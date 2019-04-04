Порошенко, Зеленский и дебаты: избирательная кампания или шоу на стадионе?

Копірайт зображення УНІАН / НСК Олімпійський / колаж BBC

"Стадионные дебаты" Владимира Зеленского и Петра Порошенко окончательно превращают нынешнюю избирательную кампанию в шоу, считают политологи.

Несёт ли это позитив, или создает новые риски - эксперты поделились своим мнением на эту тему с BBC News Украина.

Продолжение сериала

Николай Мельник, политолог аналитической группы "Левиафан", констатирует: сама идея дебатов на стадионе становится продолжением сериала "Слуга народа" и образа Василия Голобородько, роль которого исполняет Владимир Зеленский.

"Кандидат Владимир Зеленский такого бы никогда не сделал, а вот Василий Голобородько, который привык всех эпатировать, - сделал бы".

"Команда Владимира Зеленского исходила из того, что он во время кампании будет играть Василия Голобородько, а команда Петра Порошенко делала ставку на "государственника" с правым уклоном ... И сейчас происходит переход дискуссии из политической плоскости в шоу-медийную, где команда Зеленского гораздо сильнее президента", - делится мыслями политический эксперт.

Копірайт зображення Квартал 95 Image caption Актеры "Квартала 95" в сериальных образах "Слуги народа"

"Порошенко согласился на такой формат только потому, что считает, что сможет публично победить Зеленского. Но на самом деле, это уже не нужно. Команда Зеленского сделала ставку на то, что он - "свой парень из соседнего двора". Он, может, и говорит не так хорошо, но "свой" - будет закрепление образа", - говорит Николай Мельник.

Старые шаблоны уже не работают

"Нынешняя избирательная кампания рвет шаблоны. Палатки, агитационные листовки, раздача из бюджета тысяч гривен под выборы - вся эта классическая история уже не работает", - говорит координатор движения "Сильные общины" Валентин Красноперов.

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"Раньше кандидаты ездили и договаривались с кланами - о ресурсах, телеканалах, "сетках" и админресурсе, было важно, как все это сработает. А сейчас все наоборот - человеческий фактор является определяющим", - считает политолог.

По его мнению, "Зеленский и Коломойский (Команда Зеленского и Игорь Коломойский отрицают сотрудничество на выборах. - Ред.) вынуждены поднимать градус и ломать стереотипы, чтобы победить Порошенко - они возвращают кампанию на более приземленный уровень".

"Это уже не дискуссия "Янукович-Ющенко" или "Тимошенко-Порошенко" - это нечто качественно совсем иное ... Скорее напоминает американские, а не европейские выборы - с надрывом и шоу", - добавляет он.

И резюмирует: "То, что мы переходим в другой формат, - открытой, часто нестандартной конкуренции - свидетельствует, что демократия в Украине развивается, идет поиск новых форм взаимодействия".

Дебаты или футбольный матч?

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В то же время, у аналитиков возникает вопрос о сути самих "дебатов на стадионе".

"Трудно представить, как могут происходить дебаты на "Олимпийском". Конечно, там на сцене могут быть два кандидата и модератор, они будут отвечать и задавать вопросы. Но что будет делать аудитория на стадионе? Что-то скандировать и аплодировать? То есть, очевидно, что все превратится в шоу или футбольный матч", - прогнозирует Алексей Гарань, профессор Киево-Могилянской академии, научный директор фонда "Демократические инициативы".

Он признается, что является сторонником традиционной формы теледебатов: "С четко очерченными темами и минимумом представителей и сторонников кандидатов. Нас же не интересует мнение сторонников и то, как они реагируют на тот или иной вопрос, - интересует только мнение кандидатов".

"Дебаты должны проходить на Общественном телевидении. И закон позволяет провести не одни дебаты, а цикл - чтобы это было не общей дискуссией, а обсуждением конкретных тем", - добавляет Алексей Гарань.

А вот сравнение украинских дебатов с американскими предвыборными дискуссиями эксперт считает не совсем уместным: "В США теледебаты проходят непосредственно между двумя кандидатами, без их команд, и там они длятся несколько раундов: один день, например, говорят о внешней политике, другой - об экономике, третий - о политико-правовых вопросах".

Изменение системы

Копірайт зображення EPA Image caption Валентин Красноперов считает, что Порошенко еще может выйти из образа классического украинского политика

Валентин Красноперов отмечает, что вся нынешняя избирательная кампания является отходом от старой конкуренции закрытых номенклатурных элит: "Многим это пока непонятно, многих пугает или возмущает. Но новая реальность на порядок качественнее, чем вчерашняя".

"Мы двигаемся в русле мировых тенденций. Эти выборы - конструктивные, открытые и свободные. И это абсолютно западная суть, движемся к западному демократическому миру", - оптимистично оценивает эксперт.

Но чуть ли не самым главным, по его мнению, является, то, что эти выборы меняют самих кандидатов: "Политика и государство перестают быть "священными коровами" богоизбранных лиц. Теперь это дело обычных граждан".

"Я не говорю, что Зеленский такой молодец - это все конкуренция, которая заставляет кандидатов апеллировать к гражданам. И обращаться к ним не посредством тысячи гривен, а спрашивать об их проблемах и о том, чего они хотят", - считает Валентин Красноперов.

"Порошенко прогадал, решив остаться в старой форме, но у него достаточно внутренней силы, чтобы войти в новую, открытую форму - я бы его полностью не списывал. Вопрос, захочет ли он", - добавляет политолог.

В то же время Алексей Гарань предупреждает - такая кампания несет с собой и проблемы: "Приход к власти неопытного политика имеет свои риски, мы не знаем его команду, и этим могут попытаться воспользоваться в Кремле".

"Но Украина, безусловно, переживет эти выборы, она была и будет - мы переживали и гораздо более трудные времена", - уверен политолог.

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