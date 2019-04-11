Дмитрий Разумков - один из топ-спикеров избирательной кампании Владимира Зеленского. Именно он едва ли не первым озвучивает позицию Зе-команды и ее кандидата - "Владимира Александровича" - по тем или иным политическим вопросам.

В интервью BBC News Украина Дмитрий Разумков рассказал о настроении в Зе-штабе и влиянии "людей Коломойского", пояснил, что имелось в виду под выражением "просто перестать стрелять на Донбассе" и анонсировал предвыборные дебаты.

Кампанию не меняем

BBC News Украина: Изменились ли тактика и подход вашего штаба после первого тура?

Дмитрий Разумков: Кампанию никто не перестраивал, с нашей стороны она совершенно без черного пиара - мы никого не поливаем грязью. Показываем открытую и доступную кампанию с тезисами, с которыми шли как в первом туре, так и сейчас.

Мы не собираемся перестраиваться под технологические нужды... Зеленский был таким два года назад, является таким сейчас и будет таким завтра, 22 апреля или последующие пять лет.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Владимир Зеленский в своем штабе сразу после объявления экзит-полов первого тура

BBC News Украина: Удивил ли вас такой высокий результат в первом туре?

Д.Р.: Нет, мы к нему готовились и шли. Социсследования показывали схожие результаты - причем нам показывали и 32%.

Если убрать статистическую погрешность и налет схем, которые все же применялись, то мы получили плюс-минус так же, или, как мне кажется, немного недополучили.

До этого было много грязи, технологий, направленных на очернение Владимира Александровича. Однако глобально это на волеизъявление не повлияло.

Сказать, что мы находимся в эйфории - нет. Мы прекрасно понимаем, что у нас соперник, который не гнушается методами, мягко говоря, далекими от европейских норм.

Никто не празднует победу, мы собраны, как никогда.

Мы идем, понимая все риски и угрозы, стоящие перед штабом накануне 21 апреля.

И понимаем весь объем ответственности. В первую очередь это понимает Владимир Александрович - какая ответственность на него ложится после 21 апреля.

Что же касается самих выборов, то они прошли достаточно демократично, но не благодаря, а вопреки...

Image caption Дмитрий Разумков и координатор "Зе! Команды" Александр Корниенко в штабе Владимира Зеленского в день выборов были топ-спикерами и рассказывали о ходе победного для них голосования

Здесь много факторов. Первый - украинское общество, которое пришло и проголосовало, что уменьшило возможности для фальсификаций.

Зеленский сделал уникальную вещь - смог привести на выборы в полтора раза больше молодежи, чем раньше. А по нашим оценкам, ее бы пришло в два раза больше, если бы не черный пиар и фейки, что на участках военкоматы будут задерживать молодежь.

Другой фактор - украинские и иностранные СМИ, которые много сделали, чтобы показать весь "схематоз" и его последствия...

Еще один момент - международные партнеры. По разным линиям доносилось к представителям власти, что "это делать нельзя, потому что будет негативно воспринято в Европе и США"

И украинские правоохранительные органы - в первую очередь МВД. Это, наверное, одна из первых избирательных кампаний, где правоохранители заняли сбалансированную и равноудаленную позицию от всех политсил.

Я понимаю, что повлияло в том числе то, что не было представителей "Народного фронта" в этой избирательной гонке и у Авакова была такая "золотая карта".

Но кто бы что ни говорил, полиция отработала по максимуму.

Копірайт зображення УНИАН Image caption В команде Зеленского благодарны министру внутренних дел Арсену Авакову, но говорят, что "договорняков" с ним нет

BBC News Украина: Команда Зеленского как-то общалась с Аваковым?

Д.Р.: Насколько мне известно - нет.

В рамках действий, которые проводят правоохранительные органы и походов в МВД, когда за нами была слежка и прослушивание, Владимир Александрович давал показания - такая связь с МВД есть.

Но если говорить о попытках устроить некий "договорняк", то таких инициатив не было ни со стороны министерства, ни с нашей.

Команда

Image caption Экс-министру финансов Александру Данилюку СМИ прочат должность руководителя МИД при президенте Зеленском. В Зе команде такое назначение пока не подтверждают

BBC News Украина: Почему до сих пор Зеленский не представил пять человек из своей команды, которых будет подавать на высокие должности?

