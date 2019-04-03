Копірайт зображення Vadym Ilkov Image caption События фильма разворачиваются в Херсонской области

В четверг, 4 апреля, на украинские экраны выходит фильм режиссера Романа Бондарчука "Вулкан", события которого разворачиваются в Херсонской области.

Ленту уже показали на 45 фестивалях по всему миру, как сообщают ее создатели, она получила восемь наград, в том числе гран-при фестивалей в Армении, Хорватии и Марокко.

Общий бюджет фильма составил 10 млн гривен, половину из которых предоставило Государственное агентство Украины по вопросам кино, авторы ленты выиграли питчинг в 2014 году.

"Это фильм, которым мы в Госкино очень гордимся", - утверждает председатель Госкино Филипп Ильенко.

Копірайт зображення Vadym Ilkov Image caption Главный герой попадает в почти безвыходную ситуацию

Сюжет: Переводчик миссии ОБСЕ с иностранным именем Лукас и такой же внешностью потерялся в херсонских степях.

Джип миссии с двумя представителями ОБСЕ исчезает без следа, и он оказывается там, где "нет зарплаты, президента и милиции", как объясняет ему одна из героинь.

У местного жителя, взявшего его под свою опеку, на голени - татуировка статуи Свободы, а в уме - планы установить у себя во дворе солнечные батареи, а пока - "вода по часам" и старый облупившийся дом на пустыре с живописным видом. Дома он хранит щит с Майдана, мимо проезжают танки на Донбасс, но это лишь далекие отголоски современной жизни там, где ничего не меняется годами. "Майдан - там, война - там, - указывает рукой дядя Вова. - А здесь у нас - дикое поле".

Лукас, судя по всему, как раз переживает кризис среднего возраста ("пятый семилетний цикл"), погружаясь в него, как в глубокие воды Каховского водохранилища. Скрываясь в отдаленном селе, он пытается обрести себя.

Когда планировался сценарий, еще в начале 2010-х годов, по сюжету главный герой был иностранцем, который застрял в одесском аэропорту из-за извержения вулкана в Исландии. После этого начиналось его путешествие в украинскую глубинку. Шло время, сюжет оновили, а название "Вулкан" оставили. Теперь название фильма символизирует шаткость человеческой жизни, напоминающей внутренний вулкан, когда вот-вот может произойти взрыв. Напоминают вулкан и курганы, которыми изобилуют херсонские степи, рассказывает один из авторов сценария Дарья Аверченко.

Копірайт зображення Vadym Ilkov Image caption Главный герой фильма, переводчик Лукас, переживает кризис среднего возраста

"За": Среди актерского состава - только двое профессиональных актеров. Главного героя, например, сыграл звукорежиссер Сергей Степанский. Типажи героев и ситуации основаны на реальных событий, ведь фильм изначально задумывался как документальный, и герой Вова имел реального прототипа. Это все придает реалистичности истории, хотя иногда смотреть на нее непросто.

"Может, это не те вещи, которые мы хотим видеть, но это демонстрирует уровень киноискусства, круто сделано", - говорит председатель Госагентства Филипп Ильенко. Картинка в фильме действительно красивая.

Как отмечает режиссер фильма Роман Бондарчук, Крым и Карпаты часто выступали местом событий украинских фильмов, а вот Херсонская область была несправедливо забыта. В фильме она представлена не в самом выгодном свете, ведь здесь местность выступает скорее как собирательный образ украинской заброшенной глубинки, где ничего не меняется, независимо от того, кто приходит к власти.

Впрочем, живописные пейзажи и местную мистичность фильм передает хорошо. Пейзажи водохранилища, выжженные солнцем подсолнухи и бескрайние просторы полей вплетаются в философские беседы героев и занимают чуть ли не столько же экранного времени. А для любителей романтики есть даже любовная линия.

Фильм показывает, что бывает, если выбраться из своего привычного жизненного круга, и как можно оказаться иностранцем в собственной стране. "Это фильм о земле, о том, что ее надо любить и защищать, надо говорить с людьми, которые живут рядом с нами, развивать диалог", - говорит режиссер.

Копірайт зображення Vadym Ilkov Image caption В фильме снялось много непрофессиональных актеров. "Отвлекали людей от сбора арбузов", - рассказывает сосценарист Дарья Аверченко

Музыку к фильму написала знаменитая группа "ДахаБраха". Их песня "Плывет лодка" звучит во время финальных титров, а в самом фильме появляется в исполнении призрачного хора в поле, как местный мираж.

"Против": Фильм тянется словно жаркий, "липкий" летний день украинского юга, где его снимали. Дрожащая камера или длинные статические планы лишь усиливают этот эффект. Поэтому любители экшена могут быть разочарованы отсутствием быстрого хода событий. Это - не развлекательное кино, отмечают создатели ленты. "Но полноценный кинематограф предполагает наличие разных фильмов", - говорит Филипп Ильенко.

Главного героя вряд ли можно назвать харизматичным. Он занимает пассивную позицию по отношению к происходящему, словно оторванный буй - то появляется, то исчезает в бушующих водах. Лукас отдается течению событий, позволяя другим решать, что ему делать.

Несмотря на определенную гротескность сюжета, фильм трудно назвать стопроцентной комедией. Определить жанр не могут ни создатели, ни спонсоры ленты. "Это пример художественного кино, которое нельзя пересказать другими средствами", - описывает "Вулкан" Филипп Ильенко.

Фильм в трех словах: Тяжелая жизнь глубинки.

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