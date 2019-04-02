Декларации Порошенко и Зеленского: какие доходы у лидеров гонки

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Подсчет результатов первого тура президентских выборов совпал по времени с завершением подачи деклараций.

Среди них - декларация действующего президента и кандидата на следующее президентство Петра Порошенко. За год она изменилась, сильнее всего - в доходах и расходах.

Владимир Зеленский не является государственным служащим, поэтому единственным доступным документом о его состоянии остается декларация за 2017, которую он подал при регистрации в первом туре президентских выборов.

Имущество: минус "Кузница на Рыбальском"

Недвижимое имущество президента Порошенко осталось почти неизменным, если сравнивать с декларацией 2017 года, которую он также подавал в ЦИК как кандидат в президенты.

Петр Порошенко и дальше владеет домом в Козине Киевской области в 1331,70 кв. м, а также землей вокруг него. Единственное, что добавилось - совместная собственность на новую квартиру в Киеве на 80 кв. м.

В разделе "Ценные бумаги" добавились государственные облигации Украины, приобретенные в августе и октябре 2018 года.

Кроме того, Петр Порошенко перестал быть бенефициаром нескольких юридических лиц, связанных с заводом "Кузница на Рыбальском". Осенью прошлого года стало известно, что более 50% пакета акций завода будут проданы группе ТАС, контролируемой бизнесменом и политиком Сергеем Тигипко.

В конце февраля этого года Тигипко в интервью журналу "Новое время" рассказал, что планирует построить на территории "Кузницы на Рыбальском" жилой массив и крупный торгово-офисный центр.

В то же время в декларации Петра Порошенко появились и новые юридические лица - Roshen Group S.a.r.l., зарегистрированное в Люксембурге, и ROSHEN FIRST s.r.o., зарегистрированное в Чехии.

Доходы: дивиденды и проценты

Копірайт зображення AFP Image caption В 2018 году президент получил более 1 млрд грн дивидендов от Rothschild Trust, которая управляет долей Петра Порошенко в кондитерской корпорации Roshen

Однако наибольшие изменения произошли в доходах, денежных активах и расходах Петра Порошенко.

Его президентская зарплата осталась неизменной - 336 тыс. грн.

А вот проценты по вкладу в Международном инвестиционном банке выросли с почти 16 млн грн до более чем 20 млн грн. Выросли и средства, размещенные на счетах в этом банке - более 61 млн долларов по сравнению с 25,5 млн долларов в прошлогодней декларации и более 2 млн грн по сравнению с менее чем 100 тыс. грн. Появился также и новый счет на более чем 8 тыс. британских фунтов.

От инвестирования в государственные облигации Петр Порошенко получил почти 29 млн грн.

Но самой большой статьей доходов стали дивиденды - почти 400 млн грн от компании "ЗНКИФ" ПРАЙМ ЭССЕТС КЭПИТАЛ "и более 1 млрд грн от Rothschild Trust.

Компания Rothschild Trust получила в "слепой траст" долю Петра Порошенко в кондитерской корпорации Roshen. Петр Порошенко передал Roshen в доверительную собственность Rothschild после того, как не смог найти покупателя.

Когда в конце 2018 года стало известно о выплате первых полмиллиарда гривен дивидендов, в президентской администрации сообщили, что Rothschild Trust решил перечислить дивиденды Порошенко впервые за три года после передачи имущества в управление.

"Это решение было принято в соответствии с трастовым договором, заключенным в 2016 году, который лишил Порошенко любого права на участие в управлении Roshen", - заявляли тогда в АП.

При этом, средства на счете в Rothshild bank также выросли - с почти 11 тыс. долларов до более чем 427 тыс. долларов.

В целом доходы, задекларированные президентом Петром Порошенко за 2018 год, превышают 1,5 млрд грн, тогда как в 2017 году общая сумма доходов составила почти в 100 раз меньше - всего более 16 млн грн.

Расходы: образование, адвокаты, реклама

Со своих доходов Петр Порошенко заплатил почти 40 млн грн налога на доходы, почти 6 млн грн военного сбора и свыше 300 тыс. грн земельного налога.

За коммунальные услуги он заплатил почти вдвое меньше, чем годом ранее: более 481 тыс. грн (по сравнению с более чем 813 тыс. грн в 2017 году).

Немного выросли также и расходы на образование - 4,3 млн грн по сравнению с 3,8 млн грн.

На адвокатские услуги, расходов на которые не было в предыдущей декларации, в 2018 президент потратил более 3,6 млн грн.

Но самой большой статьей расходов президента в 2018 году стала реклама - на нее он потратил почти 120 млн грн.

Всего, по данным Комитета избирателей Украины, за время избирательной кампании Петр Порошенко потратил на рекламу 251 млн грн.

Что у конкурента?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Значительную долю имущества в декларации Владимира Зеленского декларирует его жена Елена

Рекламные расходы конкурента Порошенко во втором туре выборов - Владимира Зеленского - оцениваются в 64 млн грн.

Поскольку он не является государственным служащим, то единственным доступным документом о его состоянии остается декларация за 2017 год, которую он подал при регистрации в первый тур президентских выборов.

Его декларацию можно назвать типичной для нынешних кандидатов.

В ней - дом на более чем 350 квадратов и земля в Иванковичах под Киевом, квартира площадью 132 кв. м в самой столице, а также несколько квартир в "общей собственности", и еще несколько квартир, зарегистрированных на кипрскую фирму Aldorante Limited, которые декларирует жена кандидата, а сам он является конечным бенефициаром.

Супруги также арендуют квартиру в более чем 90 кв. м в Великобритании.

Из автомобилей - Land Rover и Mercedes, из часов - Breguet и Rolex. Среди ценных бумаг есть и акции предприятий, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре, и украинские государственные облигации.

Владимир Зеленский и его жена имеют как средства, размещенные на банковских счетах с наибольшим вкладом в 1 млн грн в "ОТП банке", так и наличные - 285 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 220 тыс. грн.

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