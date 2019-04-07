Еда убивает: каждый пятый человек в мире умирает от нездоровой пищи

Джеймс Галлахер Корреспондент BBC по вопросам науки и здоровья
  • 7 апреля 2019
Жінка та їжа Копірайт зображення Getty Images

Нездоровое питание ежегодно уносит жизни 11 млн человек, утверждают ученые.

Один из самых престижных медицинских журналов Lancet опубликовал исследование, которое показало, что наш ежедневный рацион - вреднее курения и является причиной каждой пятой смерти в мире.

Ученых интересовала не проблема ожирения, а неправильное питание, которое наносит вред сердцу и вызывает рак.

Соль в хлебе, соевом соусе или обработанной еде сильнее всего подрывает здоровье и сокращает жизнь человека.

Что меня убивает?

Исследование независимой научно-исследовательской организации "Глобальное бремя болезней" определило пищевые привычки, которые сокращают продолжительность жизни.

Итак, больше всего люди в мире умирают от:

  • избытка соли - 3 млн смертей
  • недостаточного потребления цельнозерновых злаков - 3 млн смертей
  • дефицита фруктов - 2 млн смертей

"Недоедание" полезных продуктов - орехов, семян, овощей, клетчатки и омега-3 жирных кислот, которыми богаты морепродукты, - также является главным "убийцей" человека.

"Мы считаем, что правильное питание - это путь к крепкому здоровью во всем мире. Это действительно важно", - пояснил ВВС профессор Кристофер Мюррей, директор Института метрики и оценки в системе здравоохранения в Университете Вашингтона.

Как это меня убивает?

Из 11 млн смертей из-за неправильного питания 10 млн вызвали сердечно-сосудистые заболевания, и это объясняет, почему соль - действительно белая смерть.

Злоупотребление этим продуктом повышает кровяное давление, что, в свою очередь, повышает риск сердечных приступов и инсультов.

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Image caption Соль придает вкус рыбе и жареной картошке

Соль также разрушает сердечно-сосудистую систему и приводит к сердечной недостаточности.

А вот зерновые, фрукты и овощи имеют противоположный эффект. Они работают как кардиопротекторы и снижают риск развития сердечных заболеваний.

Рак и диабет 2 типа становятся причиной остальных смертельных случаев, связанных с питанием.

Орехи и злаки? Снова?

Исследования показывают, что люди во всем мире потребляют мало цельнозерновых злаков и орехов.

Активные читатели заметят, что эти продукты вошли в состав планетарной диеты, которая, по мнению ученых, способна защитить Землю от экологической катастрофы и накормить 10 млрд людей.

Поэтому не будем от них отказываться.

Профессор Нита Форухи из Кембриджского университета объясняет: "Считается, что эти продукты, хотя и богаты полезными жирами, но добавляют лишние килограммы. Большинство людей не рассматривают их как основную пищу. Кроме того, они совсем не дешевые".

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Image caption Орехи - не только для белок

Мясо и сахар - нам не друзья?

Жир и сахар: что вреднее? Связь между красным мясом и риском рака. В последние годы эти темы привлекают значительное внимание мировых СМИ.

"Они действительно не делают нас здоровее, но дефицит овощей и фруктов, цельнозерновых злаков и орехов вредит гораздо больше", - считает профессор Мюррей.

Кроме того, ученые обнаружили, что люди также "злоупотребляют" газированными напитками.

Чтобы решить проблему нездорового питания, ученые советуют не обсуждать вред сахара и жиров, а пропагандировать полезные продукты.

Вкусно, но вредно

Нездоровая пища отнимает несколько лет жизни, утверждают ученые.

Однако профессор Мюррей предупреждает, что это лишь средний показатель. По его мнению, лучше спросить себя: "Умру ли я от сердечного приступа в 50? Заболею ли раком в 40?"

Есть ли успешные страны?

Страны Средиземноморья, в частности Франция, Испания и Израиль, имеют самый низкий в мире показатель смертности из-за неправильного питания.

Хуже всего обстоят дела у жителей Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии. Они возглавляют рейтинг смертности по этой причине.

  • самый низкий показатель смертности из-за неправильного питания зафиксировали в Израиле - 89 на 100 000 человек в год
  • возглавляет этот рейтинг Узбекистан - 892 на 100 000 человек в год

Япония и Китай по-разному относятся к соли.

Китай потребляет огромное ее количество с соевым и другими соусами, которые являются важной составляющей национальной кухни.

Однако растущая популярность технологически обработанных продуктов только увеличивает количество соли в рационе. Китай возглавляет рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности от избытка этого продукта.

В Японии - другая ситуация.

Профессор Мюррей объясняет: "Япония - очень интересная, 30-40 лет назад там потребляли столько соли, сколько в Китае сегодня. Соль, как и раньше, является проблемой номер один, однако они значительно сократили ее потребление. Нынешний рацион японцев содержит много фруктов и овощей, которые защищают от болезней сердца".

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Image caption Соевый соус содержит большое количество соли

Как в Великобритании?

Великобритания отстает по качественным показателям питания от Франции, Дании и Бельгии.

Британцы потребляют недостаточно овощей и фруктов, цельнозерновых злаков и орехов.

Исследование показывает, что 14% смертей британцев связаны с неправильным питанием.

Что в итоге?

"Главное - не вес, а качество продуктов, - объясняет профессор Мюррей. - Надо есть меньше соли, а больше - овощей и фруктов, цельнозерновых злаков и орехов".

Однако это - недешевое удовольствие.

Исследователи подсчитали, что в бедных странах на пять фруктов и овощей в день тратится 52% дохода семьи.

"Необходимо рассказывать людям о пользе здорового питания, и они будут делать правильный выбор. Однако, если магазины будут продавать вредные продукты по акции "купи один - получи еще один бесплатно", то "пищевое просвещение" просто сойдет на нет".

Ученые уверены - нужно прекратить говорить о вреде сахара, соли и жиров - а вместо этого пропагандировать здоровое питание.

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