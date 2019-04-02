Страх и ненависть в Фейсбуке: как украинцы ссорятся из-за выборов

Копірайт зображення УНІАН

Результаты голосования выборов президента Украины всколыхнули украинские соцсети - там разгорелась настоящая битва между противниками Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

В то время, как некоторые сторонники Петра Порошенко резко высказываются на своих страницах в Facebook о выборе в пользу артиста, другие пользователи соцсети призывают снизить накал страстей, и даже пытаются объяснить, почему подобное выяснение отношений вредит и стране, и действующему президенту.

Больше всего нареканий вызвало сообщение журналиста ATR Айдера Муждабаева, опубликованное в воскресенье вечером после появления первых результатов экзит-полов. Муждабаев назвал предателями избирателей одного из кандидатов и добавил: "Видимо, придется стрелять".

Впоследствие это сообщение, по словам автора, было удалено из Facebook самой соцсетью, однако некоторые СМИ уже успели его опубликовать.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Накануне второго тура выборов соцсети охватили жаркие дискуссии, которые часто сопровождаются оскорблениями и проклятиями оппонентов

Позже Муждабаев извинился за свое высказывание. "Я не имел в виду никаких призывов к стрельбе внутри Украины, а приводил это как вариант крайне негативного развития событий в случае, если избранная большинством граждан власть после президентских и парламентских выборов попробует "восстановить отношения" с Россией", - пояснил он в Facebook.

Однако в другом посте Муждабаев отмечает, что, согласно результатам первого тура, большинство избирателей выбрало капитуляцию перед Россией, предало свою армию и Небесную сотню, и все это на руку Кремлю.

"Это гарантия грядущего хаоса и российского вторжения. Их медиаплан работает, они сумели с помощью троллей, полезных идиотов и леваков сколотить инфантильное дебильное большинство", - пишет он.

Жестких критиков выбора в пользу Зеленского оказалось немало.

Народный депутат от БПП Владимир Арьев поздравил избирателей артиста с 1 апреля, и назвал эту дату, которую традиционно называют Днем дурака, их профессиональным праздником.

"Уважаемых избирателей кандидата В.Зеленского уже можно искренне поздравить с профессиональным праздником!"

Советник президента Юрий Бирюков поставил под сомнение характеристику избирателей Зеленского как протестного электората и объявил такой выбор протестом против попыток покончить с зависимостью от России.

"Это не про протест против медленных реформ или ошибок. Это протест против наших попыток вырваться из цепких лапок империи, протест против призыва думать, протест против нашей мечты. Хотят ли сваты пить кофе в Вене? Риторический вопрос ..."

Эксперт проектного офиса реформ Министерства обороны Артур Переверзев пишет, что не может уважать выбор сторонников Владимира Зеленского, поскольку считает его "неразумным, неадекватным, поверхностным и инфантильным решением как индивидов, так и группы индивидов, коллективно отказавшихся думать и рационализировать".

Директор Института мировой политики Евгений Магда называет некоторые дискуссии на тему выборов засильем ненависти.

Иронично описывает ситуацию и Иван Дюлай.

- Кум, а давайте пойдем к сторонникам других кандидатов, будем называть их дебилами, неполноценными, обвинять в измене, угрожать расправой!

- А если они нас?

- Тю, а нас за что?

О масштабе баталий свидетельствуют массовые удаления друзей в Facebook.

Симпатик Владимира Зеленского Юлия Палийчук сообщила, что после того как она установила на своей странице в соцсети слоган в его поддержку, ее удалили из друзей более 100 человек.

Такое поведения вызвало немало критики

"Рассуждения о "плохом народе" напоминают мне жалобы обанкротившихся регионалов, типа выжившего из ума старика Азарова, которые тоже продолжают винить в своем провале то фашистов, то "майдаунов", то Маккейна, не понимая, что главной причиной Майдана были они сами", - пишет журналист Денис Казанский, который был вынужден покинуть Донецк в 2014 году.

Он считает результат Зеленского "банальной местью" избирателей не оправдавшим ожиданий политикам.

