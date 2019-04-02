Копірайт зображення УНИАН Image caption Противостояние за президентство в Украине вышло на финишную прямую. Каким же будет "последний бой" за пост главы государства?

Как будет разворачиваться борьба команд Владимира Зеленского и Петра Порошенко перед вторым туром - рассказали ВВС News Украина политтехнологи и политологи.

Будут ли дебаты?

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В ночь первого тура руководитель штаба Владимира Зеленского Иван Баканов в ответ на вопрос BBC News Украина о возможности дебатов с Порошенко ответил: "Мы не считаем, что это проблема. В принципе".

Впоследствии и сам Зеленский заявил, что готов дискутировать как с Порошенко, так и с кем-либо другим.

Впрочем, уже утром риторика у "Зе команды" немного изменилась.

Политический консультант их штаба Дмитрий Разумков в комментариях различным СМИ отметил, что хотя Владимир Зеленский и готов к дебатам, его команда будет решать, действительно ли это нужно избирателям и не превратится ли это в технологию оппонентов.

Политтехнологи же считают - если дебаты и состоятся, то они все равно не станут главным фактором чьей-либо победы во втором туре.

"Радикально уменьшить количество голосов Зеленского дебаты вряд ли смогут. Но они могут мотивировать избирателей, которые настроены против него", - говорит директор Института информационного общества Ярослав Павловский.

Но он предполагает, что при определенных условиях Зеленский действительно пойдет на дебаты: "Команда Зеленского может провести их в таком же режиме троллинга. И это не будет плохо для его избирателей".

"Каковы бы ни были дебаты, чистого победителя в них не будет", - добавляет он.

Копірайт зображення Укринформ Image caption Последние дебаты, которые состоялись между кандидатами в президенты - это теледебаты между Януковичем и Ющенко в 2004 году

Другой политтехнолог, руководитель Социально-инжинирингового агентства "Гайдай" Сергей Гайдай обращает внимание, что хотя дебаты теоретически и могут повлиять, но прогнозировать что-то заранее невозможно.

"Есть опыт дебатов 2004 года - тогда все считали, что умный Ющенко просто полностью покажет несостоятельность Януковича вести дебаты. Но так не получилось. Электорат Януковича считал, что выиграл Янукович, а электорат Ющенко считал, что Ющенко не показал всего и дебаты не состоялись такими, как ожидали", - говорит Сергей Гайдай.

В то же время он не верит в то, что дебаты Порошенко-Зеленский все же состоятся:

"У кого-то найдется важный аргумент, почему они не состоятся. В 2014 году Петр Алексеевич отказался от дебатов (перед первым туром выборов. - Ред.) - и ничего, пережили и выбрали его. Так и Зеленский может отказаться, и его все равно могут выбрать".

В 2010 году дебатов также не было - Виктор Янукович решил не принимать участие в публичных дискуссиях с Юлией Тимошенко, что также не помешало ему потом победить.

Поиск союзников

Копірайт зображення УНИАН Image caption Зеленский почти в два раза опередил своего ближайшего соперника

Важной задачей между двумя турами для кандидатов будет поиск политических союзников и привлечение их избирателей.

"Для Порошенко дебаты важны не только, чтобы сцементировать своего избирателя, но и чтобы привлечь избирателей, которые или колеблются, или голосовали за других кандидатов: Гриценко, Кошулинский", - объясняет Ярослав Павловский.

Еще один кандидат, на голоса избирателей которого теоретически может рассчитывать Петр Порошенко - Игорь Смешко, чей результат стал одной из сенсаций первого тура.

"Но Смешко собственным электоратом не управляет. Если он завтра выйдет и скажет: все голосуем за Зеленского, то такого не будет. Так же, как и не передаст он все свои голоса прямо Порошенко. Но реципиентом избирателей Смешко все же в большей степени является Порошенко, чем Зеленский. То же касается и Кошулинского", - говорит Ярослав Павловский.

"Оба штаба будут договариваться с другими кандидатами о публичной поддержке, или же чтобы те призвали не голосовать за оппонента. И не надо считать, что если Зеленский называет себя "новым кандидатом", то он не будет ни с кем договариваться. Договариваться они будут, и этот процесс уже идет", - добавляет политический эксперт.

Он не исключает, что в итоге такие договоренности могут быть достигнуты в том числе между "Зе Командой" и штабом Юлии Тимошенко, хотя у Зеленского уже несколько раз отрицали такие переговоры: "Они могут и будут договариваться, потому что это очень важно и для Тимошенко, и на самом деле для самого Зеленского".

В то же время в этом сомневается политический эксперт центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк:

"Зеленскому не нужны переговоры с другими политиками, они будут для него токсичными", - считает он.

Может ли Порошенко "отыграться"?

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Все опрошенные BBC News Украина эксперты считают, что "отыграть" такое существенное отставание от Зеленского команде Петра Порошенко будет крайне сложно.

"Против него выступили и Тимошенко, и Гриценко, которые призвали своих избирателей не голосовать за действующего президента. Плюс против него олигархия и их медиа: каналы "1+1", "Интер". А еще - оппоненты в коалиции, такие как Яценюк и Аваков. Очень трудно будет преодолеть разрыв в таких условиях", - объясняет Анатолий Октисюк.

"Должен произойти какой-то форс-мажор, эскалация или вообще срыв выборов, чтобы все это "отыграть", - добавляет он.

Похожего мнения и Ярослав Павловский: "У президента сейчас задача - перевести выборы в формат "Порошенко или Путин", сравнить Зеленского с Путиным или Коломойским - то есть, с неким обобщенным образом врага. Будет нагнетаться ситуация, второй тур - это "последний и решительный бой", будет усиливаться формат черно-белого".

"Но для избирателей Зеленского уже не нужен формат "Путин-Антипутин", у них другой взгляд на гражданскую ответственность и они думают уже в формате "все достало", - добавляет он.

А "Зе команда", считает Анатолий Окстисюк, и дальше будет действовать так, как раньше: "Им, по сути, не надо делать ничего нового. Они будут подчеркивать свою антисистемность. А еще - представлять команду".

"Здесь уже играет роль антирейтинг - он у Порошенко очень высокий, и многие избиратели уже не будут за него голосовать по разным причинам", - добавляет эксперт.

"Из своих инсайдов вам скажу, что все хотят Зеленского, чтобы начать конституционную реформу, ограничить полномочия президента и оставить ему только дипломатию и функции верховного главнокомандующего", - резюмирует Анатолий Окстисюк.

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