Дебаты, которые изменили историю страны

Копірайт зображення Getty Images Image caption Ричард Никсон и Джон Кеннеди за несколько минут до начала первых в истории теледебатов. Для Никсона они станут проблемой, а Кеннеди помогут выиграть

Вероятные дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского - одна из самых обсуждаемых тем недели.

Состоятся ли они, достоверно не знает никто. Кандидаты выдвигают друг другу новые условия, а у ЦИК свое мнение о месте и формате их проведения.

В то время, как часть пользователей соцсетей считает, что кандидаты обязаны выступить перед народом на дебатах, другие предупреждают, что вряд ли они повлияют на окончательное решение избирателей.

ВВС News Украина собрала несколько историй о том, как дебаты влияли на исход выборов в США и других странах, а также на ход мировой истории.

Большие дебаты. Никсон против Кеннеди, 1976 год

Копірайт зображення Mark McMahon Image caption Теледебаты 1960 года между Никсоном и Кеннеди регулярно упоминаются в книгах по истории и учебниках по связям с общественностью как поучительный пример

На эту историю как на поучительную ссылаются во многих учебниках по связям общественностью.

26 сентября 1960 года в США состоялись первые в истории теледебаты между вице-президентом Ричардом Никсоном, кандидатом на президентских выборах от республиканцев, и его соперником, 43-летним сенатором-демократом Джоном Кеннеди.

В то время у большинства американских семей уже были телевизоры. Дебаты посмотрели 66 млн американцев.

Впервые так много избирателей смогли увидеть обоих кандидатов практически непосредственно перед собой. Их внешний вид, голос и уверенность в себе теперь имели не меньшее значение, чем слова.

Теледебаты прошли в Чикаго, в студии филиала CBS. Продюсер заранее пригласил обоих кандидатов на репетицию встречи, на которой, однако, появился лишь Кеннеди.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Никсон восемь лет был вице-президентом в администрации президента Эйзенхауэра (слева), имел опыт телевизионных выступлений и недооценивал потенциал своего молодого соперника

Копірайт зображення Getty Images Image caption В активе Кеннеди были 13 лет работы в Конгрессе, великолепные ораторские способности и фотогеничность

День дебатов был для Никсона очень неудачным.

Перед этим он повредил колено, некоторое время находился в больнице и похудел, поэтому костюм просто висел на нем. Уже в здании CBS он повторно травмировал колено. Никсон выглядел на экране так плохо, что, по словам директора телекомпании, напоминал смерть.

Отказавшись от грима, он выглядел на экране бледным, а при ярком свете казался небритым.

В время дебатов Никсон редко улыбался, казался усталым и мрачным, заметно нервничал, не знал, куда девать руки и как лучше поставить ноги. Но потом случилось самое страшное - его лицо покрылось каплями пота, который он едва ли не каждую минуту вытирал носовым платком.

Копірайт зображення Getty Images Image caption 26 сентября 1960 года, Чикаго. Через секунду начнуться первые в истории США теледебаты кандидатов в президенты

Копірайт зображення Getty Images Image caption Вскоре после начала дебатов лицо Ричарда Никсона покрылось каплями пота. Он выглядел на экране так плохо, что сразу после дебатов ему позвонила встревоженная мать и поинтересовалась, не болен ли он

В противовес Никсону, Кеннеди держался очень уверенно. На нем прекрасно сидел черный костюм. Он ставил целью вдохновить американцев на перемены.

"Наш расцвет - впереди", - заявил он во время выступления.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Уверенный Кеннеди произвел отличное впечатление на первых теледебатах

После первого тура дебатов рейтинг Кеннеди пошел вверх.

И хоть во время следующих раундов дебатов Никсон выглядел убедительно, первые в истории и крупнейшие по численности аудитории дебаты он проиграл.

Кеннеди победил с минимальным перевесом - 0,17%, получив 49,72% голосов, а также гораздо больше голосов выборщиков.

Сейчас даже трудно представить, как бы сложились судьбы мира, если бы во время строительства Берлинской стены и Кубинского кризиса 1962 года у власти находился Никсон?

Следующие 16 лет теледебатов между кандидатами в президенты в США не было.

