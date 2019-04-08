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"99% моих одногруппников, которых распределили служить по всему периметру Украины, собрались увольняться. Нагрузка на границе высокая, ответственность большая, а нормальных денег нет", - говорит пограничник Дмитрий, который собрался уходить со службы.

С 1 января 2019 года военным структурам подняли денежное довольствие почти на треть. На 30% выросли зарплаты в Вооруженных силах. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о повышении на столько же выплат полицейским и спасателям. Отчиталась об улучшении денежного обеспечения с января и Нацгвардия.

Но не обо всех военных вспомнило правительство при формировании бюджета.

Как стало известно BBC News Украина, такого повышения не было для Государственной пограничной службы.

И хотя министерство внутренних дел, которое является распорядителем средств пограничников, анонсировало такой же рост зарплат, как и в других формированиях, на самом деле этого так и не произошло.

Это привело к оттоку кадров. Покрыть некомплект пытаются срочниками.

"Полтора килограмма колбасы"

"Нам обещали так же, как и Вооруженным силам, поднять денежное обеспечение на 30%, но этого нет. Лично у меня зарплата увеличилась на 700 гривен. Это и близко не 30%, как заявляли власти", - говорит в беседе с BBC News Украина старший лейтенант Дмитрий, который служит в Киеве.

Офицер получает 13 000 гривен. Парень удивляется, почему обещанное руководством страны поднятие зарплат военным обошло пограничников.

"Не может человек, который охраняет 30 километров государственной границы, получать как охранник супермаркета", - говорит офицер.

По его словам, это тяжелая и опасная служба, которая требует постоянной концентрации и внимательности, а "нормального вознаграждения за это нет". Отсюда и коррупционные риски.

Дмитрий собирается увольняться со службы. "У меня скоро заканчивается контракт. Продлевать его не буду. Это не так просто, ведь у нас хороший коллектив, я люблю это дело. Но денег не хватает на аренду жилья, коммунальные платежи и для того, чтобы прокормить семью", - рассказывает он.

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Майор запаса пограничной службы Владимир Керницкий из Львовской области уволился в конце прошлого года. Причина та же - низкие зарплаты.

"Сегодня такое впечатление, что коэффициент выслуги лет вообще не считается. Я прослужил более 20 лет, а получаю почти так же, как молодой лейтенант, который только пришел служить. Это очень несправедливо", - говорит мужчина.

По его словам, в 2018 году была волна увольнений офицеров из пограничной службы. Люди начали искать себя в гражданской жизни.

"Пытаются закрыть этот вопрос срочниками, но они проблему не решают. Ведь у них низкий коэффициент полезного действия", - добавляет Владимир.

Его сослуживцы рассказывают, что с января зарплаты подняли на 300 - 700 гривен. "Это полтора килограмма колбасы", - говорит военный.

Большой отток

В Государственной пограничной службе признают, что фонд оплаты труда - недостаточный для поднятия зарплат на 30%.

Бюджет свидетельствует, что на зарплаты выделили на 23% больше денег, чем в прошлом году. Но BBC News Украина пообщалась с десятком пограничников, имеющих различные звания и должности. Они говорят, что такого роста не ощутили.

Оказалось, что пограничная служба направила эти деньги на увеличение минимальной зарплаты в ведомстве до уровня 9 500 гривен. Ведь идти на службу за 7-8 тысяч гривен никто не хотел. Для других военнослужащих денег не хватило.

Именно поэтому разрыв между новичком, который только пришел на службу, и военным с опытом, который отдал делу десятки лет, незначителен.

"Например, размер денежного обеспечения рядового без выслуги лет с февраля 2019 года соответствует размеру денежного обеспечения сержанта с выслугой пять лет и составляет 9 500 гривен, на границе - 10 000 гривен", - объясняют в пограничной службе.

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Пограничники, с которыми мы пообщались, говорят о массовых увольнениях. Официальная статистика рост таких показателей тоже подтверждает.

По данным ведомства, в 2015 году уволились 1 300 контрактников, примерно столько же - в 2016 году. А уже в 2017 и в 2018 годах это количество увеличилось вдвое - 2 912 и 2 557 военных.

И это может быть только начало. Служащие думают, что ожидаемого повышения уже не будет.

Официально Госпогранслужба утверждает, что проблем с оттоком кадров нет. Но о реальном положении дел говорит возобновленный в последние годы призыв на военную службу.

Если в 2018 году в пограничную службу призвали 2 750 срочников, то уже во время только весеннего призыва в 2019 году их будет рекордные 4 000.

При этом общее количество пограничного войска не менялась - около 50 000. Для сравнения: в ВСУ, численность которых в пять раз больше, в этом году призовут 9 000 человек.

Очевидно, что именно срочниками и планируют решить проблему некомплекта на границе.

"Мы придем к тому, что границу будут охранять одни срочники. Это порождает новые риски, ведь это полный непрофессионализм и отсутствие опыта на службе. Украинские границы станут открытыми", - говорит еще один пограничник на условиях анонимности.

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В 2008 году пограничное ведомство полностью отказалось от призыва срочников и перешло на контрактную службу. Это было связано с реформированием ведомства в правоохранительную структуру, согласно европейским стандартам.

Однако с началом боев на Донбассе возникли проблемы с комплектацией и призыв возобновили.

Какие перспективы?

Источники в правительстве говорят, что пограничная служба в начале года подготовила предложения по увеличению платы для своих военных.

Однако они не понравились МВД. С тех пор этот вопрос на заседании Кабмина не рассматривали.

Между тем ряды пограничников продолжают редеть. Уже в первые месяцы этого года, в январе и феврале, уволились 405 военных. И если для ВСУ это не такое значительное количество, то для пограничного войска - ощутимое.

BBC News Украина написала запрос в МВД с вопросом, как эту проблему собираются решать, но ответа так и не получила.

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