Д.Р.: Это одна из манипуляций, используемых против нас.

Скажите, когда Петр Алексеевич Порошенко презентовал, например, кандидатуру Гладковского на должность заместителя секретаря СНБО...?

BBC News Украина: Но вы все делаете принципиально по-новому.

Д.Р.: По хорошему, представить команду должен президент - не на марше, а после того, как человек получает должность.

Но, следуя в рамках своих обещаний, Владимир Александрович говорил, что часть команды представят ко второму туру. Думаю, ждать этого осталось не так долго.

Почему этого не произошло раньше? К сожалению, у нас есть примеры того, что люди, с которыми были переговоры, по непонятным причинам за короткий отрезок времени принимали решение поддержать действующего гаранта - например, стать заместителем секретаря СНБО.

Копірайт зображення Администрация президента Image caption В штабе Зеленского говорят, что вели переговоры с экс-заместителем командира ССО Сергеем Кривоносом, однако тот позже решил по приглашению Петра Порошенко пойти работать в СНБО

BBC News Украина: Сергей Кривонос?

Д.Р.: Да, я говорю о боевом офицере Кривоносе.

Подобные ситуации были и с другими людьми, не имею права их называть.

А если говорить о нашей команде, то есть люди, которые испытали на себе всю мощь административного ресурса. Тот же Стефанчук (Руслан Стефанчук отвечает за идеологию в команде Зеленского. - Ред.) почему-то не смог стать судьей Верховного суда именно после того, как открыто поддержал Зеленского...

BBC News Украина: В сети распространяются предположения, что в случае победы Зеленского Министерство обороны может возглавить Анатолий Гриценко, МИД - Александр Данилюк, Генпрокуратуру - Марта Борщ, СБУ - Игорь Смешко. Это возможно?

Д.Р.: Это информация одного из изданий, с которым общались мои коллеги. Но они не называли ни людей, ни должностей.

Поэтому, по моему мнению, здесь есть определенные домыслы.

Часть людей, о которых упоминает издание, действительно в команде. Но, думаю, я не могу комментировать, кого именно представит Зеленский.

Если же мы говорим о раздаче должностей, то это не наш концепт и устраивать подковерные "договорняки" мы не будем. Такая позиция Зеленского.

BBC News Украина: Если смотреть на полномочия президента, то назначать самостоятельно он может не так и много кого: главу своей администрации, секретаря СНБО, начальника Генштаба. Есть ли уже люди на эти должности?

Д.Р.: Думаете, в армии нет достойных офицеров, которые прошли войну, имеют соответствующие знания, но при нынешней вертикали не имеют шансов попасть на руководящие должности? Таких офицеров больше, чем достаточно.

Что касается назначений, на которые требуется согласие парламента, то нужно посмотреть, как он (парламент. - Ред.) себя покажет перед парламентскими выборами.

Не исключаю, что будут отдельные депутаты, которые будут открыто саботировать действия президента. Но будем надеяться, что здравый смысл и интересы государства будут для них важнее, чем личная политическая стабильность.

"Если не проголосуют эти депутаты - проголосуют другие"

Копірайт зображення УНИАН Image caption В штабе Зеленского надеются убедить депутатов голосовать за свои законы тем аргументом, что в свете осенних выборов в Раду их отказ будет плохо выглядеть в глазах избирателей

BBC News Украина: Зеленский, очевидно, не будет иметь своей фракции до парламентских выборов. Действительно ли вы надеетесь, что депутаты будут поддерживать решения, которые будет предлагать, условно говоря, не их президент?

Д.Р.: Вот вы сказали страшную вещь о правде украинской политики - он будет "не их президентом".

Но он не должен быть "их президентом", он должен быть президентом Украины. У нас не должно быть генерального прокурора президентского, министра обороны или главы СБУ президентского.

Должны быть ключевые люди на ключевых должностях.

Пока парламент не перестроится и не поймет, что он должен работать не на президента, а на общество, у нас будут проблемы. Но, думаю, что в ближайшем будущем мы сможем с ними побороться.

После инаугурации будет фактически только несколько сессионных недель, затем каникулы и начнется избирательная кампания.

За это время мы внесем законопроекты, которые позволят всех уравнять перед законом: о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента, закон об импичменте, отзыве депутатов.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Дмитрий Разумков принципиально общается со СМИ по-русски. Объясняет - такой позицией он демонстрирует, что защищать русскоязычных в Украине Кремлю не нужно

BBC News Украина: Вы внесете, но проголосуют ли депутаты?

