала нужно было зарегистрироваться на каком-то участке, а 31-го снова ехать голосовать. Мы с сыном раз в два месяца ездим в Север (так местные называют Северодонецк. - Ред.). Эти поездки уже в печенках сидят - очереди, нервы", - признается житель Луганска, у которого больной сын.

Как говорит в комментарии ВВС News Украина Андрей Жуков, бывший луганчанин, который живет в Киеве, у большинства людей, которые там остались, нет мотивации преодолевать все препятствия, тратить деньги ради голосования.

"Понимаете, за пять лет те, кто имел такую ​​мотивацию, как и мотивацию не жить в пределах непризнанной "республики", а видеть мир, строить новую жизнь, - они уехали оттуда. Остальные - приспособились, живут в тех условиях, как могут. Среди них не только люди старшего возраста, но и моложе. Пожалуй, именно у этой категории людей сильнее убеждение в том, что эти выборы ничего не изменят в их жизни", - признает Андрей Жуков.

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