Копірайт зображення Getty/BBC Image caption Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали анализы перед дебатами

В пятницу, 5 апреля, Петр Порошенко и Владимир Зеленский сдали медицинские анализы. Каждый отдельно.

Зеленский сдал кровь в частной клинике, а президент Порошенко - в медпункте НСК "Олимпийский".

Условие провести медэкспертизу выдвинул Зеленский в своем видео, в котором он также призвал провести дебаты на центральном стадионе.

В штабе Порошенко, который согласился на вызов, пригласили оппонента на "Олимпийский".

Зато в штабе Зеленского отказались и впоследствии заявили, что их кандидат будет сдавать анализы в частной клинике.

Кандидаты не согласились на все условия друг друга, поэтому сдавали анализы по отдельности.

В ночь на пятницу Петр Порошенко записал еще одно видеообращение к Зеленскому.

"Владимир Александрович, снова должен общаться с вами через объектив, вместо разговора с глазу на глаз", - сказал президент, обращаясь к сопернику.

"Не ищите причин и не ставьте условий. И ни кем не прикрывайтесь. Это - некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду", - сказал Порошенко в обращении.

Обследование президента

Копірайт зображення Facebook/Petro Poroshenko

Утром в пятницу Петр Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский" для обследования.

Президент дал согласие на обнародование только результатов анализа на алкоголь и наркотики.

Перед телекамерой медики взяли у Порошенко анализ крови. Официальная страница президента в Facebook и несколько телеканалов вели прямую трансляцию с места событий.

Анализы сделают в четырех разных клиниках - двух государственных и двух частных: в больнице скорой медицинской помощи, городской наркологической больнице, "Медиком" и "Борис".

Кроме крови, президент также сдал мочу, ногти и волосы.

После сдачи анализов он еще раз подчеркнул важность дебатов.

Копірайт зображення Reuters Image caption Президент заявил, что дебаты - это не шоу

"Это не шоу, это не спектакль, это право украинских граждан получить полную и всестороннюю информацию о программах и планах кандидатов", - сказал президент.

Он также выразил разочарование в связи с неявкой Зеленского на НСК "Олимпийский".

"Я пришел - тебя нет", - сказал Порошенко.

Он также заявил, что "с большим пониманием и одобрением" отнесся к предложению Зеленского пройти медицинское обследование.

Президент отметил, что считает, что процедура проведения анализов вообще должна быть обязательной, "потому что вопрос отсутствия алкогольной или наркотической зависимости у кандидата - это вопрос национальной безопасности".

Уже через 15 минут объявили результаты первого экспресс-анализа. "Наркотических веществ обнаружено не было", - сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.

Остальные результатов пообещали обнародовать через несколько часов, кроме анализа волос, поскольку эта процедура может продлиться до двух недель.

Кровь Зеленского

Копірайт зображення Reuters

Владимир Зеленский приехал в лабораторию Eurolab в Киеве около 7:30 утра, за полчаса до анонсированного для прессы времени.

"У меня никогда не было пресс-конференции по поводу анализов", - сказал кандидат в президенты.

Он пояснил, что на "Олимпийском" нет лаборатории, поэтому он туда и не пошел.

Кандидат сдал анализ крови, что заняло около 20 минут, и быстро уехал.

Результаты он пообещал обнародовать через три дня.

Он также сказал, что не против пройти анализ волос на наркотики, если потребуется.

О дебатах Зеленский не сказал ничего конкретного. Зато посоветовал следить за сообщениями "ЗеКоманды".

Почему кандидаты сдают анализы?

В среду, 3 апреля, Зеленский обнародовал видео, на котором кандидат выходит на поле НСК "Олимпийский" в Киеве и соглашается на дебаты с Петром Порошенко, но при определенных условиях.

Зеленский требовал, чтобы они прошли на стадионе в присутствии СМИ, а предварительно оба участника дебатов должны пройти медэкспертизу и "доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

"Стране нужен здоровый президент", - заявил Зеленский.

В четверг ночью Порошенко опубликовал видеоответ, где согласился на условия Владимира Зеленского.

"Стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", - сказал действующий президент.

Днем в штабе Порошенко официально сообщили, что тот будет ждать своего оппонента 5 апреля в 9 утра на НСК "Олимпийский" "для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков".

В то же время в штабе Зеленского заявили, что на Олимпийский не приедут, и позвали Петра Порошенко в частную клинику.

Политконсультант штаба Дмитрий Разумков заявил, что медпункт "Олимпийского" контролируется государством, а потому там невозможно гарантировать беспристрастность анализов "в отличии от независимой клиники".

Позже штаб Петра Порошенко обнародовал в Facebook заявление, в котором обвинил Зеленского в попытке избежать "независимого обследования на алкоголь и наркотики".

По их словам, лаборатория, в которую планирует обратиться Зеленский, принадлежит Андрею Пальчевскому, который якобы симпатизирует кандидату.

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