Если победит Зеленский: что сможет и не сможет сделать в первый месяц работы

Копірайт зображення FACEBOOK.COM/SLUGA95 Image caption Владимир Зеленский в роли президента Василия Голобородько в сериале "Слуга народа"

Лидер президентской гонки Владимир Зеленский обещает в случае победы на президентских выборах изменить очень многое практически во всех сферах жизни страны.

Однако инструментов власти у президента, согласно нынешней Конституции, не так уж много, особенно, когда у него нет не то что большинства в Верховной Раде, но даже своей фракции.

Очень наглядно такую ситуацию иллюстрируют последние годы правления президента Виктора Ющенко, который имел ограниченное влияние на процессы в стране и контролировал в парламенте только часть своей фракции.

Тогда исполнительной властью и во многом страной руководила премьер-министр Юлия Тимошенко, которая постоянно конфликтовала с президентом. А тот строил ей мелкие пакости. Например, не давал самолет для полета в Москву в 2008 году.

Подобная ситуация сложилась и во времена премьерства Виктора Януковича, что привело к глубокому кризису и досрочным выборам.

Для смены правительства или отдельных министров новому президенту потребуются голоса минимум 226 членов парламента. Пока же у Зеленского в парламенте нет ни собственной фракции, ни даже группы.

Хотя в случае победы на выборах Владимир Зеленский может попытаться собрать команду сторонников и в нынешней Верховной Раде.

Парламентские выборы и возможность получить существенное влияние и свою фракцию у Зеленского появятся только в октябре, а инаугурация новоизбранного президента состоится не позднее 3 июня.

Назначить досрочные выборы в случае победы Зеленский также не сможет - Конституция запрещает это делать за полгода до парламентских выборов.

Администрация президента

Обычно первым решением каждого украинского президента является назначение руководителя администрации и всей вертикали управления на Банковой.

Администрация президента не упомянута в Конституции, поэтому президент может делать там любые кадровые назначения и даже менять ее название, как в свое время сделал Виктор Ющенко.

Копірайт зображення UNIAN Image caption В 2006-2007 году противостояние президента Виктора Ющенко и премьер-министра Виктора Януковича завершилось досрочными выборами Рады

Совет национальной безопасности и обороны

Президент по должности является председателем Совета национальной безопасности и обороны и напрямую ответственен за эти сферы.

Президент единолично назначает секретаря и заместителей СНБО и формирует персональный состав этого совета, кроме нескольких чиновников, которые входят туда по должности.

Поэтому заменить Александра Турчинова он сможет прямо в день инаугурации.

Армия

Как верховный главнокомандующий президент назначает и освобождает с должности высшее командование Вооруженных сил.

Поэтому новый президент при желании может очень быстро заменить начальника Генерального штаба Виктора Муженко.

Однако по этой схеме заменить министра обороны Степана Полторака новый президент не сможет, это - исключительное полномочие Верховной Рады.

Суды

Президенту принадлежит исключительное право назначать на должность судей.

Делает он это по представлению Высшего совета правосудия после конкурсов, которые проводит Высшая квалификационная комиссия судей.

Если на момент инаугурации еще не будут назначены судьи антикоррупционного суда, это может сделать новый президент.

Кого можно назначить в первые дни президентства: - главу администрации президента; - начальника Генерального штаба; - секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Также глава государства назначает треть состава Конституционного суда. Однако сейчас там нет ни одного вакантного места.

Досрочно прекратить полномочия судей КС практически невозможно, Виктор Ющенко в свое время пытался это делать, но их потом восстановили в должности.

Дела иностранные

Президент Украины руководит внешнеполитической деятельностью страны, однако министра иностранных дел назначает и освобождает Верховная Рада. Исключительным полномочием президента является право предложить депутатам собственную кандидатуру.

Новый президент сразу же получает полномочия признания иностранных государств, а также может назначать и увольнять глав дипломатических представительств Украины.

Однако в ситуации с послами президент должен получить еще и подпись премьер-министра и министра иностранных дел.

И это не просто формальность - в 2006 году в рамках "войны контрассигнаций" правительство Януковича пачками возвращало указы президента о назначении послов и требовало согласования этих решений. Иначе премьер отказывался ставить свою подпись.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Во время премьерства Юлии Тимошенко президент Виктор Ющенко часто останавливал действие постановлений правительства

Президент наделен правом заключать международные договоры, которые подлежат ратификации парламента. Однако, к примеру, так называемые Минские соглашения подписывались в таком формате, что ратификация Верховной Рады не требовалась.

Гражданство и помилование

Президент сразу же после вступления в должность может применять свое право на помилование осужденных украинских граждан.

Президент по своему усмотрению может предоставить гражданство Украины или убежище.

Зеленский недавно похвалил Михаила Саакашвили, поэтому не исключено, что может быстро решить его проблему с украинским паспортом.