Д.Р.: Вопрос в том, легко ли будет народным депутатам объяснить, почему они не хотят быть равными с гражданами Украины...

BBC News Украина: Почему вы думаете, что они все же проголосуют?

Д.Р.: Если не проголосуют эти, значит, другие проголосуют...

"Адвокат Коломойского"

Копірайт зображення УНИАН Image caption Андрей Богдан работал юристом с Игорем Коломойским и защищал в суде Геннадия Корбана

BBC News Украина: Проясните роль в штабе Андрея Богдана, которого называют "адвокатом Коломойского".

Д.Р.: Ключевых позиций у Андрея Богдана в штабе [нет] ... - говорили, что он начальник штаба, но эту должность занимает Иван Баканов.

А ключевым во всем процессе является Владимир Александрович Зеленский - очень много всего в рамках кампании проходит именно через него.

А что касается компетенции и задач Андрея Богдана - лучше пусть он сам ответит.

Если же мы говорим о попытке связать Зеленского с Коломойским, то об этом мы не раз уже говорили...

Это все инсинуации. Журналисты имеют право говорить, что какая-то привязка существует, но я с такой оценкой не согласен.

Мы же не скрываем, что есть Андрей Богдан.

Копірайт зображення Getty/UNIAN/BBC Image caption Коломойский активно комментировал избирательную кампанию в Украине, но об открытой финансовой поддержке Зеленского речь не идет

BBC News Украина: Так все же - он друг, юрист, член команды?

Д.Р.: Он долгое время общается с Владимиром. Помогал и по юридическим вопросам.

BBC News Украина: В журналистском расследовании BIHUS info утверждается, что Андрей Богдан чуть ли не ежемесячно летает в Израиль, где может получать какие-то наставления от Игоря Коломойского для штаба Зеленского.

Д.Р.: Куда он летает, я не знаю.

Я видел эту кампанию еще до того, как она начала выходить в публичную плоскость, и поверьте - ключевые решения в ней принимались не Коломойским, не каким-то другим олигархом, а Зеленским...

Знаю истории, как кто-то из крупных бизнесменов хотел бы сюда прийти и профинансировать кампанию.

Но позиция Зеленского изначально была такова, что мы идем своей дорогой, которая выведет страну на другой уровень и сломает старую систему завязки бизнеса и политики.

Наша кампания, наверное, самая дешевая в истории Украины. У нас действительно много людей, которые готовы работать и защищать демократический выбор людей совершенно бесплатно.

А также - делиться своими ресурсами, в том числе финансовыми. Но это происходит не так, как обычно в избирательных кампаниях, когда чемоданами носят деньги, а через избирательный счет штаба.

BBC News Украина: Имеете в виду пожертвования на избирательную кампанию?

Д.Р.: Да. Это все открытая информация в отчетах ЦИК.

Большая часть денег - это средства или Зеленского, или его партнеров, друзей и близких для него людей.

Хотя есть и те, кто просто делал пожертвования в избирательный фонд.

BBC News Украина: Возвращаясь к теме Коломойского - звонил ли он и поздравлял кого-то в Зе-штабе после первого тура?

Д.Р.: Мне точно нет.

Не знаю, может кого-то и набирал, но, насколько мне известно, нет.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Журналисты говорят, что в клинику "Евролаб" Зеленский приезжал на авто, зарегистрированном на одного из "партнеров Коломойского"

BBC News Украина: И чтобы закрыть тему - в упомянутом журналистском расследовании утверждается, что Владимир Александрович ездит на "Мерседесе", оформленном на Тимура Миндича, "партнера Коломойского".

Д.Р.: Это машина, предоставленная службой безопасности, с которой у Зеленского сейчас есть контракт.

Мы не проверяем номера машины - это не наше дело.

Есть люди, которые отвечают за безопасность, - к сожалению, мы вынуждены сегодня делать это, ведь было много угроз в адрес Зеленского.

Это старая история - нас обвиняли, что охрана как-то связана с Коломойским, поэтому Коломойский имеет влияние на Зеленского.

Это глупость. Ведь, скажем, Петра Алексеевича сегодня охраняет охрана, которая в свое время работала с Януковичем. Это же не значит, что Порошенко связан с Януковичем!