Ричард Никсон отказывался от участия в них, что не помешало ему стать президентом в 1968 году и переизбраться в 1972.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Никсон все-таки стал президентом в 1969 год, но закончилось его правление огромным скандалом и отставкой

Уотергейтский скандал из-за прослушивания штаб-квартиры демократов заставил его уйти в отставку в 1974 году, чтобы избежать импичмента.

Роковая ошибка. Форд против Картера, 1976 год

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 1976 году ошибка на дебатах способствовала поражению президента США Джеральда Форда (справа) в поединке с демократом Джимми Картером (слева)

Битва за пост президента США в 1976 году проходила между Джеральдом Фордом, который при Ричарде Никсоне занимал должность вице-президента и стал президентом 1974-м после его отставки в результате Уотергейтского скандала с прослушиванием штаб-квартир демократов, и амбициозный представитель демократов, экс-губернатор Джорджии Джимми Картер.

На праймериз Форд в тяжелой борьбе победил губернатора Калифорнии Рональда Рейгана. Он позиционирует себя опытным государственным деятелем, наиболее подходящим для должности. В то же время ситуация в мире и стране не играет ему на руку - США проиграли войну и потеряли Вьетнам, переживают соцально и экономические проблемы, а президента критикуют за помилование Никсона.

Джимми Картера рассматривают как "темную лошадку", не так много американцев вообще слышали о нем. Но он позиционирует себя как молодой реформатор, и быстро становится популярным, особенно после обещания полной амнистии американцам, уклонившимся от призыва во время Вьетнамской войны.

Когда Картер обошел соперника в рейтингах, команда Форда решила, что сможет исправить ситуацию во время первых за 16 лет теледебатов. Ожидания не оправдались.

Во время дебатов Форд допустил фатальную ошибку. Он заявил, что Польша и Восточная Европа не относятся к советской зоне влияния, будто в последние 30 лет не было никакой Холодной войны.

"Советского доминирования в Восточной Европе не существует и при администрации Форда не будет", - отметил президент.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Форд долгое время удерживал преимущество над Джимми Картером в президентской гонке. Однако отказаться от теледебатов не смог

Журналист Макс Франкел был удивлен его заявлением, и едва сдерживая улыбку, спросил: "Простите, я правильно понял, что русские не используют Восточную Европу как свою зону влияния и не оккупируют большинство стран, размещая там свои войска, чтобы обеспечить коммунистическое влияние?"

"Я не верю, что югославы считают, что их контролирует Советский Союз, не верю, что румыны считают, что их контролирует Советский Союз, и не верю, что поляки считают, что их контролирует Советский Союз, - ответил Форд. - Каждая из этих стран является независимой, самостоятельной и сохраняет территориальную целостность".

Да, в Югославии и Румынии действительно не было советских войск, но внимание американцев, прежде всего, было приковано к Польше, где находились советские войска, а не к балканским странам. Для некоторых избирателей заявление Форда стала доказательством некомпетентности в вопросах внешней политики.

Позже Форд скажет в интервью, что имел в виду, что восточноевропейские народы никогда не откажутся от независимости, но его не поняли.

Картер получил на выборах 50%, Форд - 48%. Именно дебаты Картер считал поворотным моментом кампании, позволившим избирателям понять, что у него есть, что им предложить.

Существует также версия, что на настроения избирателей повлияло комедийное шоу Saturday Night Live, в котором комик Чеви Чейз пародировал Форда, изображая его бестолковым политиком, который постоянно о что-то цепляется и все путает. А вдохновил комика случай в Австрии, где президент поскользнулся и упал с трапа самолета.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На поражение Форда могло повлиять и его падение в Австрии в 1975 году

Картер продержался в Белом доме только один срок. Захват американских дипломатов после Исламской революции в Иране "подточил" его рейтинг.

Форд после окончания срока президентских полномочий не возвращался в большую политику. Хотя неоднократно высказывался по многим вопросам, поддерживал права ЛГБТ и критиковал консервативных республиканцев. С комиком Чеви Чейзом он подружился.

Рональд Рейган стал президентом США в 1981 году и для многих остается победителем в Холодной войне. Некоторые молодые политики даже сейчас изо всех сил стремятся ассоциировать себя с ним.

