Волонтерка и пулеметчица: кем была погибшая Яна Червоная

Копірайт зображення Facebook Яны Червоной Image caption Яна Червоная служила в 46-м отдельном батальоне "Донбасс-Украина"

2 апреля в Луганской области в результате обстрела из тяжелой артиллерии погибла известная в соцсетях волонтер и военная из батальона "Донбасс-Украина" Яна Червоная.

"Около 13:30 в районе н.п. Новозвановка-Попасная в результате вражеского обстрела наших позиций гаубицами 152-мм калибра со стороны российских террористических войск героически погибли двое бойцов Отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" старший солдат Червоная Яна Михайловна (позывной "Ведьма" ), младший сержант Милютин Александр Анатольевич (позывной "Дед")", - написал в Facebook командир батальона Вячеслав Власенко ("Филин").

Комбат также опубликовал фото блиндажа, в котором погибли бойцы: "В этом аду выжить у Яны Червоной не было ни единого шанса".

Копірайт зображення Facebook Вячеслава Власенко Image caption Остатки блиндажа после попадания 152-мм снаряда

"Решила попробовать"

До войны Яна Червоная жила в Харькове, где была участницей местного Евромайдана.

В одном интервью вспоминала, что присоединилась к активистам сразу после выхода из декретного отпуска.

Копірайт зображення Facebook Яны Червоной Image caption С 2016 року - в ЗСУ

С лета 2014, когда начались боевые действия на Донбассе, была волонтеркой, помогала добровольческому батальону "Айдар".

Копірайт зображення Facebook Яны Червоной Image caption С конца лета 2014 года Яна Червоная была волонтером и собирала помощь для АТО

В 2016 году решила пойти на службу в ВСУ.

"Один боец, когда мы привезли помощь, сказал: как вам классно, волонтерам. Вы побудьте здесь, поживите в блиндажах и посмотрите, как это трудно. Я решила попробовать, почему бы и нет?" - объясняла она свое решение в комментарии каналу "112 Украина".

Яна Червоная была пулеметчицей, взяла позывной "Ведьма".

Служила в 54-й бригаде, затем - в 46-м отдельном батальоне специального назначения "Донбасс-Украина", который сейчас находится на передовой в Луганской области.

"Другие игрушки"

"Ближайшая посадка к нам - это уже враги. А наше дело - чтобы они не прошли дальше и не заняли эту высоту", - рассказывала она в видео на YouTube-канале "4.5.0. UA" ровно за месяц до своей гибели.

"Девушки любят уже другие игрушки", - шутила тогда она о своем пулемете и признавалась, что "работать" с ним не трудно.

"Не знаю, можно ли сказать "спасибо" этой войне, это, наверное, неправильная фраза. Но благодаря всему этому мы вообще поняли, что такое Украина. Я выучила гимн Украины ... Я начала с детьми дома говорить на украинском", - рассказывала военная.

Копірайт зображення Facebook Image caption Яна Червоная занимала активную позицию в соцсетях, в частности открыто поддерживала Петра Порошенко на президентских выборах

В том же видео она признавалась, что не знает, когда ей удастся уехать с передовой, чтобы увидеться с детьми.

"Сегодня еще в 12:35 общались с ней о том, что привезти ей на фронт ... Она сказала о паре простых вещей и потом пообещала выйти позже на связь и дополнить список потребностей ... Но через час уже совсем не выходила на связь ... Потом горькое известие ... ", - написал в день обстрела волонтер и капеллан Анатолий Кушнирчук.

Копірайт зображення Facebook Яны Червоной Image caption "Только здесь понимаешь что важно в жизни, а что - пустые мелочи", - написала женщина в одном из своих последних постов

Яна Червоная и Александр Милютин погибли от прямого попадания снаряда в их блиндаж.

У Яны осталось двое детей, муж и мать.

Похоронят женщину в четверг в Харькове.

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