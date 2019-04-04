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Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты на стадионе "Олимпийский". Президент принял вызов.

Соцсети реагируют бурно.

"Следующий ход конкурентов даже не берусь прогнозировать Римский колизей? Доспехы? Колесницы? Львы? Русская рулетка? Два бокала с ядом?" - пишет депутат Виталий Чепинога.

Он добавляет: "Я бы модератором на дебаты взял Юлю ... Потому, что гулять так гулять ..."

"Правда, я сомневаюсь, что она на этих "дебатах" позволит им хоть два слова вставить", - добавляет депутат.

"Они будут дебатся! Порошенко согласился!" - пишет пользователь Ярослав Быструшкин.

"Да! Гладиаторские игры! Пусть все решится на арене!" - реагирует журналист Денис Попович.

Представитель ГПУ Андрей Лысенко шутит так:

В ожидании дебатов на "Олимпийском"

"Вопрос. Кто оплачивает стадион? Оба пополам? Бюджет? Кто продает билеты? Сколько необлагаемых минимумов будет стоить билет? Будут ли раздавать билеты?" - интересуется журналистка Оксана Коваленко.

"Вообще всё понемногу превращается в какой-то бред. Готов спорить, что никаких дебатов не будет. Будет звонок о заминировании НСК, и на этом всё закончится", - заявил президент хоккейного клуба "Кривбасс" Александр Шевченко.

"В ночь выборов я спросила Владимира Зеленского о том, готов ли он к дебатам с Порошенко и понеслось. Кто бы мог подумать, что будет дальше, что это приведет к битве 2-х штабов со спецэффектами и такой острой реакции соцсетей, адище. Избиратели 2-х кандидатов, я не хотела, честно", - пишет журналистка Кристина Бердинских.

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"Петру Порошенко важно вытащить конкурента в поле реальной политики. Владимиру Зеленскому важно затащить оппонента в пространство шоу. Каждый хочет рубиться на своей площадке, - отмечает журналист Павел Казарин и добавляет, - У каждого штаба своя задача. У президентской команды - заставить Владимира Зеленского заговорить. У штаба Зеленского - навязать Порошенко свою повестку".

"Шоу - его естественная среда. В политике ему не комфортно. Поэтому он превращает ее в шоу. Такой стала его кампания, таким он видит свое правление страной в случае победы. Но политика - не шоу. В ней нет дублей и возможностей перезаписать неудачное решение. В ней нет суфлера с готовыми ответами", - пишет об обращении Зеленского глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Если Порошенко примет ультиматум Зе и придет на стадион хотя бы для "неофициальной встречи"(поскольку формат дебатов определяет закон) - сделает непоправимую ошибку. Стадион будет набит сторонниками Зеленского, которые придут на очередной выпуск "95-го квартала". Они, не слушая, будут аплодировать каждой реплике своего кандидата, и освистывать каждую реплику Порошенко", - отметила общественный деятель и участница АТО Елена Белозерская.

Активист Виталий Селик сравнивает события в Украине с сериалом о влиянии технологий: "Все, расходимся. NETFLIX снимает в Украине новую серию "Черного зеркала".

На онлайн-платформе OLX уже поступили в продажу псевдо-билеты на дебаты. "НСК "Олимпийский", два кандидата, прямой эфир, незаученные тексты без перерыва на рекламу и ТЫ, который сможет задать вопрос напрямую", - предлагает загадочный предприниматель, который "продает" виртуальные билеты по цене 180 грн.

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В соцсетях шутят, что собирать стадионы могут только Святослав Вакарчук или Олег Винник.

А волонтер и блогер Мирослав Гай отмечает: "А я поддерживаю предложение перенести дебаты на линию фронта. На ноль. В блиндаж".

"Готова проголосовать за кого угодно, если этот человек пообещает, что следующие дебаты можно будет провести на "Донбасс-Арене", - пишет аналитик Ирина Шаповалова.

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