Неприятный вопрос. Буш-старший против Клинтона, 1992 год

Копірайт зображення Getty Images Image caption На выборах 1992 года фаворитом изначально был независимый кандидат Росс Перо (в центре). Действующему президенту Бушу-старшему (слева) и Биллу Клинтону пришлось его догонять

Победа в холодной войне, падение Берлинской стены и распад СССР, демонстративное наказание Саддама Хусейна во время операции "Буря в пустыне", демократизация государств, падение режима апартеида в Южной Африке и прогноз Фукуямы о конце истории. Все это произошло при президенте США Джордже Буше-старшем (1989-1993).

Казалось, с такими достижениями ничто не должно было поколебать его позиций и помешать переизбранию на второй срок.

Вышло наоборот. Исчезновение основного противника направило внимание американцев на внутренние проблемы - рецессию в экономике, рост государственного долга, налоги, межрасовые отношения. А предвыборная кампания 1992 года оказалась самой необычной за многие десятилетия.

На выборах было не два, а три мощных кандидата. Буш-старший представлял республиканцев, губернатор Арканзаса Билл Клинтон - демократов. Но в рейтингах обоих сначала обошел техасский бизнесмен Росс Перо, бывший менеджер по продажам электронно-вычислительных машин IBM, "популист из восточного Техаса", заработавший миллиарды на информационных технологиях, когда это еще не было модным.

Зимой 1978-1979 годов во время Исламской революции в Иране он организовал успешную спецоперацию по освобождению двух сотрудников своей компании, оказавшихся в иранской тюрьме. Книга писателя Кена Фоллета "На крыльях орлов", повествующая об этих событиях, стала бестселлером и прославила Перо.

Свою предвыборную кампанию 1992 года он, задолго до Трампа, построил на противостоянии истеблишмента из Вашингтона и постепенно отвоевывал избирателей и у республиканцев, и у демократов. Он обещал американцам сбалансированный бюджет, защиту национального производителя, создание электронных мэрий и дажеь останавливать президентский кортеж на красный свет.

В июне 1992 года, согласно опросу Time Magazine, за Перо были готовы проголосовать 37% американцев, а за его оппонентов Буша-старшего и Клинтона - по 24%.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Росс Перо был первым за 80 лет успешным независимым кандидатом, которому удавалось собирать толпы сторонников

Однако вскоре техасский бизнесмен начал терять позиции, конфликтовал с советниками и объявил о выходе из гонки, что привело к росту рейтинга Клинтона.

Перо вернулся к борьбе только за месяц до выборов, но уже не был фаворитом. С этим связан эпизод, о котором в США вспоминают до сих пор.

Кандидат на должность вице-президента от Перо адмирал Джеймс Стокдейл, проведший 8 лет во вьетнамском плену, был предупрежден о своем участии в дебатах кандидатов на пост вице-президента лишь за несколько дней и не смог не только хорошо подготовиться, но и согласовать с Перо свое выступление.

"Кто я? Почему я здесь?" - начал он свое выступление риторическим вопросом под смех и аплодисменты зала.

Ветеран хотел рассказать о своем нелегком жизненном пути, плене и пытках, почему не доверяет правительству и ушел в политику, но все время сбивался и оставил неопределенное впечатление на фоне других претендентов. СМИ изображали его рассеянным. Хотя проблема была в том, что из-за последствий пыток ему пришлось пользоваться слуховым аппаратом, поэтому он не всегда хорошо слышал ведущего.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Кто я? Почему я здесь?" - начал выступление адмирал Стокдейл, пытаясь объяснить причины своего прихода в политику

Позже на защиту Стокдейла встал известный комик Деннис Миллер: "Этот парень был первым нашим парнем во Вьетнаме и последним, которого оттуда вытащили, - там, где многие американцы, включая нашего действующего президента, не желали пачкать руки. Он преподает философию в Стэнфордском университете, он - блестящий, отзывчивый, смелый человек. Но он совершил непростительный для нашей культуры грех: он плохо выступил на телевидении".

Спустя несколько дней произошел эпизод, который стал досадным уже для президента Джорджа Буша-старшего. Это было во время дебатов в Университете Ричмонда, которые смотрели 70 млн американцев.

Он вел себя нетерпеливо и смотрел на часы, пропустив неприятный вопрос от девушки из зала: "Как на вас лично повлияли экономические проблемы?"

