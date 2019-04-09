Отказ главы Одесской ОГА покинуть пост: бунт против президента или начало двоевластия?

Копірайт зображення УНІАН Image caption Глава Одесской областной администрации Максим Степанов (справа) отказывается покинуть свой пост, несмотря на указ президента Украины о его отстранении

Президент Украины Петр Порошенко своим указом отстранил от должности губернатора Одесской области Максима Степанова, возглавившего регион в январе 2017 года. Тот отказался уходить с поста, а решение президента назвал незаконными.

Рассказываем, какая ситуация сложилась в Одесской области и как на нее отреагировали в социальных сетях.

Указ и реакция Степанова

Информация об отставке главы Одесской ОГА появилась несколько дней назад, но без официальных подтверждений. Ряд СМИ опубликовали материалы об увольнении руководителя, ссылаясь на собственные источники. На сайте Президента появились сразу два кадровых указа: об отстранении Степанова и о назначении временного губернатора. Документы датированы 6 апреля.

После официального заявления Степанов вышел на 15-минутный брифинг. Свое выступление начал с фразы "Здравствуйте, уважаемые друзья или как это сейчас принято - привет, гайз".

Глава областной администрации подтвердил, что во время последнего визита Порошенко в Одессу, а это было в пятницу, ему предложили написать заявление на увольнение.

Журналистам Степанов сообщил, что никаких заявлений об отставке писать не планирует.

Указ Президента назвал "странным документом, не имеющим ничего общего с законодательством Украины и выходящим за рамки полномочий президента". Дело в том, что, согласно Конституции Украины, главы местных государственных администраций назначаются на должность и освобождаются с должности президентом по представлению премьер-министра.

Администрация президента пока никак не отреагировала на эти заявления. А в избирательном штабе Порошенко заявили, что кабинет министров в эту среду, 10 апреля, может передать ему представление на увольнение главы Одесской областной госадминистрации Максима Степанова. Об этом на брифинге сообщил спикер избирательного штаба Олег Медведев.

"Насколько мне известно, приказ об увольнении действительно подписан, и господин Степанов прав. Указ об увольнении может быть подписан только после того, как будет соответствующее представление кабинета министров. Я не исключаю, что в среду кабинет министров такое представление сделает, и тогда будет окончательное решение", - цитирует Медведева агентство" Интерфакс-Украина".

В чем причина конфликта?

Сам Степанов однозначно не отвечает на вопросы журналистов о своем отстранении, но намекает на это в своей последней публикации в Facebook. Только за первый час сообщением поделились полторы тысячи человек.

Глава Одесской областной организации "Комитет избирателей Украины" Анатолий Бойко считает, что Степанова отстранили из-за результатов первого тура в Одесской области. Напомним, Петр Порошенко занял третье место после экс-регионала Юрия Бойко. На первом - Владимир Зеленский.

"Указ об устранении, на мой взгляд, скорее всего имеет политическую основу и мотивирован результатами выборов в области, что плохо и чего я не поддерживаю. Но и отказ Степанова - также, на мой субъективный взгляд, имеет ту же политическую базу. В другой ситуации Максим Владимирович молча подчинился бы. А все юридические аргументы сторон - просто декорации", - добавил Анатолий Бойко.

Сам Степанов комментирует выборы так:

"31 февраля у нас состоялся первый тур выборов. Я очень горжусь, что как по всей стране, так и в Одесской области, в частности, он прошел свободно, честно. Он прошел без какого-либо давления, он прошел без применения административного ресурса, он прошел без подкупа. Это был свободный выбор людей, которые голосовали умом, сердцем, и они выбирали того человека, которого считают нужным", - сказал председатель ОГА.

Копірайт зображення ПРЕС-СЛУЖБА Одеської ОДА Image caption Максим Степанов возглавил Одесскую область в январе 2017 года, после отставки Саакашвили

Одесский политолог Ярослав Католик называет сложившуюся ситуацию странной, поскольку увольнению чиновника не предшествовали никакие претензии со стороны властей. Он также бъясняет, чем для Одесской области грозит такой конфликт:

"Есть два риска в этой ситуации. Первый - может пострадать материально-техническое обеспечение избирательных комиссий из-за того, что уже не будет единого центра принятия решений. Второй - есть риск двоевластия. Когда Степанов говорит, что он - легитимный глава, а его первый заместитель, временно исполняющий обязанности руководителя региона, - тоже. Каждый будет издавать свои указы, и непонятно, кого слушать", - рассказывает политический аналитик.

Эксперт прогнозирует, что ситуация станет более понятной лишь после 21 апреля.

"Когда мы получим результаты второго тура. И уже будет понятно, кто станет президентом. Если президентом будет Зеленский, есть шанс, что Степанов сможет с ним договориться и остаться в должности. При Порошенко он не сможет работать, поскольку Степанов не ушел по-тихому, а публично заявил, что не согласен", - рассказывает Католик.

Как реагируют соцсети

В соцсетях бурно отреагировали на эту новость: от длинных постов до мемов.

Журналистка Зоя Казанжи считает, что флешмоб в защиту Степанова, происходит по его же приказу: "Это все исключительно гослужащие, заместители Степанова, начальники департаментов. Они вышли на защиту своего патрона-кормильца".

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