Совет НБУ и телевидение

Глава государства единолично назначает половину состава Совета Национального банка - контролирующего органа за работой Нацбанка. Чтобы получить хоть какой-то контроль над работой Нацбанка, глава государства может досрочно прекратить полномочия своей квоты, к примеру, на основании потери "безупречной деловой репутации".

К полномочиям главы государства также относятся назначение и освобождение от должности половины состава совета Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Сейчас вакантных мест там нет, однако в июле 2019 года заканчивается срок полномочий главы Нацсовета Юрия Артеменко, и президент сможет его заменить.

В силу долговременного сотрудничества с телеканалом "1 + 1", у Зеленского может возникнуть закономерный интерес, ведь именно Нацсовет является важным игроком на телерынке.

Законы, вето и референдумы

Президент имеет исключительное право подписывать законы, принятые Верховной Радой, в том числе и о государственном бюджете.

Он имеет право заблокировать принятие законов и возвращать их на доработку депутатам. Для преодоления вето парламентариям необходимо собрать 300 голосов - две трети своего состава.

Президент также имеет право объявить референдум об изменении Конституции или "по народной инициативе". И Зеленский постоянно говорит, что хочет проводить как можно больше референдумов.

Только вот проблема - сейчас в Украине отсутствует законодательство, которое может регулировать проведение референдумов.

Копірайт зображення UNIAN/ВВС Image caption В случае победы Владимира Зеленского ему придется сотрудничать с премьером Владимиром Гройсманом

Правительство

Возможно, для кого-то это и сюрприз, но у президента нет права назначать или увольнять главу правительства. Это исключительное право Верховной Рады.

К тому же правительство автоматически снимает с себя полномочия не перед новоизбранным президентом, а перед новоизбранным парламентом.

Кандидатуру главы правительства предлагает президенту коалиционное большинство парламента. Президент затем в течение 15 дней должен вернуть кандидатуру на утверждение Рады. Возможности внести имя собственного кандидата у президента нет.

Также именно президент может представить на утверждение кандидатуры лишь двух членов правительства - министра обороны и министра иностранных дел. Но для этого сначала нужно собрать 226 голосов "за" увольнение нынешних.

Кандидатуры всех остальных министров на утверждение парламента подает премьер-министр и к ним президент формально отношения не имеет.

Квота президента в правительстве: министр обороны

министр иностранных дел

Для того, чтобы хоть как-то влиять на исполнительную власть новому президенту придется либо договариваться с нынешним премьер-министром, либо пытаться каким-то образом собрать 226 голосов в парламенте для смены правительства или назначения новых министров.

Но, если Зеленский не сможет влиять на работу правительства, то вполне сможет создать ему огромные проблемы и даже парализовать работу.

Президент имеет право приостанавливать действие всех актов Кабмина, мотивируя это несоответствием Конституции. Одновременно с этим президент направляет этот акт на экспертизу в Конституционный суд.

В конце 2000-х годов президент Виктор Ющенко таким образом всячески ставил палки в колеса премьерам Януковичу и Тимошенко, побуждая их к компромиссам.

Силовики и Нацбанк

Влиять на правоохранителей или на борьбу с коррупцией в случае победы Владимиру Зеленскому будет сложно.

Для освобождения или назначения Генерального прокурора президенту требуется согласие большинства Верховной Рады.

Назначает совместно с Радой глава СБУ

Генеральный прокурор

Глава Нацбанка

То же касается председателя Службы безопасности Украины - президент лишь вносит представление на его увольнение или назначение, но решающее слово остается за депутатами.

Руководитель Национального банка также освобождается и назначается Верховной Радой, но кандидатуру председателя подает президент Украины.

У главы государства также есть один рычаг влияния на Национальное антикоррупционное бюро - он может назначить одного из трех независимых аудиторов. Сейчас это место вакантно, и новый президент сможет его заполнить.

Влияние на губернаторов

Несмотря на существующий миф о том, что глав местных государственных администраций президент назначает единолично, эти назначения должны пройти согласование на уровне премьер-министра.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимиру Зеленскому в случае победы придется работать с губернаторами, назначенными Петром Порошенко. Или договариваться с премьером об их замене

Конституция определяет, что для увольнения и назначения требуется представление Кабмина. Если президент и премьер-министр выстроили нормальные отношения, эти процедуры проходят незаметно. А в случае их противостояния - могут возникать проблемы.

Поэтому в случае своей победы у Зеленского будут сложности с назначением глав местных администраций.

При этом президент имеет право отменять решения губернаторов, если есть сомнения относительно их конституционности.

В целом в случае победы на президентских выборах перед Владимиром Зеленским будет стоять сверхсложная задача - заручиться поддержкой большинства членов парламента или пытаться договориться с действующим премьер-министром Гройсманом.

В противном случае, до парламентских выборов новый президент будет иметь весьма ограниченное прямое влияние на жизнь страны - в преимущественно военной сфере.

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