Она настаивала, что президент, который не сталкивается с проблемами людей, не способен их понять: "У меня были друзья, которых уволили с работы. Я знаю людей, которые не могут позволить себе платить ипотеку, платить за автомобиль. У меня есть проблемы с государственным долгом. Но как это повлияло на вас? И если у вас нет опыта в этом, как вы можете помочь нам, если вы не знаете, что мы чувствуем?"

Президент назвал такой подход нечестным и заявил, что его карман также страдает от повышения цен, но он при этом пытается увеличить экспорт и улучшить уровень образования.

Зато Билл Клинтон использовал этот вопрос, чтобы акцентировать внимание на провале экономической и образовательной политики правительства, а также на падении доходов населения.

"Я - губернатор маленького штата уже 12 лет, и я вам скажу, как эти проблемы касаются меня. Я вижу людей в моем штате, представителей среднего класса, чьи налоги, идущие в Вашингтон, выросли, а услуги для них ухудшились, в то время как богатые получили снижение налогов. Я видел, что произошло за последние четыре года, и когда в моем штате люди теряют работу, я, скорее всего, знаю их поименно. Когда фабрика закрывается, я знаю людей, которые ее открывали", - отметил он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Экономические проблемы США уменьшили шансы на переизбрание Джорджа Буша-старшего. Началась эпоха Клинтонов

Клинтон был молодым кандидатом, который делал акцент на внутренних проблемах страны, - именно на такого был запрос.

К тому же, он построил успешную предвыборную стратегию по привлечению избирателей так называемого "Библейского пояса" - южных штатов США, которые обычно голосовали за республиканцев. И наконец, когда президент Буш согласился повысить налоги, Клинтон напомнил избирателям забытое предвыборное обещание: "Читайте по моим губам ... Никаких новых налогов".

На выборах Клинтон получил 43% голосов избирателей, Буш-старший - 37%, а Перо - 19%.

Белый Дом перешел к семье Клинтонов на следующие 8 лет.

"Ногу можешь пожать". Валенса против Квасьневского, 1995 год

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сейчас Лех Валенса и Александр Квасьневский - друзья. Но так было не всегда, их борьба за пост президента в 1995 году была жесткой

Первые после падения коммунизма годы стали для Польши настоящим испытанием. В стране до 1993 года падала экономика, а политическая борьба между правыми и левыми была жесткой.

Лозунги действующего президента Валенсы о необходимости "смертельной борьбы с красными" постепенно теряли актуальность для части населения, которая больше была обеспокоена улучшением экономической ситуации, а либералы отвернулись от президента из-за запрета абортов и конфликтного характера.

В таких условиях проходили президентские выборы, на которых Валенсе противостоял 40-летний лидер социал-демократов Александр Квасьневский, занимавший должность министра по вопросам молодежи в коммунистической Польше в 1985-1989 годах.

Рейтинг Валенсы весной 1995 года составил 5-10%. Однако он пытался объединить вокруг себя правые, католические и антикоммунистические организации, перестал ругаться с другими правыми политиками, а также протянул руку своему правому оппоненту Яну Ольшевскому, которого раньше называл "обезьяной с бритвой".

Предвыборным лозунгом действующего президента стал "Кандидатов много - Лех Валенса один". Акцентировалось внимание на уважении к Валенсе в мире, его роли в победе над коммунизмом и выводе советских войск из Польши. У избирателей должно было сложиться впечатление, что выборы - это переломный момент, и выбирают они между демократией и независимостью и возвращением в прошлое.

В сентябре 1995 года рейтинг Валенсы достиг 16%, а в начале ноября - 29%.

Квасьневский вместе с тем шел на выборы под лозунгами "Выбираем будущее" и "Польша для всех".

Он сосредоточился на встречах с жителями небольших городов, где было много неопределившихся избирателей, и избегал регионов с сильными антикоммунистическими настроениями, ведь его предвыборные митинги в Варшаве и Люблине были сорваны антикоммунистическими активистами.

В первом туре выборов 5 ноября Квасьневский получил 35,11% голосов, Валенса - 33,11%. Опросы перед вторым туром показывали, что 55% поляков были убеждены в победе Валенсы, за которого могли проголосовать избиратели вторых правых кандидатов.