Надо не анализы сдавать, а идти на дебаты

Копірайт зображення УНІАН / НСК Олімпійський / колаж BBC

BBC News Украина: Как в Зе-команде в целом оценивают всю историю со сдачей анализов - это был удачный ход?

Д.Р.: Это был открытый ход.

И мы считаем, что это должно стать обычной практикой - идя на государственную службу, вы должны проходить определенную медкомиссию.

BBC News Украина: Почему же возникло столько "казусов" вокруг этого?

Д.Р.: Техническая ошибка имела место, нельзя этого отрицать.

По дате - ролик вышел 3 апреля..., сами анализы сдавались 4 апреля, если не ошибаюсь (5 апреля. - Ред.), А [по документам] анализы вышли якобы от 2 апреля.

Извините, но так глубоко мы не просчитываем - чтобы сдать анализы 2 апреля в "Евролабе", когда нормально сдать анализы мы должны перед самими дебатами.

Но случилось как случилось - Петр Алексеевич попросил, мы не стали отказывать.

Результаты анализов отправили в Испанию, откуда ждем ответа.

BBC News Украина: Волосы также сдавали?

Д.Р.: Не готов ответить, какие биоматериалы собирались.

Думаю, лаборатория лучше разбирается, и собрала тот материал, который требуется для ответа на все вопросы.

BBC News Украина: Кличко призвал сдать анализы еще раз для организации VADA. Порошенко согласился. Согласится ли Владимир Зеленский?

Д.Р.: Был вопрос в сдаче анализов - анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то - в лаборатории.

А дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты.

BBC News Украина: А какова ситуация с дебатами? Команда Зеленского уже определились с этим вопросом?

Д.Р.: Планируем так, как это предусмотрено действующим законодательством - последняя пятница перед днем ​​тишины, 19 апреля.

Позиция Зеленского была озвучена - что мы к дебатам готовы и идем на них.

Они состоятся на стадионе.

BBC News Украина: Как Владимир Александрович к ним готовится?

Д.Р.: Качественно.

BBC News Украина: Политологи спрашивают: почему бы не провести дебаты в несколько тематических этапов, как в США?

Д.Р.: У США действительно можно многому поучиться.

Впрочем, дебаты сегодня стали такой важной темой, а почему-то 15 лет они такой темой не были - последние дебаты состоялись в 2004 году между Януковичем и Ющенко.

Интересно ли посмотреть дебаты? Думаю, что да.

Поучительно ли? Думаю, что нет.

Если смотреть на то, что обещают и выполняют - на дебатах никто, включая Петра Алексеевича, никогда не будет рассказывать: "Я вам это обещаю, но выполнять не буду".

Думаю, что дебаты правильно было бы провести сначала в формате отчета: что было сделано за пять лет.

Копірайт зображення Getty Images, BBC

BBC News Украина: То есть 19 апреля ожидаем дебаты, Владимир Александрович новые условия не будет выдвигать? В частности об извинениях Порошенко.

Д.Р.: Зеленский отвечал, что он уже не обижается, простил. А что касается украинского общества...

Дело ведь не в Зеленском. Вопрос, что такого неуважения к избирателям оппонента на украинских выборах я не помню давно...

BBC News Украина: Происходит ли какая-то коммуникация между штабами Зеленского и Порошенко? Возможно, они выходили на вас с какими-то предложениями?

Д.Р.: Нет, не выходили.

Мы с ними не общались. Здесь как раз все идут своим путем.

"Просто прекратить стрелять"

Копірайт зображення Facebook В'ячеслава Власенка Image caption Дмитрий Разумков объясняет: Владимир Зеленский ни в коем случае не предлагает запретить украинским военным на Донбассе отвечать на провокации

BBC News Украина: Ваши оппоненты критикуют выражение Зеленского о том, что на Донбассе "нужно просто прекратить стрелять". Как можно "просто прекратить стрелять", если враг не прекращает?

Д.Р.: Прекратить огонь на линии разграничения - это первый пункт Минских соглашений.

Речь идёт о том, что нужно приложить максимум усилий, чтобы действительно прекратился огонь. Никто же не говорит, что мы не должны отвечать на огонь и провокации противника.

В той речи Зеленского говорится, что нет ничего ценнее в стране, чем жизнь граждан.

