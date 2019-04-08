Кто за кого голосовал? Детали экзит-пола

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За Владимира Зеленского больше всего голосовала молодежь, за Юлию Тимошенко - женщины, а Олега Ляшко сильнее всего поддерживали в селах. Об этом свидетельствуют данные национального экзит-пола, проведенного в день выборов.

Экзит-пол провел консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Через неделю после выборов социологи проанализировали особенности голосования различных групп избирателей - по регионам, типу поселения, возрасту, полу и уровню образования.

Опрос проводился на выходах из избирательных участков на территории Украины.

Выборка репрезентативна для Украины в целом и для ее 4 регионов (Запад, Центр, Восток, Юг), утверждают социологи. Всего опросили 19 453 респондентов на 400 избирательных участках.

Экзит-пол определил, что за Владимира Зеленского проголосовали 30,6% избирателей, за Петра Порошенко - 17,8%.

По данным ЦИК, Зеленский получил 30,24% голосов, а Петр Порошенко - 15,95%.

Женщины и села - за Тимошенко, города - за Зеленского

Победителем почти во всех регионах, за исключением Западного, стал Владимир Зеленский. Такие данные экзит-пола совпадают с результатами подсчета голосов ЦИК.

По данным экзит-пола, наибольшую поддержку Зеленский имеет в городах с населением от 100 тыс жителей (39%), меньше всего - в селах (27%).

В областных центрах больше всего голосов тоже собрал Зеленский (31,5%), далее следуют Порошенко (21%), Тимошенко (12%), Бойко (9%), Смешко и Гриценко (по 8%), Вилкул (4%). Олега Ляшко в областных центрах поддержали лишь 1,4% избирателей.

Копірайт зображення FACEBOOK.COM/O.LIASHKO Image caption Олега Ляшко больше всего поддерживали в селах

Лучший результат в селах получила Юлия Тимошенко (19%), несколько обойдя Порошенко (18%). Хороший результат в селах также и у Ляшко (9%).

И мужчины, и женщины в равной степени отдали предпочтение Владимиру Зеленскому (31%).

Петра Порошенко несколько больше поддержали мужчины (19% мужчин и 17% женщин), как и Анатолия Гриценко (9% и 6% соответственно). Юлию Тимошенко больше поддерживали женщины (15% женщин и 13% мужчин). У остальных кандидатов различия совсем незначительны.

Зеленский - лидер среди избирателей до 60 лет

Владимир Зеленский стал лидером среди избирателей почти всех возрастных групп, за исключением самой старшей - избирателей старше 60 лет.

Наибольшую поддержку Зеленский получил в самой младшей группе избирателей в возрасте 18-29 лет (57%). За Порошенко в этой возрастной категории проголосовало 14%, за Тимошенко - 7%, Гриценко - 5%.

В группе избирателей 30-39 лет Зеленский тоже стал очевидным лидером (45%), далее следуют Порошенко (17%), Тимошенко (10%) и Гриценко (5%).

И только в группе самых старших избирателей Зеленский был или на равных с другими кандидатами, или уступил им: в группе 50-59 лет Зеленский имеет почти 22% голосов, Порошенко - 19%, Тимошенко - 18%, Бойко - 10%.

Среди избирателей старше 60 лет наибольшую поддержку получили Тимошенко (19%), Порошенко (18%) и Бойко (17%); у Зеленского - 12,5%.

Владимир Зеленский является лидером во всех группах по уровню образования, особенно - среди избирателей с незаконченным высшим образованием (т.е. студенты).

Особенности электората

Копірайт зображення UNIAN Image caption В более половины электората Александра Шевченко - женщины

Избиратели Запада и Центра преобладают в электорате Порошенко (77%), Тимошенко (77%), Гриценко (88%), Смешко (74%) и Ляшко (73%). Избиратели Юга и Востока составляют большинство в электоратах Бойко (74%) и Вилкула (81%). А вот основные избиратели Зеленского сосредоточены в Центральном и Южном регионах (69%).

Наибольший процент сельского электората имеется в электорате Ляшко (62%) и Тимошенко (43%), а избиратели областных центров составляют основную часть избирателей Смешко и Порошенко (более 40%).

Мужчины преобладают среди избирателей только двух кандидатов: Гриценко (53%) и Кошулинского (52%).

Значительное преимущество женщин в электоратах Шевченко (66%), Вилкула (61%), Ляшко (59%), Тимошенко (58%) и Бойко (57%).

Самый молодой электорат - у Зеленского (более половины избирателей в возрасте 18-40 лет). Самый возрастной - у Бойко (73% избирателей в возрасте 50 лет и старше).

Избиратели старше 50 лет также составляют значительную часть в электората Тимошенко, Ляшко и Смешко.

Когда определяются избиратели?

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В целом почти половина избирателей определились со своим кандидатом независимо от избирательной кампании, потому что "всегда были сторонниками этого кандидата".

Прежде всего это было характерно для избирателей Петра Порошенко и Юлии Тимошенко.

Среди остальных кандидатов заранее определились со своим выбором почти половина избирателей Бойко, Ляшко, Гриценко, Кошулинского и Вилкула.

Меньше тех, кто определился заранее, оказалось среди избирателей Смешко (22%), Шевченко (34%) и Зеленского (39%).

Некоторые избиратели определялись с выбором в последний день, в том числе 15% избирателей Шевченко, 12% Смешко, 11% Кошулинского и 11% Ляшко.

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