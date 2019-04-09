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До второго тура президентских выборов остается чуть больше недели, и штабы Петра Порошенко и Владимира Зеленского стараются максимально эффективно использовать это время, чтобы склонить избирателей на свою сторону.

Через неделю после выборов мы стали свидетелями первой в истории Украины публичной сдачи анализов кандидатами в президенты, а также серии эмоциональных видеообращений о дебатах.

"Будьте мужиком, приходите на дебаты", - говорит Порошенко Зеленскому из монитора. А тот в ответ зовет Тимошенко быть ведущей.

Один - суровый и решительный, другой - энергичный и упорный.

Почему оба кандидата так себя ведут, какую стратегию и тактику выбрали их штабы, чтобы победить во втором туре - выясняла BBC News Украина.

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"Я вас услышал"

Сразу после объявления результатов экзит-полов Порошенко заявил, что понял критический сигнал, который общество подало власти своим голосованием. И с этого момента штаб действующего президента ушел думать над тем, как изменить кампанию, чтобы победить во втором туре.

Большой отрыв Зеленского свидетельствует о том, что команде действующего президента необходимо найти кардинально другие подходы, чтобы расположить к себе избирателей кандидатов, не прошедших во второй тур. А еще - переманить хотя бы часть избирателей Зеленского, в частности среди молодежи.

По данным источников ВВС News Украина, после первого тура команда Порошенко решила отойти от стратегии "Армия, язык, вера" и продемонстрировать новые подходы.

Уже в ночь после первого тура действующий президент позвал своего соперника на дебаты - именно их штаб Порошенко считает "слабым местом" Зеленского. В команде президента, очевидно, была поставлена ​​задача создать у оппонента имидж человека, который уклоняется от серьезного разговора.

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Также, по данным источников BBC News Украина, у президента решили усилить работу с молодежью, в том числе через активизацию в соцсетях.

Теперь их армия "волонтеров", которых в народе называют "порохоботамы", еще активнее комментирует политические события и участвует в дискуссиях о выборах.

Петр Порошенко, по данным источников, остался недоволен работой почти половины своих штабов в регионах.

"Некоторые из губернаторов делали откровенный саботаж", - рассказывает представитель команды президента. Среди тех, кто "провалил" избирательную кампанию, называют Максима Степанова, руководителя Одесской области.

6 апреля Петр Порошенко издал приказ о его отстранении, что сразу спровоцировало конфликт, ведь сам Степанов отказался покидать губернаторское кресло.

Похожая ситуация сложилась и вокруг руководства Херсона. Руководитель этой области Андрей Гордеев подал заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности.

Его имя часто упоминали активисты в связи с делом об убийстве Екатерины Гандзюк. Они требовали от президента уволить Гордеева, поскольку считали его причастным к организации убийства. Сам он это отрицал.

После Гордеева заявление об отставке написал и его заместитель Евгений Рищук. В свете всех этих событий сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк?" живо отреагировало на такие кадровые решения и выразило надежду, что виновные наконец будут наказаны.

"Больше увольнений вряд ли можно ожидать. Ведь президент не может уволить половину всех губернаторов", - говорит источник в штабе Порошенко.

Изменил Порошенко и свою риторику. Он появляется на телевизионных эфирах, где признает ошибки в кадровой политике, темпах продвижения реформ и недостаточной открытости. А потом решительно заявляет: "Никаких бизнес-партнеров, никаких близких людей Петром Порошенко больше назначено не будет".

Появились и новые билборды президента, которые у многих вызвали удивление и критику, ведь на них - лицом к лицу изображены Петр Порошенко и Владимир Путин.

Некоторые предполагают, что это - работа "израильского политтехнолога по черному пиару", слухи о прибытии которого начали распространяться недавно, однако в штабе Порошенко эту информацию официально опровергли.

"Думай-те"

В штабе Зеленского объяснили, что не планируют менять тактику и стратегию перед вторым туром.

"Кампания Зеленского проходит под лозунгом "Как стать президентом, но остаться человеком". Это - самая открытая избирательная кампания, которая, видимо, была в истории Украины", - говорит политконсультант кандидата Дмитрий Разумков.

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Основной задачей там считают достижение еще большей явки избирателей во втором туре, чтобы молодежь, которая и составляет большую часть электората Зеленского, пришла на участки.

Также там рассчитывают на голоса кандидатов, которые не прошли во второй тур.

Наряду с продолжением существующей тактики, заметно желание команды Зеленского прибегнуть к наступательным действиям.

Призыв Порошенко к дебатам команда попыталась использовать, чтобы перехватить инициативу.

В одном из видеороликов энергичный лидер появляется на стадионе "Олимпийский" и ставит свои условия оппоненту: извиниться, сдать анализы и согласиться на дебаты на спортивной арене.

"Думай-те", - эффектно завершает он свою речь.

А дальше - цепная реакция, видеообращение за видеообращением. Кроме Порошенко, Зеленский обращается к Юлии Тимошенко и к своим избирателям.

Продолжается кампания виртуального общения через соцсети. Однако какой-то четкой конкретики относительно даты, места и формата дебатов, несмотря на визуальную решимость обоих кандидатов, до сих пор нет.

"Оправдать ожидания"

Юлия Тищенко, експерт Украинского независимого центра политических исследований

Если говорить об изменении риторики между двумя турами, то, конечно, сейчас Петр Порошенко заинтересован привлечь тех, кто не голосовал за него. Он пытается максимально привлечь внимание избирателей к своим действиям, в частности к кадровым решениям.

Действующий президент пытается расположить к себе тех, кто голосовал за оппонентов и не был готов голосовать за него.

Также своими заявлениями он стремится оправдать ожидания тех, кто голосовал за него раньше, но теперь колеблется. Среди задач - удержать сторонников и привлечь новые голоса.

Мы четко видим, что в первом туре президент больше боролся скорее не с Зеленским, а с другими оппонентами. А теперь весь фокус его внимания сосредоточился на одном сопернике.

Что касается Зеленского, то, как и раньше, мы видим активное использование в предвыборной кампании соцсетей и видеозаписей.

Практика видеообращений у него была и раньше, но теперь он четко использует это для того, чтобы оппонировать Порошенко. Перед вторым туром команда Зеленского начала активно выдвигать свои претензии и условия.

Он представляет себя как нового кандидата, который несет новое качество и новые месседжи. Но проблема в том, что никто пока не понимает, что это за качество и что это за месседжи.

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