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У граждан Украины, которые хотят проголосовать не там, где зарегистрированы, есть восемь дней до 15 апреля, чтобы изменить место голосования во втором туре президентских выборов.

31 марта желающих проголосовать вне дома оказалось 315 тыс. граждан Украины.

Даже если вы уже меняли место голосования перед первым туром, ко второму туру следует сделать то же: подать такой же пакет документов на участок, где планируете голосовать.

Перед первым туром на это давалось гораздо больше времени. Если тогда кампания по изменению места голосования длилась несколько месяцев, то перед вторым туром дедлайном является 15 апреля.

Официально кампания по смене места голосования перед вторым туром стартовала после официального объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов и объявления второго тура, что произошло 7 апреля.

Однако в некоторых отделах ведения реестра избирателей по своей инициативе чиновники принимали документы и на прошлой неделе. По состоянию на утро 8 апреля в реестр успели внести изменение места голосования более 9000 человек.

В январе и феврале в обычном режиме изменить место голосования можно было за 10-30 минут. В последние же недели перед первым туром, когда люди бросились массово проходить эту процедуру, они проводили в очередях по несколько часов.

Рекордным стал последний день смены - 25 марта, когда сразу 46,6 тыс. украинцев изменили место голосования.

Как изменить место голосования

Если в день выборов вас точно не будет в родном селе или городе, то закон позволяет временно и разово изменить место голосования - как в Украине, так и за ее пределами.

Копірайт зображення Getty Images/BBC Image caption Во втором туре будут соревноваться Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Для этого нужно пойти в ближайшее отделение ведения реестра избирателей.

Такие отделения есть в каждом районе и городе Украины.

В основном они расположены в помещениях государственных администраций и городских советах.

Есть два варианта похода к чиновникам. Первый - обратиться в орган ведения реестра по месту регистрации. Это удобно в случае, если вы постоянно живете по месту регистрации, но в день выборов будете не дома.

Другой вариант подойдет тем, кто постоянно живет не по месту регистрации. Стоит пойти в ближайший орган ведения реестра избирателей, чтобы проголосовать именно в этом регионе.

В отделе ведения реестра вы должны заполнить заявление, где указать участок или адрес, по которому хотите проголосовать.

Важно помнить график работы органов ведения реестра - с 8:00 утра до 17:00. Возможно, отделы реестра будут работать не только в будни, но и в выходные дни.

Какие документы надо иметь

Для изменения места голосования нужно взять паспорт гражданина Украины - в виде книжки или карточки. Обязательно надо иметь копию первых двух разворотов паспорта и страницы с регистрацией.

Также подойдет временное удостоверение гражданина Украины или удостоверение военнослужащего или военный билет.

Временное изменение места голосования нужно обосновать и подтвердить это документами, свидетельствующими о пребывании в городе или селе, где хотите голосовать.

Однако требования к этим бумагам достаточно либеральны.

На сайте реестра избирателей есть перечень возможных документов, подтверждающих смену места голосования.

Прежде всего - это справка с места работы, трудовая книжка или трудовой договор.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Люди, которые меняют место голосования, попадают в дополнительный список избирателей

Студенты могут показать справку с места учебы, а арендаторы квартир - договор об аренде. Владельцы квартир также могут предоставить документы на недвижимость.

Подойдут также документы о командировке, путевка в санаторий, выписка из лечебного учреждения и даже билеты на самолет или поезд, свидетельствующие о переезде в определенное место во время выборов.

В специальном разъяснении Министерства юстиции добавляют, что обосновывать изменение места голосования можно уходом за человеком, который не способен передвигаться самостоятельно. Правда, там не уточняют, какие именно документы свидетельствуют о таком уходе.

Отдельное основание изменения места голосования - пребывание в браке или родстве, обуславливающем совместное проживание. Для этого надо представить свидетельство о браке, о рождении или брачный договор.

Обоснованием проживания также может быть справка из ЖЭКа, ОСМД или просто согласие собственника жилья. При этом, в самом реестре избирателей отмечают, что указанный у них на сайте перечень документов не является исчерпывающим.

Военнослужащие, как и раньше, будут голосовать в своих частях или по месту жительства. Или могут изменить место голосования по общей процедуре, если в день выборов будут, к примеру, в зоне проведения ООС.

Что делать жителям Крыма и Донбасса

Отдельная история - изменение места голосования внутренне перемещенных лиц или жителей неподконтрольных Киеву районов Донбасса или Крыма.

Сейчас в Украине официально зарегистрировано около 1,3 миллиона внутренне перемещенных лиц.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Часть избирателей из Крыма ездили голосовать в Херсонскую область

Все они имеют право изменить место для голосования на президентских выборах и принять в них участие. Также изменить место голосования имеют право граждане Украины, которые сейчас постоянно живут в Крыму и в так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Никаких дополнительных документов им не нужно - все граждане Украины с официальной регистрацией в неподконтрольных Украине районах Донбасса и Крыма имеют право не подавать никаких дополнительных документов.

Они могут прийти в орган ведения реестра избирателей, написать заявление и предоставить паспорт с указанным местом регистрации.

Как проголосовать за границей

Украинцы, которые постоянно живут за границей или планируют в день выборов уехать из страны, также могут проголосовать.

Избирательные участки открываются в помещениях украинских посольств и консульств. Не будут работать они только в дипломатических учреждениях Украины в РФ.

С перечнем и адресами избирательных участков за рубежом можно ознакомиться на сайте МИД Украины.

В списки избирателей на зарубежных участках автоматически попадают граждане Украины, которые стали на консульский учет.

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Если на учете вы не стоите, но постоянно там живете и проголосовать хотите, то можете прийти в дипломатическое учреждение и написать заявление об изменении места голосования. Его передадут в отдел ведения реестра при МИД, и вы сможете проголосовать.

Такая же процедура предусмотрена, если вы живете за рубежом в одной стране, а в день выборов будете в другой.

Если же человек постоянно живет в Украине, но в день выборов будет за границей, то может пойти в отдел ведения реестра избирателей по месту регистрации и изменить место голосования, указав, в какой стране и на каком участке планирует голосовать.

Граждане Украины, которые стоят на консульском учете за границей, но в день выборов вернутся домой, также могут изменить место голосования по стандартной процедуре: либо подать заявление в дипломатическое учреждение, либо в отдел ведения реестра там, где предполагают голосовать в Украине.

Как проверить себя в списке избирателей

В специальном разделе реестра избирателей каждый может найти свой избирательный участок и уточнить, включен ли он в список избирателей.

В разделе "Поиск участка" можно указать точный адрес проживания и получить полные данные об избирательном участке, на котором вы будете голосовать, а также точный адрес вашего отдела ведения реестра избирателей.

На этой же странице в разделе "Проверка включения" можно быстро посмотреть, есть ли ваше имя в списке избирателей. Для этого нужно будет указать свое имя и место жительства.

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