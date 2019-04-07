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Нездоровое питание ежегодно уносит жизни 11 млн человек, утверждают ученые.

Один из самых престижных медицинских журналов Lancet опубликовал исследование, которое показало, что наш ежедневный рацион - вреднее курения и является причиной каждой пятой смерти в мире.

Ученых интересовала не проблема ожирения, а неправильное питание, которое наносит вред сердцу и вызывает рак.

Соль в хлебе, соевом соусе или обработанной еде сильнее всего подрывает здоровье и сокращает жизнь человека.

Что меня убивает?

Исследование независимой научно-исследовательской организации "Глобальное бремя болезней" определило пищевые привычки, которые сокращают продолжительность жизни.

Итак, больше всего люди в мире умирают от:

избытка соли - 3 млн смертей

недостаточного потребления цельнозерновых злаков - 3 млн смертей

дефицита фруктов - 2 млн смертей

"Недоедание" полезных продуктов - орехов, семян, овощей, клетчатки и омега-3 жирных кислот, которыми богаты морепродукты, - также является главным "убийцей" человека.

"Мы считаем, что правильное питание - это путь к крепкому здоровью во всем мире. Это действительно важно", - пояснил ВВС профессор Кристофер Мюррей, директор Института метрики и оценки в системе здравоохранения в Университете Вашингтона.

Как это меня убивает?

Из 11 млн смертей из-за неправильного питания 10 млн вызвали сердечно-сосудистые заболевания, и это объясняет, почему соль - действительно белая смерть.

Злоупотребление этим продуктом повышает кровяное давление, что, в свою очередь, повышает риск сердечных приступов и инсультов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Соль придает вкус рыбе и жареной картошке

Соль также разрушает сердечно-сосудистую систему и приводит к сердечной недостаточности.

А вот зерновые, фрукты и овощи имеют противоположный эффект. Они работают как кардиопротекторы и снижают риск развития сердечных заболеваний.

Рак и диабет 2 типа становятся причиной остальных смертельных случаев, связанных с питанием.

Орехи и злаки? Снова?

Исследования показывают, что люди во всем мире потребляют мало цельнозерновых злаков и орехов.

Активные читатели заметят, что эти продукты вошли в состав планетарной диеты, которая, по мнению ученых, способна защитить Землю от экологической катастрофы и накормить 10 млрд людей.

Поэтому не будем от них отказываться.

Профессор Нита Форухи из Кембриджского университета объясняет: "Считается, что эти продукты, хотя и богаты полезными жирами, но добавляют лишние килограммы. Большинство людей не рассматривают их как основную пищу. Кроме того, они совсем не дешевые".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Орехи - не только для белок

Мясо и сахар - нам не друзья?

Жир и сахар: что вреднее? Связь между красным мясом и риском рака. В последние годы эти темы привлекают значительное внимание мировых СМИ.

"Они действительно не делают нас здоровее, но дефицит овощей и фруктов, цельнозерновых злаков и орехов вредит гораздо больше", - считает профессор Мюррей.

Кроме того, ученые обнаружили, что люди также "злоупотребляют" газированными напитками.

Чтобы решить проблему нездорового питания, ученые советуют не обсуждать вред сахара и жиров, а пропагандировать полезные продукты.

Вкусно, но вредно

Нездоровая пища отнимает несколько лет жизни, утверждают ученые.

Однако профессор Мюррей предупреждает, что это лишь средний показатель. По его мнению, лучше спросить себя: "Умру ли я от сердечного приступа в 50? Заболею ли раком в 40?"

Есть ли успешные страны?

Страны Средиземноморья, в частности Франция, Испания и Израиль, имеют самый низкий в мире показатель смертности из-за неправильного питания.

Хуже всего обстоят дела у жителей Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии. Они возглавляют рейтинг смертности по этой причине.

самый низкий показатель смертности из-за неправильного питания зафиксировали в Израиле - 89 на 100 000 человек в год

возглавляет этот рейтинг Узбекистан - 892 на 100 000 человек в год

Япония и Китай по-разному относятся к соли.

Китай потребляет огромное ее количество с соевым и другими соусами, которые являются важной составляющей национальной кухни.

Однако растущая популярность технологически обработанных продуктов только увеличивает количество соли в рационе. Китай возглавляет рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности от избытка этого продукта.

В Японии - другая ситуация.

Профессор Мюррей объясняет: "Япония - очень интересная, 30-40 лет назад там потребляли столько соли, сколько в Китае сегодня. Соль, как и раньше, является проблемой номер один, однако они значительно сократили ее потребление. Нынешний рацион японцев содержит много фруктов и овощей, которые защищают от болезней сердца".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Соевый соус содержит большое количество соли

Как в Великобритании?

Великобритания отстает по качественным показателям питания от Франции, Дании и Бельгии.

Британцы потребляют недостаточно овощей и фруктов, цельнозерновых злаков и орехов.

Исследование показывает, что 14% смертей британцев связаны с неправильным питанием.

Что в итоге?

"Главное - не вес, а качество продуктов, - объясняет профессор Мюррей. - Надо есть меньше соли, а больше - овощей и фруктов, цельнозерновых злаков и орехов".

Однако это - недешевое удовольствие.

Исследователи подсчитали, что в бедных странах на пять фруктов и овощей в день тратится 52% дохода семьи.

"Необходимо рассказывать людям о пользе здорового питания, и они будут делать правильный выбор. Однако, если магазины будут продавать вредные продукты по акции "купи один - получи еще один бесплатно", то "пищевое просвещение" просто сойдет на нет".

Ученые уверены - нужно прекратить говорить о вреде сахара, соли и жиров - а вместо этого пропагандировать здоровое питание.

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