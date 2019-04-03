Выборы 2019: можно ли обойти фаворита в финале. Опыт других стран

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После первого тура выборов, который продемонстрировал существенное преимущество Владимира Зеленского над Петром Порошенко, все больше экспертов говорят, что выиграть с таким отставанием действующему президенту будет очень сложно.

Вместе с тем, анализ ВВС News Украина доказывает, что подобные случаи в мировой политике были.

Более того, это должна помнить Украина. В 1994 году выборы выиграл Леонид Кучма - у действующего президента Леонида Кравчука.

Это были досрочные выборы президента, которые стали следствием экономического кризиса и всеукраинской забастовки шахтеров.

Первый президент Украины Леонид Кравчук, согласился на досрочные выборы в надежде получить вотум доверия еще на один срок.

В первом туре он получил 38,4% голосов поддержки. Леонид Кучма, который на момент выборов уже был экс-премьер-министром страны, 31%.

Во втором туре Леонид Кучма получил более 52%, Леонид Кравчук - 45%.

Леонид Кучма, который выступал за более тесные экономические связи с Россией, выиграл выборы благодаря поддержке Крыма и Востока страны, которая местами составила 90%. В то время, как Леонид Кравчук опирался на избирателей Западной и Центральной Украины.

В конце концов, выборы 2010 года, когда за президентство боролись Юлия Тимошенко и Виктор Янукович, показали, что существенное увеличение рейтинга возможно. Тогда лидер "Батькивщины" проиграла, но смогла увеличить разницу в голосах в свою поддержку на 20%.

Посмотрим, на опыт других стран.

Анализ ВВС News Украина показал, что в подавляющем большинстве кандидаты в президенты, которые выиграли выборы, не были выдвиженцами власти. Во-вторых, только в нескольких случаях разница между кандидатами, вышедшеми во второй тур, была более 10%.

Но фактом является то, что кандидаты, получив второе место в первом туре, умудрялись увеличить свои показатели на 25-40%. Абсолютный рекорд принадлежит президенту Франции Жаку Шираку, который увеличил поддержку более чем на 60%.

Франция, 2002 год, Жак Ширак /Жан-Мари Ле Пен

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В первом туре Жак Ширак получил около 20%, его соперником сенсационно стал ультраправый политик Жан-Мари Ле Пен, в то время как социалист и глава французского правительства Лионель Жоспен неожиданно для всех во второй тур не попал.

Во втором туре Жак Ширак получил 82%, а уровень поддержки его соперника почти не претерпел изменений - около 17%.

Эти результаты объясняются образом самого Ле Пен: французы, и не только они, боялись прихода к власти националиста. Обеспокоенность популярностью Жана-Мари Ле Пена высказывали лидеры разных стран, а оппоненты Жака Ширака призвали избирателей голосовать за него как за "меньшее зло".

Румыния, 2014 год, Клаус Йоханнис/Виктор Понта

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Румынии Клаус Йоханнис и по сей день находится у руля страны

Мэр города Сибиу, представитель либерального христианского альянса Клаус Йоханнис в первом туре голосования получил более 30% голосов. Его соперник, тогдашний премьер-министр Виктор Понта, поддерживаемый Социал-демократической партией, выиграл у него более 10%, получив чуть более 40%.

Однако избирательная кампания между первым и вторым туром голосования изменила ситуацию в пользу Йоханниса, который смог привлечь на свою сторону румын, живущих за рубежом.

Кроме того, стали известны факты коррупции ведущих деятелей Социал-демократической партии. Также председателя правительства критиковали за противоречивые поправки в Уголовный кодекс, которые позволяли сохранять мандат депутата парламента после перехода в другую партию.

Результат - победа Клауса Йоханниса с результатом более 54%.

Молдова, 1996 год, Петр Лучинский/Мирча Снегур

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Петр Лучинский (справа) во время первого Балтийско-Черноморского форума "Через диалог в доверие", Киев, 2016 год

Петру Лучинскому, который в советские времена был первым секретарем ЦК КПУ Молдовы, затем - председателем молдавского парламента, на выборах в 1996 году баллотировался как независимый кандидат и выиграл у действующего в то время президента Мирчи Снегура.

В первом туре голосования разрыв между ними был около 10% в пользу Мирчи Снегура: 27,6% против 38,7%.

Во втором туре Петр Лучинский удвоил свой результат, получив 54%.

Победа досталась Лучинскому, в частности, благодаря поддержке левых партий, которые в первом туре имели неплохие результаты, а также лояльности русскоязычного населения Молдовы.

Перу, 2016 год, Педро Пабло Кучински/Кейко Фухимори

Копірайт зображення Reuters Image caption Кейко Фукимори проиграла, несмотря на то, что была лидером гонки в Перу

Педро Пабло Кучински, который возглавлял правительство Перу в 2005-2006 годах, обошел дочь бывшего президента страны Кейко Фухимори с минимальным результатом - 50,1%. Опросы перед вторым туром прочили победу именно Фукимори.

Дочь бывшего президента Перу Альберта Фухимори в первом туре получила около 38% голосов избирателей. Педро Пабло Кучинский - около 20%.

Но во втором туре популярность Кейко Фухимори снизилась. Многие начали опасаться, что она продолжит авторитарную политику отца, приговоренного к тюремному заключению за нарушения прав человека и за убийства. Кроме того, между первым и вторым турами появилась информация о том, что власти США расследуют дело против одного из основных спонсоров избирательной кампании Фухимори.

Сенегал, 2012 год, Маки Салл/Абдулай Вад

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В первом туре голосования первое место занял действующий президент Абдулай Вад - около 35%. Его соперник, бывший премьер-министр Маки Салл - более 26%. Выборы сопровождались многочисленными протестами и столкновениями между оппозицией и провластными силами, которые привели к гибели и ранениям людей.

Кампания перед вторым туром была более мирной, но действующий президент проиграл, получив около 34% поддержки.

Маки Салл победил, одержав более 65 процентов голосов избирателей, в частности, благодаря поддержке других кандидатов в президенты.

Более месяца назад Маки Салла был переизбран на пост президента Сенегала, выиграв уже в первом туре голосования.

Словения, 2007 год, Данило Тюрк/Алоиз Петерле

Копірайт зображення Getty Images Image caption Даніла Тюрк виграв завдяки підтримці кандидатів у президенти Словенії

За пост президента страны боролись два независимых кандидата: дипломат и юрист-международник Данило Тюрк и бывший председатель правительства Словении и экс-министр иностранных дел Алоиз Петерле.

В первом туре Данило Тюрк получил более 24%, его соперник - почти 29%. Однако во втором туре Тюрк выиграл с результатом 68%.

Его победу считали неожиданной: опросы свидетельствовали о превосходстве экс-премьера Петерле. Успех стал возможным благодаря тому, что его поддержали избиратели других оппозиционных кандидатов, в частности, либерала Мити Гаспари, который занял третье место с результатом 20%.

Словакия, 2014 год, Андрей Киска/Роберт Фицо

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Бизнесмен и филантроп Андрей Киска выиграл у действующего премьер-министра Роберта Фицо.

В первом туре выборов разрыв между Фицо и Киской составил около 4% в пользу первого: 24% против 28%. Но во втором туре Киска набрал почти 60% голосов избирателей.

Отсутствие у Киски политического опыта способствовало его победе. Он не был замешан в коррупционных скандалах, не был членом коммунистической партии, имел репутацию успешного бизнесмена и заявлял о стремлении преодолеть коррупцию в стране.

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