Дипломат Дмитрий Кулеба обращает внимание на то, какое наслаждение взаимные обвинения в украинских соцсетях вызывают у россиян.

"Рашенам даже ничего не нужно делать. Сидят себе и жуют поп-корн с пельменями, пока мы в запале с серьезными патриотичными лицами разваливаем себя на части. Уже это было. Уже проходили. С кровью проходили", - отмечает дипломат и призывает осознать, что Украина - единая, но сложная и неоднородная страна.

Журналистка Людмила Корниевич сравнивает ситуацию с критикой сторонников Зеленского с тем, как в 2016 году критиковали сторонников Трампа в США или сторонников выхода из ЕС в Великобритании, а закончилось это их победой.

Телеведущий Богдан Буткевич считает стратегию сторонников Порошенко по демонизации избирателей Зеленского ошибочной, и отрицает, что среди них много пророссийских избирателей.

"ПП пытается доказать, что он воюет не с внутриукраинскими политиками, а исключительно с Москвой, чьими марионетками якобы являются все без исключения его противники. Это - очень ошибочная стратегия, приводящая в ярость даже аполитичных избирателей, не говоря уже об активной части общества".

Буткевич прогнозирует, что Украину ожидает "накручивание ненависти", и это приведет к поражению Порошенко.

Украинский арт-критик Константин Дорошенко призвал уважать выбор украинских военных в зоне ООС, многие из которых также проголосовали за Владимира Зеленского.

"Каждый пост в стиле мы - воины света, а они - население - это очередной кирпичик в монумент победы Зе", - говорит о последствиях происходящего в соцсетях журналистка Елена Бабакова.

Волонтер "Вернись живым" Виталий Дейнега пишет, что для победы Петру Порошенко следует провести блистательную работу над ошибками, а не слушать голоса лишь части его сторонников, которые отпугивают избирателей других кандидатов.

"Даже возмущение можно выражать обоснованно", - пишет Евгения Сливко.

Она не видит ничего удивительного в том, что избиратели голосуют за перемены.

Политолог-международник Николай Капитоненко отмечает, что из-за сообщения Муждабаев решил не участвовать в эфирах ATR.

Соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что агрессия сторонников Порошенко объясняется презрением к оппонентам и желанием скорее говорить об изменениях, а не воплощать их в жизнь.

"Вы трындите о переменах, но сами их боитесь, потому что вцепились за свои квартирки, автомобильчики и мнимую стабильность, кот держится на паразитировании и эксплуатации тех, кто смотрит телик как единственное развлечение. Вот это все вы не поняли и теперь вам страшно", - пишет он.

Пользователь Юлия Никитина отмечает, что в соцсетях стадия самолюбования своей образованностью и осведомленностью перешла в стадию угроз. Например, уехать из страны в случае победы определенного кандидата. Она считает, что наибольшая часть вины за это лежит на кандидатах в президенты.

Журналист Liga.net Дмитрий Бобрицкий отмечает, что нужно понимать и уважать разность исторических традиций в Украине, ведь произошло столкновение государственного подхода и "обратной стороны украинской души, которая тяготеет к авантюризму".

Копірайт зображення УНИАН Image caption Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе попыталась объяснить беспокойство избирателей, не поддерживающих Владимира Зеленского. Однако в соцсетях царят преимущественно эмоции, а не аргументы

Вице-премьер Иванна Климпуш-Цинцадзе так объясняет кипящие в соцсетях страсти: "Представьте, пожалуйста: вы летите в самолете и знаете, что там впереди, за туманом, гора, в которую вот-вот влетите. Вас убеждают, что горы там нет. Вы же знаете, что она есть: здесь уже происходили катастрофы, и радар показывает впереди гору! Но сидящие рядом люди говорят, что не поверят, пока сами не убедятся. Вот примерно так я могу описать свои эмоции, когда слышу аргументы в пользу ЗЕ" .

Наконец журналист Сергей Щербина отмечает, что возможность выбирать - главное, что отличает Украину от России, и каким бы ни был результат, нужно уважать волю народа.

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