Минск можно по-разному оценивать, но проблема в том, что ему нет альтернативы ... и много санкций привязаны именно к Минским соглашениям.

Если попытаться их трансформировать, то надо делать это очень аккуратно, чтобы не дать возможности РФ выйти из-под давления санкций.

Поэтому ничего крамольного тогда Зеленский не сказал.

BBC News Украина: В чем тогда здесь разница с Порошенко?

Д.Р.: Зеленский четко очертил свое видение урегулирования конфликта.

Это вопрос дипломатии ..., где есть три вектора давления на РФ.

Первый - "нормандский формат" и его продолжение - Минск.

Второй - это Соединенные Штаты, которые давят на Россию, чтобы принудить ее к миру.

И третий - Великобритания, которая после событий в Солсбери заняла более жесткую позицию в отношении РФ.

Поэтому позиция Зеленского - объединить все эти три вектора, чтобы более консолидировано давить на РФ.

То есть, на базе "Нормандии" привлечь двух подписантов Будапештского меморандума - США и Великобританию, что позволит быстрее и эффективнее возвращать временно оккупированные территории.

А чем будет отличаться Зеленский от Порошенко? Тем, что не будут ставленники Зеленского заниматься мародерством в армии.

Медведчук и переговоры с "ДНР" и "ЛНР"

Копірайт зображення УНИАН Image caption Разумкова: переговры с руководителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" "мягко говоря, малоэффективны"

BBC News Украина: Возможны ли переговоры с самопровозглашенными администрациями в Донецке и Луганске?

Д.Р.: Мы такие переговоры, конечно, не ведем. Вести переговоры или давить надо на тех, кто может принимать решения.

Так называемые администрации "ДНР" и "ЛНР" не являются субъектами переговорного процесса, а лишь объектами. Ведь все ключевые решения принимаются в РФ.

Это "говорящие головы", которые приезжают в Минск, озвучивают там какие-то тезисы, но на принятие решений никак не влияют.

Поэтому переговоры с ними - это, мягко говоря, малоэффективно.

BBC News Украина: Но допустимо?

Д.Р.: Сегодня это террористические организации, и есть международная практика по этому вопросу.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В штабе Зеленского говорят - никаких контактов с Медведчуком не поддерживают, а его участие в минских переговорах вызывает вопросы

BBC News Украина: Виктор Медведчук недавно заявил, что с его программой возвращения части Донбасса в украинское государство якобы в целом согласились и в Донецке, и Луганске, а также в Москве. Команда Зеленского рассматривает возможность такой автономии для Донбасса?

Д.Р.: В таком формате на этих территориях не будет восстановлена ​​украинская власть.

Мы фактически получим то же, что и сегодня, - возможно, с меньшим количеством огня.

Зеленский очертил красные линии, которые он не перейдет: мы никогда не будем сдавать в аренду, дарить или продавать свои территории (а Крым и Донбасс - это территория Украины), так же, как и своих людей...

BBC News Украина: Может ли президент Зеленский пойти на какое-то сотрудничество с Медведчуком как переговорщиком с Москвой?

Д.Р.: Сейчас есть различные механизмы взаимодействия, но я не совсем понимаю эффективность Виктора Владимировича.

Он был назначен как человек, отвечающий за обмен заложниками. С декабря 2017 года крупных обменов, по крайней мере публичных, мы не видели.

Поэтому и вопрос, насколько эффективен такой формат.

BBC News Украина: Сейчас у команды есть какие-то контакты с Медведчуком?

Д.Р.: Нет.

Никаких контактов с Медведчуком команда не ведет.

"Черное зеркало"

Image caption Дмитрий Разумков не смотрел сериал "Черное зеркало", но настаивает, что считать Владимира Зеленского "виртуальным кандидатом" не уместно

BBC News Украина: Смотрели ли вы сериал "Черное зеркало"? Один из эпизодов которого - об участии в выборах виртуального кандидата Волдо - сейчас сравнивают с кампанией Зеленского. Чувствуете какие-то аналогии?

Д.Р.: К сожалению, не успел посмотреть.

Но наш кандидат - самый реальный.

В отличие от всех политиков, он и на экране, и в жизни, и в политике идентичен.

Остальные - это образ в трех реалиях: в жизни они одни, в политике другие, а в публичной жизни третьи.

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