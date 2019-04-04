Дебаты Зеленский-Порошенко: как реагируют соцсети
Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на стадионе "Олимпийский". Президент принял вызов.
Соцсети реагируют бурно.
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"Следующий ход конкурентов даже не берусь прогнозировать Римский колизей? Доспехы? Колесницы? Львы? Русская рулетка? Два бокала с ядом?" - пишет депутат Виталий Чепинога.
Он добавляет: "Я бы модератором на дебаты взял Юлю ... Потому, что гулять так гулять ..."
"Правда, я сомневаюсь, что она на этих "дебатах" позволит им хоть два слова вставить", - добавляет депутат.
"Они будут дебатся! Порошенко согласился!" - пишет пользователь Ярослав Быструшкин.
"Да! Гладиаторские игры! Пусть все решится на арене!" - реагирует журналист Денис Попович.
Представитель ГПУ Андрей Лысенко шутит так:
В ожидании дебатов на "Олимпийском"
"Вопрос. Кто оплачивает стадион? Оба пополам? Бюджет? Кто продает билеты? Сколько необлагаемых минимумов будет стоить билет? Будут ли раздавать билеты?" - интересуется журналистка Оксана Коваленко.
"Вообще всё понемногу превращается в какой-то бред. Готов спорить, что никаких дебатов не будет. Будет звонок о заминировании НСК, и на этом всё закончится", - заявил президент хоккейного клуба "Кривбасс" Александр Шевченко.
"В ночь выборов я спросила Владимира Зеленского о том, готов ли он к дебатам с Порошенко и понеслось. Кто бы мог подумать, что будет дальше, что это приведет к битве 2-х штабов со спецэффектами и такой острой реакции соцсетей, адище. Избиратели 2-х кандидатов, я не хотела, честно", - пишет журналистка Кристина Бердинских.
"Петру Порошенко важно вытащить конкурента в поле реальной политики. Владимиру Зеленскому важно затащить оппонента в пространство шоу. Каждый хочет рубиться на своей площадке, - отмечает журналист Павел Казарин и добавляет, - У каждого штаба своя задача. У президентской команды - заставить Владимира Зеленского заговорить. У штаба Зеленского - навязать Порошенко свою повестку".
"Шоу - его естественная среда. В политике ему не комфортно. Поэтому он превращает ее в шоу. Такой стала его кампания, таким он видит свое правление страной в случае победы. Но политика - не шоу. В ней нет дублей и возможностей перезаписать неудачное решение. В ней нет суфлера с готовыми ответами", - пишет об обращении Зеленского глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
"Если Порошенко примет ультиматум Зе и придет на стадион хотя бы для "неофициальной встречи"(поскольку формат дебатов определяет закон) - сделает непоправимую ошибку. Стадион будет набит сторонниками Зеленского, которые придут на очередной выпуск "95-го квартала". Они, не слушая, будут аплодировать каждой реплике своего кандидата, и освистывать каждую реплику Порошенко", - отметила общественный деятель и участница АТО Елена Белозерская.
Активист Виталий Селик сравнивает события в Украине с сериалом о влиянии технологий: "Все, расходимся. NETFLIX снимает в Украине новую серию "Черного зеркала".
На онлайн-платформе OLX уже поступили в продажу псевдо-билеты на дебаты. "НСК "Олимпийский", два кандидата, прямой эфир, незаученные тексты без перерыва на рекламу и ТЫ, который сможет задать вопрос напрямую", - предлагает загадочный предприниматель, который "продает" виртуальные билеты по цене 180 грн.
В соцсетях шутят, что собирать стадионы могут только Святослав Вакарчук или Олег Винник.
А волонтер и блогер Мирослав Гай отмечает: "А я поддерживаю предложение перенести дебаты на линию фронта. На ноль. В блиндаж".
"Готова проголосовать за кого угодно, если этот человек пообещает, что следующие дебаты можно будет провести на "Донбасс-Арене", - пишет аналитик Ирина Шаповалова.