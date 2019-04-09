На этой неделе на улицах по всей Украине появились новые предвыборные плакаты и брошюры Петра Порошенко, где он изображен с Владимиром Путиным. Плакаты сопровождает надпись: "21 апреля. Решающий выбор".

Многие пользователи соцсетей называют такой шаг нагнетанием ситуации и расколом страны.

В штабе же президента объяснили агитацию необходимостью напомнить, что "в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент".

Штаб Порошенко использует слоган "Либо Порошенко, либо Путин" еще с начала выдвижения его кандидатуры.

Накануне в эфире телеканала ICTV Петр Порошенко заявил: "Я никак не обвиняю Владимира Зеленского в том, что он является агентом Путина. Это точно не так. Если кто-то понял именно так - я извиняюсь".

Президент добавил, что не является автором этого лозунга, а "исходил из цитаты Путина".

"Это Путин сказал. Что для него приемлем любой кандидат в президенты Украины, кроме Петра Порошенко", - заявил Порошенко.

"Новые борды подвезли"

В соцсетях бурно восприняли новую рекламу действующего президента.

"Ну что. Волна рекламы второго тура начинает нарастать. К счастью, это продлится всего полторы недели", - комментирует новые плакаты аналитик общественного движения "Честно" Игорь Фещенко.

"Посмотрел ICTV, - пишет в Facebook об интервью президента депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк. - Проникся. Реально. Услышал то, чего не слышал за эти 5 лет .... Важные и сильные посылы ... А потом так - бах! Тут к нам на Салтовку, оказывается, новые борды подвезли! Одним словом, на эфире - одно, а за окном - другое!"

"Ок, продолжает нагнетаться ситуация ... Ни*** [ничего] себе. Путин. Вдумайтесь, как это выглядит для ветеранов. Может найтись один, который захочет "защитить страну от Путина", - отмечает правозащитник Сергей Наумович.

"Короткий вопрос для дебатов - Путин в качестве VIP-агитатора на билбордах, чтобы что?" - комментирует журналистка Кристина Бердинских.

"Это опасно для страны! Такой рекламой и газетами, которые уже раздают штабы Порошенко - страну сознательно раскалывают пополам. В 2004-м это делали российские технологи в штабе Януковича. Сейчас это делает действующий гарант - гарант целостности и единства Украины?!" - пишет в Facebook кандидат в президенты Анатолий Гриценко.

Он добавляет: "Также это прямое и безосновательное оскорбление и пренебрежение в адрес 85% людей, которые в первом туре отдали голоса за других кандидатов".

"Моя реакция: ... А ведь пиарщики Порошенко повесили бы этот билборд, даже если бы во второй тур с ним вышел кандидат от объединенных националистов Кошулинский. "Кто не с нами, тот за Сатану". Ну правильно, зачем что-то менять в стратегии, если нагнетание страха и разделение на "наши-враги" работает безотказно?" - комментирует журналист Андрей Дегтяренко.

"Мне не нравится Владимир Зеленский ... и я его не понимаю. Но, если я не хочу поддерживать ваше воровство, лицемерие и обман - я тоже Путин? Вы серьезно?!" - возмущается депутат Мустафа Найем.

"На борде между Порошенко и Путиным очень не хватает Медведчука", - отмечает политтехнолог Дмитрий Симанский.

"Очевидно, Путин дал штабу Порошенко разрешение использовать свое изображение? Или нарушили закон?" - комментирует рекламу пресс-секретарь партии УКРОП Евгения Кравчук. Она напоминает, что согласно закону о рекламе нельзя помещать изображение физического лица без письменного согласия этого лица, а еще о том, что участие в предвыборной агитации не гражданам Украины запрещается.

У Путина "согласия не спрашивали"

На официальной странице штаба Петра Порошенко подтвердили, что борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты. А еще добавили, что у Путина, "понятно, согласия не спрашивали".

"Задача рекламного сюжета - напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный Президент и Верховный Главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом", - пояснили в штабе Порошенко.

Советник президента Юрий Бирюков объясняет: "Да, это вот позиция Петро Порошенко - мы должны думать о стране. И защищать ее, защищать от Путина. Хотя это кому-то не нравится, да".

"В самое яблочко"

Некоторые пользователи одобрили такой предвыборный ход.

"Ох, надеюсь, что эта реклама сыграет именно в пользу ПП", - пишет издатель Александр Кривенко.

"Честно говоря, против Зе с его дешевыми медиа-трюками только так и надо", - добавляет пользователь Богдан Стасюк.

Координатор движения добровольцев Тарас Шамайда считает, что "борды попали в самое яблочко".

"Конечно, кому же понравится, когда одним махом развеивается туман, который так старательно напускался, чтобы люди не могли со всей ясностью увидеть суть нынешнего противостояния", - отмечает он.

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