Копірайт зображення Piotr Malecki Image caption На выборы Лех Валенса шел под лозунгом "Кандидатов много - Лех Валенса один". Он пытался объединить вокруг себя правые и католические организации

Накануне предвыборных дебатов штаб Валенсы обвинил Квасьневского в фальсификации данных о высшем образовании. Позже суд установит, что тот действительно не закончил университет. Штаб Квасьневского ответил обвинением Валенсы в неуплате налогов с 1 млн долларов гонорара за фильм от Warner Bros.

Во время дебатов 12 ноября 1995 года Валенса атаковал оппонента, используя традиционную антикоммунистическую риторику, которая должна была напомнить о прошлом оппонента. Квасьневский вместе с тем был сдержан и пытался себя позиционировать не как представитель левых, а как человек, способный стать президентом для всех поляков и достичь компромисса ради будущего Польши.

В конце дебатов он протянул Валенсе руку, но тот отказался от рукопожатия, отметив: "Ногу можешь мне пожать". Квасьневский позже скажет журналистам, что Польша не заслуживает президента, который ведет себя таким образом.

Вторые дебаты 15 ноября, на которых Валенса уже вел себя более сдержано, не смогли исправить последствия первых. Согласно опросу CBOS, большинство зрителей считали Квасьневского более убедительным.

В итоге Квасьневский выиграл выборы с 51% голосов. Несмотря на опасения в обратном, Польша лишь ускорила движение в НАТО и ЕС, куда вступила в 1999 и 2004 годах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Александр Квасьневский (слева) ускорил движение Польши в НАТО и ЕС

В 2000 году Квасьневского переизбрали на выборах с 54% голосов, Валенса на них одержал лишь 1%.

Позже политики стали друзьями и теперь имеют общую позицию относительно будущего страны, оппонируют правящей партии "Право и справедливость".

Неудача "Бульдозера". Миттеран против Ширака, 1988 года

Копірайт зображення Alain Nogues Image caption Дебаты 1988 года были одними из самых острых в истории Франции

В 1986-1988 годах во Франции впервые был так называемый период "сосуществования". При президенте-социалисте Франсуа Миттеране правительство возглавлял консерватор-голлист Жак Ширак, партия которого победила на парламентских выборах.

Хотя правительство должно заниматься внутренней политикой, а президент - вопросами дипломатии и обороны, Франция является президентской республикой, а потому президент может проводить заседания правительства, а премьер - фигура №2 в стране.

Между Миттераном и Шираком неоднократно возникали споры. Президент поддерживал протесты профсоюзов и студентов против приватизации госкомпаний и других реформ Ширака.

Весной 1988 года оба лидера сошлись в поединке на президентских выборах.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Миттеран (слева) пытался доказать Шираку, что тот может быть максимум вторым человеком в государстве

Молодой Ширак, которого называли "Бульдозером" за жесткую манеру ведения дискуссии, был любимцем бизнеса и сторонников генерала де Голля. Но после двух лет пребывания в должности, его рейтинг колебался на уровне 15-20%.

Политик начинает популяризировать свой имидж молодого реформатора, пытается окружить себя молодежью и амбициозными активистами, среди которых был, например, Николя Саркози.

20 марта французская суперзвезда Джонни Холлидей дает концерт в поддержку кандидата и, пожимая ему руку, говорит перед толпой фанов: "У нас всех есть что-то от Жака Ширака".

Франсуа Миттеран тянет с выдвижением своей кандидатуры, объявляет об этом лишь за 30 дней до выборов. Да, он старше Ширака на 16 лет, но не стремится ассоциировать себя с определенной политической силой, хоть и пришел к власти от социалистов.

Он позиционирует себя как "отца нации", и под слоганом "Единая Франция" собирает вокруг себя противников голлистов, которых называет "кланом", стремящимся захватить страну. В его поддержку также выступает немало популярных певцов и музыкантов, например Шарль Трене.

Кстати, совсем не стали преградой слухи о внебрачных отношениях президента, прозванного "бвеликим соблазнителем".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выборы 1988 года запомнились вовлеченностью звезд в кампании. Джонни Холлидей, например, поддержал Жака Ширака. В 2007 году он будет поддерживать уже Николя Саркози

В первом туре выборов Миттеран получил 34% голосов, Ширак - 20%.

