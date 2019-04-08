Кто за кого голосовал? Детали экзит-пола
За Владимира Зеленского больше всего голосовала молодежь, за Юлию Тимошенко - женщины, а Олега Ляшко сильнее всего поддерживали в селах. Об этом свидетельствуют данные национального экзит-пола, проведенного в день выборов.
Экзит-пол провел консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
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Через неделю после выборов социологи проанализировали особенности голосования различных групп избирателей - по регионам, типу поселения, возрасту, полу и уровню образования.
Опрос проводился на выходах из избирательных участков на территории Украины.
Выборка репрезентативна для Украины в целом и для ее 4 регионов (Запад, Центр, Восток, Юг), утверждают социологи. Всего опросили 19 453 респондентов на 400 избирательных участках.
Экзит-пол определил, что за Владимира Зеленского проголосовали 30,6% избирателей, за Петра Порошенко - 17,8%.
По данным ЦИК, Зеленский получил 30,24% голосов, а Петр Порошенко - 15,95%.
Женщины и села - за Тимошенко, города - за Зеленского
Победителем почти во всех регионах, за исключением Западного, стал Владимир Зеленский. Такие данные экзит-пола совпадают с результатами подсчета голосов ЦИК.
По данным экзит-пола, наибольшую поддержку Зеленский имеет в городах с населением от 100 тыс жителей (39%), меньше всего - в селах (27%).
В областных центрах больше всего голосов тоже собрал Зеленский (31,5%), далее следуют Порошенко (21%), Тимошенко (12%), Бойко (9%), Смешко и Гриценко (по 8%), Вилкул (4%). Олега Ляшко в областных центрах поддержали лишь 1,4% избирателей.
Лучший результат в селах получила Юлия Тимошенко (19%), несколько обойдя Порошенко (18%). Хороший результат в селах также и у Ляшко (9%).
И мужчины, и женщины в равной степени отдали предпочтение Владимиру Зеленскому (31%).
Петра Порошенко несколько больше поддержали мужчины (19% мужчин и 17% женщин), как и Анатолия Гриценко (9% и 6% соответственно). Юлию Тимошенко больше поддерживали женщины (15% женщин и 13% мужчин). У остальных кандидатов различия совсем незначительны.
Зеленский - лидер среди избирателей до 60 лет
Владимир Зеленский стал лидером среди избирателей почти всех возрастных групп, за исключением самой старшей - избирателей старше 60 лет.
Наибольшую поддержку Зеленский получил в самой младшей группе избирателей в возрасте 18-29 лет (57%). За Порошенко в этой возрастной категории проголосовало 14%, за Тимошенко - 7%, Гриценко - 5%.
В группе избирателей 30-39 лет Зеленский тоже стал очевидным лидером (45%), далее следуют Порошенко (17%), Тимошенко (10%) и Гриценко (5%).
И только в группе самых старших избирателей Зеленский был или на равных с другими кандидатами, или уступил им: в группе 50-59 лет Зеленский имеет почти 22% голосов, Порошенко - 19%, Тимошенко - 18%, Бойко - 10%.
Среди избирателей старше 60 лет наибольшую поддержку получили Тимошенко (19%), Порошенко (18%) и Бойко (17%); у Зеленского - 12,5%.
Владимир Зеленский является лидером во всех группах по уровню образования, особенно - среди избирателей с незаконченным высшим образованием (т.е. студенты).
Особенности электората
Избиратели Запада и Центра преобладают в электорате Порошенко (77%), Тимошенко (77%), Гриценко (88%), Смешко (74%) и Ляшко (73%). Избиратели Юга и Востока составляют большинство в электоратах Бойко (74%) и Вилкула (81%). А вот основные избиратели Зеленского сосредоточены в Центральном и Южном регионах (69%).
Наибольший процент сельского электората имеется в электорате Ляшко (62%) и Тимошенко (43%), а избиратели областных центров составляют основную часть избирателей Смешко и Порошенко (более 40%).
Мужчины преобладают среди избирателей только двух кандидатов: Гриценко (53%) и Кошулинского (52%).
Значительное преимущество женщин в электоратах Шевченко (66%), Вилкула (61%), Ляшко (59%), Тимошенко (58%) и Бойко (57%).
Самый молодой электорат - у Зеленского (более половины избирателей в возрасте 18-40 лет). Самый возрастной - у Бойко (73% избирателей в возрасте 50 лет и старше).
Избиратели старше 50 лет также составляют значительную часть в электората Тимошенко, Ляшко и Смешко.
Когда определяются избиратели?
В целом почти половина избирателей определились со своим кандидатом независимо от избирательной кампании, потому что "всегда были сторонниками этого кандидата".
Прежде всего это было характерно для избирателей Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.
Среди остальных кандидатов заранее определились со своим выбором почти половина избирателей Бойко, Ляшко, Гриценко, Кошулинского и Вилкула.
Меньше тех, кто определился заранее, оказалось среди избирателей Смешко (22%), Шевченко (34%) и Зеленского (39%).
Некоторые избиратели определялись с выбором в последний день, в том числе 15% избирателей Шевченко, 12% Смешко, 11% Кошулинского и 11% Ляшко.