Дебаты 28 апреля Ширак пытается использовать для перелома ситуации в свою пользу. Миттеран демонстративно показывает свое первенство во властной вертикали, называя оппонента "господин премьер-министр". Ширака это раздражает.

"Позвольте мне объяснить вам, что сейчас я не премьер-министр, а вы не президент. Сейчас мы оба - равные кандидаты, зависящие от мнения французов, которые решат нашу судьбу. Позвольте мне называть вас просто господин Миттеран", - отмечает он.

"Да вы абсолютно правы, господин премьер-министр", - отвечает с улыбкой Миттеран.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президентские дебаты вызвали повышенное внимание французов

Во время дебатов Ширак все же назовет Миттерана "господин президент", как традиционно обращался к нему на заседаниях правительства. И для некоторых французов это стало символичным - подтверждением того, кто на самом деле управляет страной.

Миттеран победил на выборах, одержав 54% голосов. Он воспользовался правом роспуска парламента, партия Ширака проиграла парламентские выборы и к власти вернулись социалисты.

В 1995 году, когда Миттеран уже не имел права баллотироваться, Ширак победил на выборах и пробыл на посту президента 12 лет.

"Кухонные дебаты". Хрущев против Никсона, 1959 год

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 1959 году Никсон и Хрущев в Москве устроили на телекамеры настоящую дуэль о преимуществах капитализма и коммунизма. Рядом стоял и внимательно слушал Леонид Брежнев (второй справа)

24 июля 1959 года в Москве в выставочном центре парка Сокольники произошло чрезвычайное событие в истории Холодной войны.

На открытие американской национальной выставки "Промышленная продукция США" прибыл сам вице-президент США Ричард Никсон. Его дискуссия с Никитой Хрущевым через переводчиков вошла в историю под названием "кухонные дебаты". Это показало телевидение обеих стран, что способствовало популярности американского политика.

Впервые в истории чиновники из двух лагерей спорили о преимуществах путей развития своих стран - капиталистического в США и коммунистического в СССР, и их приспособленности к нуждам людей. А поводом стала оценка типичного американского дома со всем оборудованием, который был представлен на выставке.

"Это наша новейшая модель, - говорил Никсон, указывая Хрущеву на посудомоечную машину в доме. - Такие производят тысячами для домов. В Америке нам нравится облегчать жизнь женщинам".

"Ваше капиталистическое отношение к женщинам не для коммунизма", - отвечает ему Хрущев.

"Я думаю, что отношение к женщинам является универсальным. Мы хотим сделать жизнь проще для наших домохозяек", - отмечает Никсон.

Копірайт зображення Getty Images

Он убеждает Хрущева, что в США каждый рабочий может позволить себе приобрести дом в кредит с погашением в 25-30 лет.

Хрущев отвечает, что хорошо разбирается в американских домах и уверен, что в отличие от советских, они не простоят более 20 лет.

"Американцы создали собственный образ советского человека. Но он не такой, как вы думаете. Вы думаете, что россияне будут потрясены, увидев эти вещи, но дело в том, что в наших домах сейчас есть все это оборудование", - утверждает Хрущев.

Никсон соглашается, что СССР опередил США в ракетной индустрии, но доказывает, что американцы лидируют в других технологиях, в частности в создании цветного телевидения.

"Никогда! Мы и в ракетах вас опередили, и в этой технике опередили", - протестует Хрущев. Но признает: "Американцы умные люди, мы всегда в это верили и знали. Потому что глупые люди не смогли бы поднять экономику на такой уровень".

Дальше - больше.

"Сколько она (Америка. - Ред.) существует лет? 300 лет? 150 лет независимости. Вот мы тогда скажем, что Америка 150 лет существует, это ее уровень. Мы 42 года, еще не исполнилось, еще 7 лет, и мы будем на таком уровне, как Америка. А потом пойдем дальше, вперед", - хвастался советский лидер.

"Давайте соревноваться! Кто больше даст товаров для народа - та система лучше, та победит", - предложил Хрущев.

Через 30 лет его слова станут реальностью.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Никсон доказывал преимущества капиталистической системы на примере типичного калифорнийского дома

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